વારંવાર પોતાનું વલણ બદલનારા અરજદારો પર સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું 'ન્યાયિક પ્રક્રિયા સાથે છેડછાડ સહન કરવામાં આવશે નહીં'
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે ન્યાયિક પ્રક્રિયા વિવાદોના ઉકેલ માટે બનાવવામાં આવી છે, પુનરાવર્તિત અથવા પાયાવિહોણા દાવાઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે નહીં.
Published : March 30, 2026 at 7:18 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે જ્યાં કોઈ વાદી પોતાની સુવિધા માટે ન્યાયિક પ્રક્રિયામાં ચાલાકી કરે છે ત્યાં તે આચરણને માફ કરી શકતું નથી. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે કોઈ પણ પક્ષ ન્યાયિક પ્રક્રિયા પ્રત્યે બેદરકારી દાખવી શકે નહીં. એટલે કે, પોતાની સુવિધા માટે તેનો આશરો લેવો, અસુવિધા થાય ત્યારે તેને છોડી દેવી, ફક્ત લાભ મેળવવા માટે તેને ફરીથી શરૂ કરવી.
ન્યાયાધીશ દીપાંકર દત્તા અને ઓગસ્ટિન જ્યોર્જ મસીહની બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, "એ વાત પર ભાર મૂકવો મહત્વપૂર્ણ બની ગયો છે કે મુકદ્દમાનો વધતો પ્રવાહ ન્યાય મેળવવાની ઇચ્છાથી ઓછો અને કાર્યવાહીમાં વિલંબ, વિરોધીઓને હેરાન કરવા અને કોર્ટનો કિંમતી સમય બગાડવાના પ્રયાસથી વધુ પ્રેરિત હોય તેવું લાગે છે."
25 માર્ચે આપેલા ચુકાદામાં, બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે ન્યાયિક પ્રક્રિયા સાચા વિવાદોને ઉકેલવા માટે બનાવવામાં આવી છે, વારંવાર અથવા પાયાવિહોણા દાવાઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે નહીં.
બેન્ચે એમ પણ કહ્યું હતું કે જે પક્ષો જાણી જોઈને ઉશ્કેરણીજનક અથવા વ્યર્થ કાર્યવાહી શરૂ કરે છે તેઓએ સમજવું જોઈએ કે આવા વર્તન ન્યાયિક નિંદાને આમંત્રણ આપે છે. અદાલતો પ્રક્રિયાના દુરુપયોગને રોકવા અને ન્યાયની ગરિમા જાળવવા માટે દંડ સાથે બરતરફી સહિત યોગ્ય આદેશો આપી શકે છે.
બેન્ચે કહ્યું, "આ સંદર્ભમાં, એસ.પી. ચેંગલવરાય નાયડુ વિરુદ્ધ જગન્નાથ (૧૯૯૪) ના કેસનો ઉલ્લેખ કરવો યોગ્ય છે, જ્યાં આ કોર્ટે વાદીની જવાબદારી પર ભાર મૂક્યો હતો કે તેઓ 'સ્વચ્છ હાથ' (સંપૂર્ણ પ્રામાણિકતા) સાથે કોર્ટનો સંપર્ક કરે. કોર્ટે ઠરાવ્યું હતું કે જે વ્યક્તિનો કેસ ખોટા પર આધારિત છે તેને કોર્ટનો સંપર્ક કરવાનો કોઈ અધિકાર નથી અને તેને મુકદ્દમાના કોઈપણ તબક્કે તાત્કાલિક હાંકી કાઢવામાં આવી શકે છે."
સતલુજ જલ વિદ્યુત નિગમ વિરુદ્ધ રાજકુમાર રાજિન્દર સિંહ (૨૦૧૯) ને ટાંકીને, બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે અગાઉના દાવાને છોડી દીધા પછી અને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યા પછી પક્ષને પછીની કાર્યવાહીમાં વિરોધાભાસી સ્થિતિ લેવાની મંજૂરી આપી શકાતી નથી.
કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે જે વાદી કોઈ મુદ્દા પર નિર્ણય માટે કાર્યવાહી શરૂ કરે છે અને પછીથી તેનો ઉકેલ લાવવાનું પસંદ કરે છે તેને પછીના તબક્કે, ખાસ કરીને કોલેટરલ અથવા અમલ કાર્યવાહી દરમિયાન, અને તે પણ વિરોધી પક્ષોની પીઠ પાછળ આદેશો મેળવવાનો પ્રયાસ કરીને, તે જ વિવાદને ફરીથી શરૂ કરવાની મંજૂરી આપી શકાતી નથી.
બેન્ચે વધુમાં અવલોકન કર્યું, "આ કોર્ટ એવા વર્તનને માફ કરી શકતી નથી જ્યાં કોઈ પક્ષ કોર્ટમાં ચાલાકી કરે છે. એક તરફ, માલિકી સંબંધિત કાર્યવાહીને ડિફોલ્ટ (હાજર ન રહેવા) માટે રદ કરવાની મંજૂરી આપવી, જ્યારે બીજી તરફ, તે જ મિલકત સંબંધિત બીજી કાર્યવાહીમાં રાહત માંગવી, પ્રક્રિયાગત ન્યાયીતા પર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે."
કોર્ટે કડક શબ્દોમાં કહ્યું કે ઇક્વિટી પસંદગીયુક્ત મુકદ્દમાને સહન કરતી નથી. કોઈપણ પક્ષ ન્યાયિક પ્રક્રિયાનો આશરો લઈ શકે નહીં - અનુકૂળ હોય ત્યારે તેનો ઉપયોગ કરવો, અસુવિધાજનક હોય ત્યારે તેને છોડી દેવો, અને પછી ફક્ત તેનો લાભ મેળવવા માટે તેને પુનર્જીવિત કરવો.
સુપ્રીમ કોર્ટે 21 ઓક્ટોબર, 2010 ના રોજ આંધ્રપ્રદેશ હાઇકોર્ટના નિર્ણય સામે શારદા સાંઘી અને અન્ય લોકો દ્વારા દાખલ કરાયેલ સિવિલ અપીલને ફગાવી દેતી વખતે આ અવલોકનો કર્યા હતા. હાઇકોર્ટે 17 જાન્યુઆરી, 2007 ના રોજ હૈદરાબાદના હિમાયત નગરમાં સ્થિત સ્થાવર મિલકતના ઉત્તરીય ભાગ અંગે નીચલી અપીલ કોર્ટ દ્વારા પસાર કરાયેલા ચુકાદા અને હુકમનામાને સમર્થન આપ્યું હતું.
જોકે, સુપ્રીમ કોર્ટની બેન્ચે અપીલ કોર્ટ અને હાઈકોર્ટની દલીલ સાથે અસંમત હતા કે "ડિફોલ્ટ" (હાજર ન રહેવા) ને કારણે કેસને બરતરફ કરવો એ સિવિલ પ્રોસિજર કોડ (CPC) ની કલમ 11 હેઠળ "રેસ જ્યુડિકાટા" બનશે. રેસ જ્યુડિકાટાનો અર્થ એ છે કે તે જ કેસ ફરીથી સાંભળી શકાતો નથી.
બેન્ચે સ્પષ્ટતા કરી, "કલમ 11 એ ધારે છે કે કેસ "સુનાવણી અને અંતે નિર્ણય" લેવામાં આવ્યો છે. ફક્ત ગેરહાજર રહેવાને કારણે કેસને બરતરફ કરવો એ ગુણવત્તાના આધારે નિર્ણય નથી. તેથી, તેને સામાન્ય રીતે અંતિમ નિર્ણય ગણી શકાય નહીં, અને કલમ 11 ના કડક નિયમો તેના પર લાગુ પડતા નથી."
બેન્ચે નોંધ્યું કે સિવિલ પ્રોસિજર કોડ (CPC) ના ઓર્ડર XXIII નિયમ 1 નો સંદર્ભ લેવો પણ ઉપયોગી થશે. તેનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત એ છે કે એકવાર વાદીએ કોર્ટમાં દાવો દાખલ કર્યો હોય અને કાયદા હેઠળ ઉપલબ્ધ ઉપાયોનો ઉપયોગ કર્યો હોય, તો તેને તે જ વિષય પર નવો દાવો દાખલ કરવાની પરવાનગી આપી શકાતી નથી - ખાસ કરીને જો તેણે પાછલો દાવો છોડી દીધો હોય અથવા પાછો ખેંચી લીધો હોય. કોર્ટની ખાસ પરવાનગીથી જ નવો દાવો દાખલ કરી શકાય છે.
અપીલ ફગાવી દેતા, બેન્ચે કહ્યું, "પાછલી કાર્યવાહી સંબંધિત અંતિમ ચુકાદા, ઉપર ચર્ચા કરાયેલા કાયદાના સ્થાયી સિદ્ધાંતો અને વાદીઓ દ્વારા કોર્ટની પ્રક્રિયાના ખુલ્લેઆમ દુરુપયોગને ધ્યાનમાં રાખીને, અમારું માનવું છે કે આ બાબતમાં દખલગીરીનો કોઈ આધાર રહેતો નથી."
