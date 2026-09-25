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સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સની બાળ શોષણ અંગે રિપોર્ટ કરવાની જવાબદારીઓ પર તમારો જવાબ દાખલ કરો: SCનો કેન્દ્રને નિર્દેશ

આ અરજીમાં 2024ના ચુકાદાનું પાલન કરવાની અને મિડિએટર દ્વારા ત્વરિત અહેવાલ સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક સમાન SOPની માંગ કરવામાં આવી હતી.

સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટ (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2026 at 7:05 AM IST

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નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારને નિર્દેશ આપ્યો કે તેઓ એવા પગલાંની વિગતો રજૂ કરે જેના દ્વારા સોશિયલ મીડિયા ઇન્ટરમીડિએટના બાળકોના જાતીય શોષણ અને દુર્વ્યવહારની સામગ્રી (CSEAM) શોધવા, તેની જાણ કરવા અને તેને દૂર કરવા માટે જવાબદાર બનવા માટે ઉઠાવવામાં આવી રહ્યા છે. સાથે જ, કોર્ટે એવા સુરક્ષાત્મક પગલાં અને દંડની જોગવાઇઓ સ્પષ્ટ કરવા પણ કહ્યું છે જે પ્લેટફોર્મ્સ દ્વારા નિયમોનું પાલન ન કરવાના કિસ્સામાં લાગુ થશે.

સુપ્રીમ કોર્ટ 'જસ્ટ રાઇટ્સ ફોર ચિલ્ડ્રન એલાયન્સ' (JRCA) દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી પર સુનાવણી કરી રહી હતી. આ અરજીમાં 2024ના ચુકાદાનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવાની અને મધ્યસ્થીઓ દ્વારા ત્વરિત જાણકારી આપવામાં આવે તે માટે એક સમાન SOP બનાવવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.

આ મામલો જસ્ટિસ જે.બી.પારડીવાલા અને જસ્ટિસ કે.વિનોદ ચંદ્રનની બેંચ સમક્ષ આવ્યો હતો, જેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આ મુદ્દો અત્યંત ગંભીર છે. કેન્દ્ર સરકાર તરફથી એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ (ASG) કે.એમ.નટરાજ હાજર રહ્યા હતા.

સુનાવણી દરમિયાન, બેંચે કેન્દ્ર સરકારનું ધ્યાન 2024ના તે ચુકાદા તરફ દોર્યું હતું જે સોશિયલ મીડિયા મિડિએટર પર આ જવાબદારી લાદે છે. આ ચુકાદાનો હવાલો આપીને, અરજદારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલ ભુવન રિભુએ દલીલ કરી હતી કે સંબંધિત સત્તાવાળાઓએ કોર્ટના નિર્દેશોનો ભાગ્યે જ અમલ કર્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે ઓગસ્ટ મહિનામાં ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઈન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી મંત્રાલય (MeitY) અને કાયદા અને ન્યાય મંત્રાલયને જવાબ દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.

કોઈ જવાબ દાખલ ન થયા હોવાનું નોંધતા, બેંચે કેન્દ્ર સરકારને 15 ઓક્ટોબર સુધીમાં એફિડેવિટ દાખલ કરવાની અંતિમ તક આપી હતી. બેંચે કહ્યું, "અમારી સમક્ષનો મામલો અત્યંત ગંભીર છે. દાખલ કરવામાં આવતા જવાબમાં એ સ્પષ્ટ થવું જોઈએ કે 2024ના અમારા ચુકાદાના નિર્દેશોને અસરકારક રીતે લાગુ કરવા માટે બંને મંત્રાલયોએ શું પગલાં લીધાં છે અને અરજદાર (JRCA) દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીમાં દર્શાવેલ આ સમસ્યાને રોકવા માટે શું પગલાં લેવામાં આવ્યાં છે."

નટરાજે જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકાર આ બાબતને ગંભીરતાથી લઈ રહી છે, તેનો જવાબ આખરી કરી રહી છે અને એક અઠવાડિયાની અંદર તે દાખલ કરશે. બેંચે કહ્યું, "જવાબરૂપ સોગંદનામામાં એ પણ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવવું જોઈએ કે સોશિયલ મીડિયા મધ્યસ્થીઓ તરફથી થતી ચૂકને રોકવા માટે સરકાર ભવિષ્યમાં કઈ સાવચેતીઓ રાખશે." સપ્ટેમ્બર 2024માં, સર્વોચ્ચ અદાલતે જણાવ્યું હતું કે 'પ્રોટેક્શન ઓફ ચિલ્ડ્રન અગેઇન્સ્ટ સેક્સ્યુઅલ ઓફેન્સીસ એક્ટ' (POCSO) હેઠળ, સોશિયલ મીડિયા મધ્યસ્થીઓની એ ફરજ છે કે તેઓ બાળકોના શોષણ અને દુર્વ્યવહારના કિસ્સાઓ સ્થાનિક અધિકારીઓને જાણ કરે.

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