ગુજરાતના પ્રાણી સંગ્રહાલયોમાં જંગલી પ્રાણીઓ માટે ભેંસોની કતલ પર રોકનો સુપ્રીમ કોર્ટનો ઈનકાર
અરજદાર NGO 'એનિમલ વેલફેર ફાઉન્ડેશન' દ્વારા દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, પ્રાણી સંગ્રહાલયના પરિસરમાં પ્રાણીઓની કતલ એ કતલખાના ચલાવવા સમાન છે અને કાયદાઓનું પાલન જરૂરી.
By PTI
Published : May 18, 2026 at 8:56 PM IST
નવી દિલ્હી: ગુજરાતના બે પ્રાણી સંગ્રહાલયના પરિસરમાં જંગલી પ્રાણીઓને ખોરાક આપવા માટે ભેંસોની કતલ કરવાને પડકારતી PILને ફગાવી દેતા હાઈકોર્ટના આદેશમાં દખલ કરવાનો સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે ઇનકાર કર્યો હતો.
અરજદાર NGO 'એનિમલ વેલફેર ફાઉન્ડેશન' દ્વારા દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, પ્રાણી સંગ્રહાલયના પરિસરમાં પ્રાણીઓની કતલ કરવી એ કતલખાના ચલાવવા સમાન છે અને કાયદાઓનું પાલન જરૂરી છે, ત્યારબાદ ન્યાયાધીશ વિક્રમ નાથ અને સંદીપ મહેતાની બેન્ચે અવલોકન કર્યું હતું કે, પશુ કતલ કોઈ વ્યાપારી કે વ્યક્તિગત હેતુ માટે કરવામાં આવી રહી નથી.
જસ્ટિસ મહેતાએ અવલોકન કર્યું હતું કે, "આ તમામ (નિયમોનો) સંગ્રહ એવા કતલખાનાઓ માટે છે જ્યાં માનવ વપરાશ અથવા વ્યાપારી હેતુ માટે કતલ કરવામાં આવે છે. તેમને પ્રાણી સંગ્રહાલયનું સંચાલન તેમની ઇચ્છા મુજબ કરવા દો...".
અરજદાર વતી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ નિખિલ ગોયલે દલીલ કરી હતી કે, પ્રાણી સંગ્રહાલય પરિસરમાં પ્રાણીઓની કતલ માટે નિયમન જરૂરી છે, ભલે તે વ્યાપારી હેતુ માટે ન કરવામાં આવી રહી હોય.
તેમણે રજૂઆત કરી કે, "પ્રાણી સંગ્રહાલયના પરિસરમાં કોઈપણ પ્રાણીના કતલનું નિયમન કરવું જોઈએ. ફક્ત એટલા માટે કે તે નોન-કોમર્શિયલ હેતુઓ માટે કરવામાં આવે છે, તેથી નિયમ-કાયદાને નજર અંદાજ કરી શકાય નહીં. દેશમાં ક્યાંય પણ આ પ્રકારની પ્રથાનું પાલન થતું નથી."
ગોયલે કોમન કોઝ વિરુદ્ધ યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયા કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટના 2017ના ચુકાદાનો ઉલ્લેખ કર્યો અને રજૂઆત કરી કે કેસમાં જારી કરાયેલા નિર્દેશો અનુસાર, સરકારે કતલ પહેલા, કતલ અને કતલ પછીના તબક્કાઓને નિયંત્રિત કરતા 24 નિયમો ઓળખ્યા હતા.
તેમણે દલીલ કરી કે 24 નિયમોમાંથી ફક્ત એક જ લાગુ ન પડી શકે કારણ કે માંસ માનવ વપરાશ માટે નથી, પરંતુ બાકીના નિયમો હજુ પણ લાગુ પડશે.
ગોયલે રજૂઆત કરી કે, ભારતના અન્ય પ્રાણી સંગ્રહાલયોથી વિપરીત, જ્યાં પ્રોસેસ્ડ માંસ અથવા ખોરાકના પુરવઠા માટે ટેન્ડર જારી કરવામાં આવે છે, ગુજરાતના બે પ્રાણી સંગ્રહાલયોએ જીવંત ભેંસોને પ્રાણી સંગ્રહાલય પરિસરમાં લાવવાની અને ત્યાં રહેલા જંગલી પ્રાણીઓને ખવડાવવા માટે કતલ કરવાની મંજૂરી આપી.
તેમણે રજૂઆત કરી કે, "જ્યારે કોઈ પ્રાણીની કતલ કરવામાં આવે છે, ત્યારે પ્રદૂષણની અસર થાય છે, પાણીની અસર થાય છે... ગુજરાત રાજ્યના આ બે પ્રાણી સંગ્રહાલયોમાં જ તેઓ જીવતા પશુધનને પ્રાણી સંગ્રહાલયના પરિસરમાં લાવવા, કતલ કરવાની અને પછી ખાદ્ય ભાગનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી આપે છે અને પછી તેઓ કહે છે કે તમે બાકીનાને લઈ જાઓ."
તેમણે દલીલ કરી હતી કે, પ્રાણી સંગ્રહાલયના પરિસરમાં પ્રાણીઓની કતલ કરવી એ કતલખાના ચલાવવા સમાન છે અને તેથી કાયદાઓનું પાલન જરૂરી છે, જેમાં પ્રાણીઓ પર ક્રૂરતા નિવારણ અધિનિયમ અને લાઇસન્સિંગ આવશ્યકતાઓ શામેલ છે.
ન્યાયાધીશ નાથે કહ્યું કે કોર્ટ આ રજૂઆતથી સહમત નથી.
29 જાન્યુઆરીના રોજ, ગુજરાત હાઈકોર્ટે જૂનાગઢના સક્કરબાગ ઝૂઓલોજિકલ પાર્ક પરિસરમાં ટેન્ડર પ્રક્રિયા દ્વારા ભેંસોના સંચાલન અને કતલને પડકારતી NGO દ્વારા દાખલ કરાયેલી PIL ને ફગાવી દીધી હતી.
અરજદારે આરોપ લગાવ્યો હતો કે, પ્રાણી સંગ્રહાલયની અંદર કોઈ માન્ય કતલખાનું નથી અને પ્રાણીઓની કતલ અનધિકૃત અને અનિયંત્રિત રીતે કરવામાં આવી રહી છે.
હાઈકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, પ્રાણી સંગ્રહાલયના અધિકારીઓએ કાનૂની નોટિસનો જવાબ આપ્યો હતો જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, પ્રાણી સંગ્રહાલય વન્યજીવન (સંરક્ષણ) અધિનિયમ, 1972 અને સેન્ટ્રલ ઝૂ ઓથોરિટી દ્વારા ઘડવામાં આવેલા નિયમો હેઠળ કાર્ય કરે છે.
પ્રાણી સંગ્રહાલયના અધિકારીઓએ હાઈકોર્ટ સમક્ષ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ રેગ્યુલેશન્સ, 2011, આ કેસમાં લાગુ પડતું નથી કારણ કે માંસ માનવ અથવા વ્યાપારી વપરાશ માટે નથી.