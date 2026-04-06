સુપ્રીમ કોર્ટનો Adani-JAL ડીલમાં હસ્તક્ષેપ નહીં, NCLAT પર નિર્ણય

બેન્ચે JAL ની દેખરેખ સમિતિને NCLAT ની પૂર્વ મંજૂરી વિના કોઈપણ મોટો નીતિગત નિર્ણય લેવાથી રોકી દીધી.

ફાઇલ ફોટો/ અમદાવાદમાં અદાણી ઓફિસ બિલ્ડિંગ (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 6, 2026 at 1:49 PM IST

નવી દિલ્હી : સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે નેશનલ કંપની લો એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ (NCLAT)ના જયપ્રકાશ એસોસિએટ્સ લિમિટેડ (JAL)ને હસ્તગત કરવા માટે અદાણી ગ્રુપના રુ.14,535 કરોડના બિડ પર સ્ટે મૂકવાનો ઇનકાર કરતા આદેશમાં હસ્તક્ષેપ કર્યો ન હતો. જોકે, બેન્ચે કટોકટીગ્રસ્ત JALની મોનિટરિંગ કમિટીને NCLATની પૂર્વ મંજૂરી વિના કોઈપણ મોટા નીતિગત નિર્ણયો લેવાથી રોકી દીધી હતી.

સુપ્રીમ કોર્ટે ખાણકામ ક્ષેત્રની દિગ્ગજ વેદાંત લિમિટેડ અને સફળ ઉકેલ અરજદાર, અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડને NCLAT સમક્ષ તેમની દલીલો અને પ્રતિ-દાવા રજૂ કરવા કહ્યું, જે 10 એપ્રિલથી વિવાદ પર અંતિમ સુનાવણી શરૂ કરશે.

મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચીની બનેલી બેન્ચે NCLATને JALના અદાણી ગ્રુપના સંપાદન પર ચાલી રહેલા વિવાદ પર અરજી અને પ્રતિ-પિટીશનનો ઝડપથી નિર્ણય લેવાનો નિર્દેશ આપ્યો.

અગાઉ, વેદાંત લિમિટેડે જયપ્રકાશ એસોસિએટ્સ લિમિટેડ (JAL)ને હસ્તગત કરવા માટે અદાણી ગ્રુપના રુ.14,535 કરોડના બિડને મંજૂરી આપતા આદેશ પર સ્ટે મૂકવાની માંગ કરતી અરજી સુપ્રીમ કોર્ટમાં દાખલ કરી હતી. નેશનલ કંપની લો એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ (NCLAT) એ યોજનાના અમલીકરણ પર સ્ટે આપવાનો ઇનકાર કર્યાના એક દિવસ પછી, 25 માર્ચે વેદાંતે તેની અપીલ દાખલ કરી હતી.

નાદારી અપીલ ટ્રિબ્યુનલે 24 માર્ચે નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT) દ્વારા JALને હસ્તગત કરવા માટે અદાણી ગ્રુપની બિડને મંજૂરી આપવાના આદેશ સામે વેદાંત ગ્રુપની અરજી પર કોઈપણ વચગાળાનો સ્ટે આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

બે સભ્યોની NCLAT બેન્ચે JALની કમિટી ઓફ ક્રેડિટર્સ (CoC) પાસેથી એક અઠવાડિયામાં જવાબ માંગ્યો હતો. તેણે આ મામલાને 10 એપ્રિલના રોજ વધુ સુનાવણી માટે સૂચિબદ્ધ કરવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો.

વેદાંત ગ્રુપ નાદારી પ્રક્રિયા દ્વારા JAL ને હસ્તગત કરવામાં હતું, પરંતુ ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં, લેણદારોએ અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડના રિઝોલ્યુશન પ્લાનને મંજૂરી આપી હતી. NCLT એ અદાણી ગ્રુપની બિડને મંજૂરી આપી હતી.

NCLT ના આદેશને પડકારતા, વેદાંત ગ્રુપે NCLAT સમક્ષ બે અપીલ દાખલ કરી છે. પહેલી અપીલમાં, તેણે રિઝોલ્યુશન પ્લાનની માન્યતાને પડકારી હતી, અને બીજી અપીલમાં, તેણે CoC અને નિર્ણાયક સત્તા - NCLT દ્વારા યોજનાની મંજૂરીને પડકારી હતી.

