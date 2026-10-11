સુપ્રીમ કોર્ટનો કેન્દ્ર સરકારને નિર્દેશ: મેટ્રો સમય પ્રમાણે ચાલશે, ઇન્ટરનેટ સેવાઓ ચાલુ કરવામાં આવે
સુપ્રીમ કોર્ટે દિલ્હીમાં વિરોધ કરી રહેલા પ્રદર્શનકારીઓ સામે સરકારની કાર્યવાહીને પડકારતી અનેક અરજીઓ પર સુનાવણી કરી હતી.
Published : October 11, 2026 at 12:53 PM IST|
Updated : October 11, 2026 at 1:01 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે દિલ્હીમાં વિરોધ કરી રહેલા પ્રદર્શનકારીઓ સામે સરકારની કાર્યવાહીને પડકારતી અનેક અરજીઓ પર સુનાવણી કરી હતી. જસ્ટિસ જોયમાલ્યા બાગચી અને જસ્ટિસ વી.મોહનાની બેન્ચે દિલ્હી પોલીસ અને અર્ધલશ્કરી દળો દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શનકારીઓની અટકાયતને પડકારતી અરજીઓ તેમજ આદેશોને જાણી જોઇને કરાયેલા ઉલ્લંઘન અંગેની અદાલતની અવમાનના અંગેની અરજી પર સુનાવણી કરી હતી. કોર્ટે વિરોધ પ્રદર્શનો અંગેની પોતાની અરજીઓનો ઉલ્લેખ કરવા ઇચ્છતા તમામ વકીલોને સાંભળાવની તૈયારી દર્શાવી હતી.
સુપ્રીમ કોર્ટે સુનાવણી બાદ, કેન્દ્ર સરકારને નિર્દેશ આપ્યો કે મેટ્રો સેવા તેના સામાન્ય શેડ્યૂલના હિસાબથી ચાલે અને ઇન્ટરનેટ સર્વિસમાં કોઇ વિલંબ ના આવે. આ પહેલા કોર્ટે કહ્યું, 'અમારી સામે બે કેસ છે. કેટલાક વકીલો એવી અરજીઓનો ઉલ્લેખ કરવા ઈચ્છે છે જે દાખલ કરવામાં આવી છે પરંતુ લિસ્ટમાં સામેલ નથી. અમારો ઉદ્દેશ્ય જમણેથી ડાબે (વકીલોની હરોળમાં) આગળ વધવાનો અને દરેક પક્ષને સાંભળવાની તક આપવાનો છે." જ્યારે વકીલોએ આ મુદ્દાઓ પર વિશેષ સુનાવણી યોજવા બદલ સુપ્રીમ કોર્ટનો આભાર માન્યો હતો, ત્યારે જસ્ટિસ બાગચીએ કહ્યું, "અમારો આભાર માનવાની કોઈ જરૂર નથી. અમે હંમેશા દેશની સેવામાં છીએ. સીનિયર વકીલ કપિલ સિબ્બલે કસ્ટડી અને સેક્શન 163 લગાવવાના આદેશ વિરૂદ્ધ એક અરજી પર પોતાની વાત શરૂ કરી હતી. સિબ્બલે કહ્યું, 'તે લોકોને ટ્રેન વગેરે જગ્યાએથી ઉઠાવી રહ્યા છે, પછી ઇન્ટરનેટ સસ્પેન્ડનો મુદ્દો છે, જેના પર અનુરાધા ભસીન કેસમાં ચુકાદો થયો છે.
Delhi CJP protest | The Supreme Court commences hearing on a batch of pleas over the government crackdown on protesters protesting in Delhi on October 10. A bench of Justices Joymalya Bagchi and V. Mohana is hearing the pleas against detentions by the Delhi police and paramilitary forces of protesters and a contempt plea over allegedly wilfully disobeying orders. The Court has agreed to hear all the lawyers who wish to make mention of their respective pleas on protest cases. “Two matters are before us. There are lawyers who wish to make an unlisted mention of pleas filed. What we purpose to do is to go from right to left (in the Bar) and give an opportunity to hear every party”, the Court said. When counsels thanked SC for holding a special hearing on these issues, Justice Bagchi said “No need to thank us. We are always at the service of the nation”. Senior Advocate Kapil Sibal begins submissions on a plea against detention and the order of imposition of Section 163. They are picking up people from trains, etc. Then there is the issue of suspension of the Internet (which is covered—decided— in the Anuradha Bhasin case), Sibal says.— ANI (@ANI) October 11, 2026
સીનિયર વકીલ શાહદાન ફરાસતે તે કથિત રીત વિરૂદ્ધ દલીલ આપી હતી જેમાં પ્રદર્શનકારીઓને ઘસેડીને બસમાં નાખવામાં આવ્યા હતા અને બસમાંથી બહાર પણ ફેંક્યા હતા. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે મીડિયામાં શાહદાન ફરાસાતને પણ વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લેવા દરમિયાન પોલીસે કસ્ટડીમાં લીધી હતી. સીનિયર વકીલ એન હરિહરને કહ્યું, 'નાગરિકોએ શહેરમાં ફરવાનો અધિકાર ગુમાવી દીધો છે.'
વકીલોને કસ્ટડીમાં લેવાનો મુદ્દો પણ ઉભો થયો
સીનિયર વકીલ એન હરિહરને વકીલોને કસ્ટડીમાં લેવાનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો છે. સીનિયર વકીલ ગોપાલ શંકરનારાયણે કહ્યું કે તેમણે જંતર-મંતરની બહાર વકીલો વિરૂદ્ધ પોલીસ કાર્યવાહીના વીડિયો રેકોર્ડ પર લાવ્યા છે. તેમણે કોર્ટને વકીલો અને અન્ય વિરૂદ્ધ થયેલી હિંસાના વીડિયો જોવાની અપીલ કરી હતી.
શંકરનારાયણે કોર્ટને શહેરમાં ફ્રી મુવમેન્ટ ચાલુ કરવા અને તમામ બેરિકેડ હટાવવાનો નિર્દેશ આપવાની માંગ કરી હતી. તેમણે કહ્યું, 'વગર બેજ ધરાવતા લોકો કાલે પણ હાજર રહેશે અને જે લોકો તેના માટે જવાબદાર છે, તેમણે જવાબદાર ઠેરવવા જોઇએ.' સીનિયર વકીલ સંજય હેગડેએ કહ્યું કે વકીલોને તેમના ક્લાયન્ટની મદદ કરતા રોકવામાં આવી રહ્યા છે અને પોલીસે તેમણે ફરિયાદ કરવાની ધમકી આપી છે.
ડિટેન્શન અને મેટ્રો બંધ થવાનો મુદ્દો
સુપ્રીમ કોર્ટે ડિટેન્શન અને દિલ્હી મેટ્રો બંધ થવા સાથે જોડાયેલી પિટીશન પર સુનાવણી કરી હતી. એક વકીલે સુપ્રીમ કોર્ટને જણાવ્યું કે કેટલાક વકીલ શાંતિથી ચાલતા હતા પરંતુ બેજ વગરના પોલીસ અધિકારીઓએ તેમણે એક વેનમાં ધકેલી દીધા હતા. સીનિયર વકીલ શોએબ આલમે જણાવ્યું કે લોકોને ટ્રેનમાં ડિટેન કરવામાં આવ્યા હતા.
પેસેન્જરને બહાર કાઢવામાં આવ્યા. લોકોના ઘરે રેડ કરવામાં આવી જેથી તે પ્રોટેસ્ટ સાઇટ પર ના પહોંચે. આલમે કહ્યું, 'લોકોએ કોઇ પાપ કર્યો નથી અને લોકોના વિરોધ કરવાના અધિકારનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવી રહ્યું છે, પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સહિત 6000-7000 લોકોને ડિટેન કરવામાં આવ્યા છે.'
જસ્ટિસ બાગચીએ કહ્યું કે તે સંબંધિત ઓથોરિટી પાસે મંગળવાર સુધી મેટ્રો સ્ટેશન બંધ કરવા પર એક રિપોર્ટ જમા કરવા માટે કહી શકે છે. સીનિયર એડવોકેટ મેનકા ગુરૂસ્વામીનો તર્ક છે કે, શું રાજ્યએ ઇમરજન્સી લગાવી દીધી છે? ગુરૂસ્વામીએ કહ્યું,'નાગરિકોના શાંતિથી વિરોધ કરવાના અધિકારને રોકી દેવામાં આવ્યું છે અને તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે છેલ્લી વખત આવું 50 વર્ષ પહેલા ઇમરજન્સી દરમિયાન થયું હતું.?
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