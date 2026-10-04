લાખો ભારતીયોને મતાધિકારથી વંચિત કરનારી પ્રક્રિયા મનમાની છે: જસ્ટિસ ભુઇયાં
હૈદરાબાદ સ્થિત નાલસાર (NALSAR) યુનિવર્સિટી ઓફ લૉ ખાતે યોજાયેલા એક કાર્યક્રમમાં ન્યાયમૂર્તિ ઉજ્જવલ ભુઇયાએ જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય બંધારણ નાગરિકોને બે વર્ગોમાં વિભાજિત કરતું નથી.
Published : October 4, 2026 at 9:31 PM IST
હૈદરાબાદ: ચૂંટણી પંચ દ્વારા મતદાર યાદીની 'સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન' (SIR) પ્રક્રિયાને લઈને ચાલી રહેલા વિવાદ વચ્ચે, સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ ઉજ્જવલ ભુઇયાએ રવિવારે મતદાર યાદીમાંથી મોટા પાયે નામો દૂર કરવાની આકરી ટીકા કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, એવી કોઈપણ પ્રક્રિયા જે લાખો લોકોને મતદાન કરતા અટકાવે છે અને વાસ્તવમાં તેમને "પોતાના જ દેશમાં બીજા દરજ્જાના નાગરિકો" બનાવી દે છે તે "સંપૂર્ણપણે મનસ્વી" છે અને ભારતની બંધારણીય વ્યવસ્થાની વિરુદ્ધ છે.
તેમણે કહ્યું, "આને કોઈ પણ રીતે યોગ્ય ઠેરવી શકાય નહીં"
જસ્ટિસ ભુઇયાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, મતદાનનો અધિકાર જે ભારતની સ્વતંત્રતાની લડતમાંથી ઉદ્ભવ્યો છે અને બંધારણની કલમ 326 હેઠળ સુરક્ષિત છે તેની સાથે કોઈ પણ પ્રકારની છેડછાડ કરી શકાય નહીં કે કોઈ પણ પૂર્વ સૂચના વિના તેને છીનવી શકાય નહીં.
જસ્ટિસ ભુઇયા હૈદરાબાદમાં 19મી 'નાલસાર (NALSAR)-જસ્ટિસ બી.આર. સાહની મેમોરિયલ મૂટ કોર્ટ સ્પર્ધા 2026'ના સમાપન સમારોહને સંબોધિત કરી રહ્યા હતા. જોકે તેમણે ચૂંટણી પંચની મતદાર યાદીની 'સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન' (SIR) પ્રક્રિયાનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કર્યો ન હતો, તેમ છતાં તેમની આ ટિપ્પણીઓ એવા સમયે આવી છે જ્યારે મતદાર યાદીમાંથી લાખો નામો દૂર કરવાના મુદ્દે SIR પ્રક્રિયા અંગે કાનૂની અને રાજકીય તપાસ વધી રહી છે.
તેમણે કહ્યું, "જો કોઈ પ્રક્રિયાના પરિણામે લાખો ભારતીય નાગરિકો તેમના મતાધિકારથી વંચિત રહી જાય અને પોતાના જ દેશમાં બીજા દરજ્જાના નાગરિકો એટલે કે મતદાનના અધિકાર વિનાના નાગરિકો બની જાય, તો આવી પ્રક્રિયા સ્વાભાવિક રીતે જ મનસ્વી ગણાય."
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