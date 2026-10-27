SCમાં SIR પર સુનાવણી ટળી, ECના સોગંદનામાનો જવાબ આપવા માટે 10 દિવસનો સમય આપ્યો
સુપ્રીમ કોર્ટે ચૂંટણી પંચે સોગંદનામા પર જવાબ આપવા માટે અરજી કરનારાઓને 10 દિવસનો સમય આપ્યો છે SIRનો બચાવ કરવામાં આવ્યો હતો.
Published : October 27, 2026 at 2:30 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે ચૂંટણી પંચે સોગંદનામા પર જવાબ આપવા માટે અરજી કરનારાઓને 10 દિવસનો સમય આપ્યો છે, જેમાં વોટર લિસ્ટના સ્પેશિયલ ઇન્ટેસિવ રિવીઝન (SIR)નો બચાવ કરવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટે કહ્યું કે, આ કામ કાયદા દ્વારા અધિકૃત છે અને સંબંધિત આદેશોને ચૂંટણી પંચના ત્રણ સભ્યો દ્વારા સર્વાનુમતે મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
દેશના મુખ્ય ચીફ જસ્ટિસ (CJI) જસ્ટિસ સૂર્યકાંત, જસ્ટિસ જોયમાલ્યા બાગચી અને જસ્ટિસ વી મોહનાની બેન્ચે રાજ્યસભા સાંસદ ડોલા સેનની નવી અરજી પર ચૂંટણી પંચ અને અન્યને નોટિસ ફટકારી છે. અરજીમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો કે બિહાર SIR દરમિયાન ફોર્મ-6માં ટોપ કોર્ટની મંજૂરી વગર બદલાવ કરવામાં આવ્યો હતો.
સેન તરફથી હાજર સીનિયર વકીલ અને સાંસદ મેનકા ગુરૂસ્વામીએ કહ્યું કે, પંચે ખોટો દાવો કર્યો કે ફોર્મ-6માં બદલાવોને સુપ્રીમ કોર્ટે મંજૂરી આપી હતી. નોટિસ જાહેર કરતા CJIએ કહ્યું કે, તમામ મુદ્દાની તપાસ કરવામાં આવશે અને પહેલા અરજદાર રાકેશ કુમાર સિંહ તરફથી હાજર રહેલા સીનિયર વકીલ વિકાસ સિંહને કહ્યું કે તે સોમવાર મોડી સાંજે ચૂંટણી પંચને ફાઇલ કરવામાં આવેલા જવાબી સોગંદનામા પર 10 દિવસમાં જવાબ દાખલ કરે.
ચૂંટણી પંચે ચીફ ઇલેક્શન કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમારે વિરૂદ્ધ પિટીશન અને તેમના નિર્ણય પર પોતાના 248 પેજના જવાબમાં SIRને મજબૂતીથી બચાવ કર્યો છે. ફોર્મ-6માં બદલાવના આરોપો ફગાવતા ચૂંટણી પંચે કહ્યું કે વોટર રજિસ્ટ્રેશન માટે ઉપયોગ થતા ફોર્મ-6માં કોઇ બદલાવ કરવામાં આવ્યો નથી.
ચૂંટણી પંચ તરફથી ડેપ્યુટી કમિશનર ભાનુ પ્રકાશ યેતુરુ દ્વારા ફાઇલ કરવામાં આવેલા સોગંદનામામાં કહેવામાં આવ્યું, 'ચૂંટણી પંચ પર આરોપ લગાવવાનો પ્રયાસ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે.' ચૂંટણી પંચે કહ્યું કે સોગંદનામાને ચૂંટણી પંચના ત્રણ સભ્યોની સહમતીથી ફાઇલ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.
આ અરજીઓ ત્યારે દાખલ કરવામાં આવી જ્યારે 25 સપ્ટેમ્બરે એક અખબારે રિપોર્ટ કર્યો હતો કે ચૂંટણી કમિશનર સુખબીર સિંહ સંધુ અને વિવેક જોશીએ છેલ્લા 10 મહિનામાં ઓછામાં ઓછા 14 વખત વોટર લિસ્ટના SIRના નિર્ણય અને આદેશો પર આપત્તિ વ્યક્ત કરી હતી, જે તેમના અનુસાર તેમની જાણકારી અથવા ભલામણ વગર જાહેર કરવામાં આવી હતી.
આ દાવા બાદ વિપક્ષી પાર્ટીઓ અને કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)એ વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ કરી દીધુ છે અને CEC જ્ઞાનેશ કુમારને હટાવવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
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