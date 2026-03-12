કાશ્મીરી અલગતાવાદી નેતા શબ્બીર શાહને ટેરર ફંડિંગ કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટે જામીન આપ્યા
સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે ટેરર ફંડિંગ કેસમાં કાશ્મીરી અલગતાવાદી નેતા શબ્બીર અહેમદ શાહને જામીન આપ્યા.
Published : March 12, 2026 at 1:05 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે ટેરર ફંડિંગ કેસમાં કાશ્મીરી અલગતાવાદી નેતા શબ્બીર અહેમદ શાહને જામીન આપ્યા.
આ કેસની સુનાવણી ન્યાયાધીશ વિક્રમ નાથ અને સંદીપ મહેતાની બેન્ચ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. શાહ તરફથી વરિષ્ઠ વકીલ કોલિન ગોન્સાલ્વિસ અને NIA તરફથી વરિષ્ઠ વકીલ સિદ્ધાર્થ લુથરા હાજર થયા હતા. સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે ટ્રાયલમાં વિલંબનું કારણ સમજાવી શકાય નહીં અને દલીલો સાંભળ્યા પછી પોતાનો આદેશ આપ્યો હતો.
25 ફેબ્રુઆરીના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) ને 30-35 વર્ષ પહેલાં કરવામાં આવેલા કથિત ભાષણો પર આધાર રાખવાને બદલે શબ્બીર શાહ વિરુદ્ધ હાલની સામગ્રી રજૂ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો, કારણ કે તેણે ટેરર ફંડિંગ કેસમાં તેમની જામીન અરજીનો વિરોધ કર્યો હતો. NIAના વકીલે ત્યારબાદ દલીલ કરી હતી કે શાહ વિરુદ્ધ સામગ્રી અસ્તિત્વમાં છે, જેમાં ભડકાઉ વીડિયો અને ખોટા ઇમેઇલનો સમાવેશ થાય છે.
લુથરાએ કહ્યું કે તેઓએ ડેટા એકત્રિત કર્યો અને તેને વિશ્લેષણ માટે CDAC ને મોકલ્યો, પરંતુ COVID રોગચાળો ત્રાટક્યો. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ચર્ચાઓ થઈ હોવા છતાં, કમનસીબે NIA એ CDAC રિપોર્ટ્સ એકત્રિત કર્યા ન હતા. બેન્ચને જાણ કરવામાં આવી હતી કે ગઈકાલે ટ્રાયલ કોર્ટમાં રિપોર્ટ્સ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, અને CDAC રિપોર્ટ્સ હવે ગઈકાલે દાખલ કરાયેલી ત્રીજી ચાર્જશીટના ભાગ રૂપે રેકોર્ડ પર છે.
NIA ના વકીલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ઘરની તપાસ દરમિયાન શાહના પરિસરમાંથી ભડકાઉ વીડિયો મળી આવ્યા હતા, અને અલગતાવાદી નેતા વિરુદ્ધ સાક્ષીઓના નિવેદનો પણ હતા. ભાષણો અંગે, જસ્ટિસ મહેતાએ કહ્યું, "આ ભાષણો નવા કામો0 નથી... તે 30 કે 35 વર્ષ પહેલાં અસ્તિત્વમાં હતા, અને હવે તમે 2019 માં તેમને પુનઃપ્રાપ્ત કરો છો, અને કહો છો કે આ ભડકાઉ ભાષણો છે, અને તેઓ કહે છે કે તેમને રાજદ્રોહી ભાષણો માટે નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ભાષણોના સમયગાળાના આધારે તારીખ સુસંગત બને છે." બેન્ચે NIA ને તેની પાસે રહેલી કેટલીક સમકાલીન સામગ્રી રજૂ કરવા કહ્યું.
13 જાન્યુઆરીના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે NIA ને તેનો કેસ યોગ્ય રીતે રજૂ કરવામાં નિષ્ફળ રહેવા બદલ ઠપકો આપ્યો અને એજન્સીને શાહની છ વર્ષથી વધુ સમય માટે અટકાયતને યોગ્ય ઠેરવવા કહ્યું. સુપ્રીમ કોર્ટે NIA ને તેમના કેટલાક ભાષણો અને કેસ સંબંધિત અન્ય મહત્વપૂર્ણ તથ્યો રજૂ કરવા કહ્યું.
લુથરાએ દલીલ કરી હતી કે તિહાર અને કાશ્મીરના જેલ મહાનિર્દેશકોના અહેવાલો સાબિત કરતા નથી કે તેમણે 39 વર્ષ જેલમાં વિતાવ્યા છે. લુથરાએ કહ્યું કે આ કેસમાં તેમને મહત્તમ પાંચ વર્ષ, બે મહિના અને મહત્તમ આઠ વર્ષની સજા મળી શકે છે.
બેન્ચે કહ્યું, "પ્રથમ નજરે, જેમણે આ બધું કર્યું તેમના પ્રત્યે અમને કોઈ સહાનુભૂતિ નથી, પરંતુ તેમની અટકાયતને યોગ્ય ઠેરવવા માટે તથ્યો હોવા જોઈએ. એવા કયા તથ્યો છે જે છ વર્ષથી વધુ સમય માટે તેમની અટકાયતને યોગ્ય ઠેરવે છે? આપણે અસ્તિત્વમાં રહેલા તથ્યોને અવગણી શકીએ નહીં." લુથરાએ તથ્યોથી સંબંધિત દસ્તાવેજો રજૂ કરવા માટે થોડો સમય માંગ્યો.
આ પણ વાંચો: