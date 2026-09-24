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'જજ જ જજોની નિયુક્તિ કરે છે' કહેવું મિથક, જસ્ટિસ દીપાંકર દત્તાએ કોલેજિયમ સિસ્ટમનો કર્યો બચાવ

સુપ્રીમ કોર્ટના જજ જસ્ટિસ દીપાંકર દત્તાએ કોલેજિયમ સિસ્ટમનો બચાવ કર્યો છે.

સુપ્રીમ કોર્ટની ફાઈલ તસવીર
સુપ્રીમ કોર્ટની ફાઈલ તસવીર (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : September 24, 2026 at 8:05 AM IST

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નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટના જસ્ટિસ દીપાંકર દત્તાએ ન્યાયિક નિમણૂકોમાં કોલેજિયમની ભૂમિકા અંગે પ્રવર્તમાન ધારણા પર સવાલ ઉઠાવ્યો છે કે ન્યાયાધીશો જ ન્યાયાધીશોની નિમણૂક કરે છે. તેમણે કોલેજિયમની વિશ્વસનીયતાનો મજબૂત બચાવ કર્યો અને "ન્યાયાધીશો જ ન્યાયાધીશોની નિમણૂક કરે છે" તેવા વારંવાર થતા આક્ષેપને અમુક વ્યક્તિઓ દ્વારા ફેલાવવામાં આવેલી એક ભ્રામક માન્યતા (મિથક) ગણાવીને ફગાવી દીધો.

તેમણે સ્વીકાર્યું કે, કોલેજિયમ ક્યારેક ચૂક થઈ છે અને તેની પ્રક્રિયાઓમાં ખામીઓ હોઈ શકે છે. જસ્ટિસ દત્તાએ વધુમાં ચેતવણી આપી હતી કે, ઉગ્ર ટીકાથી કોઈ રસ્તો નીકળતો નથી અને કાર્યપાલિકાનો દબદબો તેનો ઉપાય હોઈ શકે નહીં.

તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે, નિમણૂક પ્રક્રિયાને નબળી પાડતા ઈરાદાપૂર્વકના કથનો જનતાનો વિશ્વાસ ઘટાડે છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, ન્યાયતંત્ર હંમેશાં બચાવની મુદ્રામાં રહે તેવી અપેક્ષા રાખી શકાય નહીં.

જસ્ટિસ દત્તાએ આ અવલોકનો એક એવી બેંચ દ્વારા આપવામાં આવેલા વિભાજિત ચુકાદાના ભાગરૂપે કર્યા હતા જેમાં જસ્ટિસ સતીશ ચંદ્ર શર્મા પણ સામેલ હતા. આ બેંચ 2023ના તે કાયદાની કાયદેસરતાને પડકારતી અરજીઓ પર સુનાવણી કરી રહી હતી, જે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) અને ચૂંટણી કમિશનરોની પસંદગી માટે જવાબદાર પેનલમાંથી ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI)ને બાકાત રાખે છે.

જસ્ટિસ દત્તાએ નોંધ્યું હતું કે, કોલેજિયમ સિસ્ટમને વિવિધ વર્તુળોમાંથી ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો છે, મુખ્યત્વે એટલા માટે કે તે બાહ્ય હસ્તક્ષેપ વિના કાર્ય કરે છે અને પસંદગી, નિમણૂક, બદલી અને સેવાની અન્ય શરતોના સંદર્ભમાં સંપૂર્ણપણે ન્યાયિક નિયંત્રણ હેઠળ રહે છે.

તેમણે સ્વીકાર્યું કે, કોલેજિયમ સિસ્ટમથી ક્યારેક ચૂક થઈ છે અને તેની કામગીરી નિર્ણય લેવાની ભૂલોથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત રહી નથી. તેમણે ટિપ્પણી કરી હતી કે, ઉગ્ર ટીકા પોતે કોઈ વિકલ્પ પૂરો પાડતી નથી. જોકે પ્રક્રિયામાં બાહ્ય દેખરેખનો અભાવ તપાસ કે ટીકાને આમંત્રણ આપી શકે છે, પરંતુ કારોબારીનું વર્ચસ્વ તેનો જવાબ નથી.

જસ્ટિસ દત્તાએ વધુમાં અવલોકન કર્યું હતું કે, દરેક ખામીયુક્ત પસંદગી માટે કોલેજિયમને દોષ આપવો એ એક ફેશન બની ગઈ છે, જ્યારે એ વાત સરળતાથી ભૂલી જવામાં આવે છે કે આવી ભૂલો નિયમ નહીં પણ અપવાદ છે. માનવીય નિર્ણયમાં થતી ભૂલો સામે કોઈ પણ પ્રણાલી ખાતરી આપી શકતી નથી. તેમણે કહ્યું, "કદાચ સરકાર સિવાય કોઈ જાણતું નથી કે કોલેજિયમ સિસ્ટમ કેવી રીતે કામ કરે છે."

ન્યાયમૂર્તિ દત્તાએ ટિપ્પણી કરી હતી કે, વાતચીતને યોગ્ય પરિપ્રેક્ષ્યમાં જોવી પણ એટલી જ મહત્વપૂર્ણ છે. જ્યાં સુધી પસંદગી પ્રક્રિયાનો સવાલ છે, ત્યાં સુધી કોલેજિયમની ભૂમિકા માત્ર ભલામણો કરવા પૂરતી મર્યાદિત છે. આ ભલામણો અંતિમ સ્વરૂપ ધારણ કરે તે પહેલાંના દરેક તબક્કે કારોબારી સામેલ હોય છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે, એ હકીકતને અવગણી શકાય નહીં કે ભલામણો સ્વીકારવાનો અંતિમ નિર્ણય સંપૂર્ણપણે કારોબારીના અધિકારક્ષેત્રમાં આવે છે; તે તેમને સ્વીકારી અથવા નકારી શકે છે.

તેમણે કહ્યું, "અંતિમ નિર્ણય કારોબારીના હાથમાં હોય છે. છેલ્લા દોઢ વર્ષથી, હાઈકોર્ટ કોલેજિયમ દ્વારા પદોન્નતિ માટે ભલામણ કરાયેલા વકીલો અને ન્યાયિક અધિકારીઓને ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) ના નેતૃત્વ હેઠળના કોલેજિયમના ન્યાયાધીશો સાથે વાતચીત કરવા માટે આમંત્રિત કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ, જેઓ તમામ બાબતોમાં યોગ્ય જણાય છે તેમની અંતિમ ભલામણ કરવામાં આવે છે."

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, ઘણીવાર એવું બને છે કે કારોબારી, કોલેજિયમ દ્વારા ભલામણ કરાયેલ વકીલો અને ન્યાયિક અધિકારીઓની યાદીમાંથી એક કે બે વ્યક્તિઓની નિમણૂક અટકાવી રાખે છે. તેમણે અવલોકન કર્યું કે, આ વ્યવસ્થા એવી રીતે ઘડવામાં આવી છે કે કારોબારી CJIની આગેવાની હેઠળના કોલેજિયમની ભલામણોને નજરઅંદાજ કરી શકે છે, ભલે ભૂતકાળના દાખલાઓ CJIના અભિપ્રાયને પ્રાધાન્ય આપવા પર ભાર મૂકતા હોય. તેમણે કહ્યું, "ઘણી વખત, કારોબારીએ ભલામણો પર કોઈ કાર્યવાહી કરી નથી, જે જાહેર ક્ષેત્રમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી હતી અને તે માટે કોઈ કારણ પણ આપ્યું નથી. વારંવાર યાદ અપાવવા છતાં, તેમાંની કેટલીક ભલામણો વર્ષો સુધી ધૂળ ખાતી પડી રહી છે."

ઘણા કિસ્સાઓમાં, ન્યાય પ્રશાસનના હિતમાં ન્યાયાધીશોની બદલી માટે કોલેજિયમ દ્વારા કરવામાં આવેલી ભલામણો પર પણ કારોબારી કાર્યવાહી કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે. તેમણે વધુમાં ટિપ્પણી કરી, "આવી ટુકડે-ટુકડે મળતી મંજૂરીઓનો સામનો કરતી વખતે અને જેમની નિમણૂક મંજૂર થઈ નથી તેમના ભવિષ્યની ચિંતા કરવાની છૂટ વિના કોલેજિયમે કારોબારી સાથે સીધો સંઘર્ષ ટાળવા માટે આગળ વધવાનું નક્કી કર્યું; જેના પરિણામે સંસ્થા પાસે કાર્યરત રહેવા માટે 'હોબ્સન્સ ચોઈસ' (એટલે ​​કે, જે ઉપલબ્ધ છે તે સ્વીકારો અથવા છોડી દો) જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ."

ન્યાયમૂર્તિ દત્તાએ અવલોકન કર્યું, "આ કોર્ટને આશ્ચર્ય થાય છે કે ન્યાયાધીશોની નિમણૂકના સંદર્ભમાં કારોબારીની તુલનામાં ન્યાયતંત્રને બીજું સ્થાન કેમ આપવામાં આવે છે. છતાં પસંદગી પ્રક્રિયામાં બહારના લોકોને સામેલ કરવાની માંગણીઓ કેમ કરવામાં આવે છે." કાર્યપાલિકા તરફથી કરવામાં આવેલી આ દલીલ તેના હોદ્દાની ગરિમાને અનુરૂપ નથી અને તે તેની પોતાની બેદરકારી તથા નિષ્ફળતા પરથી ધ્યાન ભટકાવવાનો એક નબળો પ્રયાસ છે.

તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, તમામ અસ્પષ્ટતાઓ અને ખામીઓ હોવા છતાં, કોલેજિયમ સિસ્ટમ હજુ પણ આઝાદીની રક્ષા કરવા માટે સૌથી શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. જેમ કે બંધારણના ઘડવૈયાઓએ અનુચ્છેદ 50 હેઠળ કલ્પના કરી હતી.

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