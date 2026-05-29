આદેશ અનામત રાખ્યાના 3 મહિનાની અંદર ચુકાદો આપો: સુપ્રીમ કોર્ટે હાઇકોર્ટને નિર્દેશ આપ્યો

સુપ્રીમ કોર્ટે હાઇકોર્ટને આદેશ અનામત રાખ્યાના 3 મહિનાની અંદર તેમના ચુકાદા આપવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 29, 2026 at 2:07 PM IST

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે હાઇકોર્ટને આદેશ અનામત રાખવાની તારીખથી ત્રણ મહિનાની અંદર ચુકાદો આપવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચીની બનેલી બેન્ચે અવલોકન કર્યું હતું કે નિર્ણયોમાં વિલંબ અરજદારોને નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

બેન્ચે વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાના મામલામાં ઝડપી નિર્ણય લેવાની જરૂરિયાત પર પણ ભાર મૂક્યો હતો. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે જ્યાં નિર્ણય અનામત રાખવામાં આવ્યો હોય, ત્યાં હાઇકોર્ટ અનામત નિર્ણયની તારીખથી ત્રણ મહિનાની અંદર ન્યાયી નિર્ણય આપવાનો પ્રયાસ કરશે.

બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે જામીન અરજીઓ પરના આદેશો તે જ દિવસે જાહેર કરવા જોઈએ. જો જામીન અરજીઓ અનામત રાખવામાં આવી હોય, તો તેની સુનાવણી કરવી જોઈએ અને બીજા દિવસે અપલોડ કરવી જોઈએ.

અનેક નિર્દેશો જારી કરીને, સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે જામીન અથવા સજા સસ્પેન્શનના આદેશોની જાહેરાત પછી તરત જ જેલ અધિકારીઓને જાણ કરવી જોઈએ. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે કારાવાસીઓ અથવા દોષિતોને તે જ દિવસે અથવા ઓછામાં ઓછા બીજા દિવસે મુક્ત કરવાનું વધુ સારું રહેશે.

સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે જો ફોજદારી અપીલ અથવા મૃત્યુના કેસમાં ચુકાદો અનામત રાખવામાં આવ્યો હોય અને અપીલકર્તા કસ્ટડીમાં હોય, તો બેન્ચ ચુકાદાની તારીખથી સાત દિવસની અંદર પક્ષકારો પાસેથી સ્પષ્ટતા માંગી શકે છે.

બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે અન્ય કેસોમાં, ચુકાદાની તારીખથી એક મહિના કરતાં વધુ સમય સુધી સ્પષ્ટતા માંગવી જોઈએ. સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે જો બેન્ચને લાગે કે ચુકાદો આપવામાં કોઈ વિલંબ પક્ષકારોને મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે અને તાત્કાલિક આદેશની જરૂર છે, તો કાર્યકારી ભાગ કોર્ટમાં જાહેર કરી શકાય છે. આવા કિસ્સાઓમાં, ચુકાદો સાત દિવસ અથવા વધુમાં વધુ 15 દિવસની અંદર અપલોડ કરવો જોઈએ.

બેન્ચે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આવા કેસોમાં હેબિયસ કોર્પસ (વ્યક્તિગત રજૂઆત) કેસ, નિર્દોષ છૂટવામાં પરિણમતી ફોજદારી અપીલ, તોડફોડના કેસ વગેરેનો સમાવેશ થઈ શકે છે.

આ કેસ અનુસૂચિત જનજાતિ અને અન્ય પછાત વર્ગો (OBC) ના ચાર દોષિતો દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીમાંથી ઉભો થયો હતો, જેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેમની ફોજદારી અપીલ, જે 2022 માં ઝારખંડ હાઈકોર્ટ દ્વારા અનામત રાખવામાં આવી હતી, તે નિર્ણય વિના બે થી ત્રણ વર્ષ સુધી પેન્ડિંગ રહી.

અરજદારોએ દલીલ કરી હતી કે આવો વિલંબ બંધારણની કલમ 21 હેઠળ તેમના જીવન અને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાના અધિકારનું ઉલ્લંઘન કરે છે, જેમાં ઝડપી ટ્રાયલનો અધિકાર શામેલ છે.

