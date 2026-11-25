રાહુલ ગાંધીને સુપ્રીમ કોર્ટની રાહત, અલ્હાબાદ હાઇકોર્ટનો CBI અને ED દ્વારા તપાસનો આદેશ રદ કર્યો
બેન્ચે ભાજપના સભ્ય વિગ્નેશ શિશિર દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીને નવેસરથી વિચારણા માટે હાઇકોર્ટમાં મોકલવાનો નિર્ણય લીધો.
Published : November 25, 2026 at 3:56 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે અલ્હાબાદ હાઇકોર્ટના તે આદેશને રદ કર્યો હતો જેમાં સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી સામે અપ્રમાણસર સંપત્તિના આરોપોની તપાસનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને વી મોહનાની બનેલી બેન્ચ દ્વારા આ મામલાની સુનાવણી કરવામાં આવી હતી. બેન્ચે ભાજપના સભ્ય વિગ્નેશ શિશિર દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીને નવી વિચારણા માટે હાઇકોર્ટમાં મોકલવાનો નિર્ણય લીધો હતો જેમાં મેન્ટેનેબિલિટીનો સવાલ પણ સામેલ છે.
અગાઉ, સુપ્રીમ કોર્ટે અલ્હાબાદ હાઇકોર્ટને કોંગ્રેસના નેતા વિરૂદ્ધ અપ્રમાણસર સંપત્તિના આરોપો સાથેના કેસ પર આગળ ન વધવા જણાવ્યું હતું. સર્વોચ્ચ અદાલતે કેન્દ્રીય એજન્સીઓ CBI અને EDને પણ કહ્યું હતું કે તેઓ લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા વિરૂદ્ધ દાખલ કરાયેલા કેસમાં હાઇકોર્ટના નિર્દેશોનું પાલન કરીને કોઇ રિપોર્ટ દાખલ ન કરે.
રાહુલ ગાંધીએ CBI અને EDને નિર્દેશ આપતા હાઇકોર્ટના આદેશને પડકારતા સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરી હતી.
હાઇકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે CBIનું સોગંદનામું તેના અગાઉના આદેશનું પાલન કરતું નથી અને અરજદારની રાહુલ ગાંધી વિરૂદ્ધ તેમની સંપત્તિ અંગેની ફરિયાદ પર થયેલી પ્રગતિને પર્યાપ્ત રીતે સમજાવવામાં નિષ્ફળ ગયું છે. ભાજપના નેતાએ અગાઉ અરજીઓ દાખલ કરી હતી જેમાં એવો પણ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે કોંગ્રેસના નેતા બેવડી નાગરિકતા ધરાવે છે.
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