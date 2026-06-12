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કોંગ્રેસને મોટો ઝટકો, સુપ્રીમ કોર્ટે રાજ્યસભા ઉમેદવાર મીનાક્ષી નટરાજનના ઉમેદવારી પત્ર રદ કરવાને પડકારતી અરજી ફગાવી

સુપ્રીમ કોર્ટે મધ્યપ્રદેશના કોંગ્રેસના રાજ્યસભા ઉમેદવાર મીનાક્ષી નટરાજન દ્વારા તેમના ઉમેદવારી પત્રો રદ કરવાને પડકારતી અરજી ફગાવી દીધી.

કોંગ્રેસ નેતા મીનાક્ષી નટરાજન
કોંગ્રેસ નેતા મીનાક્ષી નટરાજન (File/ ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 12, 2026 at 2:13 PM IST

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ન્યુ દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે મધ્યપ્રદેશના કોંગ્રેસના રાજ્યસભા ઉમેદવાર મીનાક્ષી નટરાજન દ્વારા તેમના ઉમેદવારી પત્રો રદ કરવાને પડકારતી અરજી ફગાવી દીધી.

કોર્ટે કહ્યું, "અમે આ અરજી પર વિચાર કરવા તૈયાર નથી અને તે રદ કરવામાં આવે છે."

સુપ્રીમ કોર્ટે રિટર્નિંગ ઓફિસર (RO) દ્વારા તેમના રાજ્યસભાના ઉમેદવારી પત્રો રદ કરવાને પડકારતી કોંગ્રેસ નેતા મીનાક્ષી નટરાજન દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી પર સુનાવણી શરૂ કરી. રિટર્નિંગ ઓફિસરે તેમના ઉમેદવારી પત્રોને એ આધાર પર ફગાવી દીધા હતા કે નટરાજન કથિત રીતે તેમની સામે પેન્ડિંગ ફોજદારી કેસ જાહેર કરવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા.

નટરાજનનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ અભિષેક મનુ સિંઘવીએ દલીલ કરી હતી કે આ કેસમાં તેમની સામે આરોપો ઘડવામાં આવ્યા નથી, જે લોક પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ (RoP) હેઠળ નામાંકન રદ કરવા માટે જરૂરી છે.

કોર્ટે સિંઘવીને એવો નિર્ણય રજૂ કરવા કહ્યું કે જેમાં સુપ્રીમ કોર્ટે નામાંકન પ્રક્રિયા પછી રિટર્નિંગ ઓફિસરના આદેશને રદ કર્યો હોય અને નામાંકન સ્વીકાર્યું હોય.

સિંઘવીએ જવાબ આપ્યો કે જ્યારે કોઈ કેસમાં (જેમ કે આ) તથ્યો બહાર આવે છે, ત્યારે કોર્ટ કાયદો લાગુ કરશે. કાયદો અસ્તિત્વમાં છે. વરિષ્ઠ વકીલે કહ્યું કે જ્યારે તથ્યો બહાર આવશે, ત્યારે કોર્ટ તેનો ઉપયોગ કરશે.

કોંગ્રેસના નેતા મીનાક્ષી નટરાજનની અરજીનો વિરોધ કરતા, ભાજપના ઉમેદવાર વતી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ મુકુલ રોહતગીએ દલીલ કરી હતી કે ઉમેદવારી પત્રોનો અસ્વીકાર કોઈપણ મૂળભૂત અધિકારનું ઉલ્લંઘન કરતું નથી અને તેથી, બંધારણની કલમ 32 (રિટ અધિકારક્ષેત્ર) હેઠળ સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી માન્ય રાખી શકાતી નથી.

રોહતગીએ દલીલ કરી હતી કે કલમ 329 (બંધારણની) કલમ 32 અને 226 (હાઇકોર્ટના રિટ અધિકારક્ષેત્ર) દ્વારા ચૂંટણી પ્રક્રિયા દરમિયાન ન્યાયિક હસ્તક્ષેપને સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધિત કરે છે.

તેમણે દલીલ કરી હતી કે, "શરૂઆતથી અંત સુધી, સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રિયા કલમ 32 અને 226 ના અવકાશની બહાર છે." તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ઉમેદવારી પત્રોના કથિત ખોટી રીતે અસ્વીકારને પણ ચૂંટણી ટ્રિબ્યુનલ સમક્ષ ચૂંટણી અરજી દ્વારા જ પડકારવો જોઈએ. મોહિન્દર સિંહ ગિલ અને કુલ્લુ સ્વામી કેસમાં બંધારણીય બેંચના નિર્ણયનો ઉલ્લેખ કરતા, રોહતગીએ દલીલ કરી હતી કે "કલમ 329 દખલ કરી શકે નહીં; આ મામલો ટ્રિબ્યુનલમાં જવો જોઈએ, પછી ભલે તે નામાંકન રદ કરવું યોગ્ય હોય કે ખોટું. દરેક ખોટા માટે ઉપાય છે."

સુનાવણી દરમિયાન, ટેકનિકલ ખામીને કારણે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ (VC) દ્વારા રોહતગીની દલીલો વિક્ષેપિત થઈ ગઈ. આ સમય દરમિયાન, ભારતના સોલિસિટર જનરલ (SGI) તુષાર મહેતાએ કોર્ટને સંબોધન કર્યું.

નટરાજનનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ અભિષેક મનુ સિંઘવીએ મહેતાની ભાગીદારી સામે વાંધો ઉઠાવતા કહ્યું, "સરકાર ઉમેદવારને મદદ કરવા માંગે છે." સિંઘવીએ ECI (ચૂંટણી પંચ)ના વકીલની દલીલો સામે પણ વાંધો ઉઠાવ્યો, અને કહ્યું કે ચૂંટણી પંચ સામાન્ય રીતે આવા વિવાદોમાં ઉમેદવાર વતી દલીલો રજૂ કરવા માટે આગળ આવતું નથી.

કોર્ટે SGI અને ECIના દખલગીરી સામે પણ નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી જ્યારે તે વિપક્ષી ભાજપના ઉમેદવારની દલીલો સાંભળી રહી હતી.

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