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સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા નિયુક્ત અરવલ્લી સમિતિને ફીડબેક માટે 21 દિવસનો સમય આપવામાં આવ્યો

આ હાઇ પાવર સમિતિને અરવલ્લી પર્વતમાળાની વ્યાખ્યા અને સીમાઓ પર કેન્દ્ર સરકારના અહેવાલની સ્વતંત્ર રીતે સમીક્ષા કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું છે.

જયપુરમાં અરવલ્લી પર્વતમાળાના મનોહર દૃશ્યનો ફાઇલ ફોટો
જયપુરમાં અરવલ્લી પર્વતમાળાના મનોહર દૃશ્યનો ફાઇલ ફોટો (ANI)
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By PTI

Published : July 21, 2026 at 5:29 PM IST

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નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા નિયુક્ત અરવલ્લી સમિતિએ અરવલ્લી પર્વતમાળા સંબંધિત મુદ્દાઓ પર લોકોના મંતવ્યો, સૂચનો અને માહિતી માંગી છે.

25 મેના રોજ રચાયેલી આ ઉચ્ચ-શક્તિવાળી સમિતિને અરવલ્લી પર્વતમાળાની વ્યાખ્યા અને સીમાઓ પર કેન્દ્ર સરકારના અહેવાલની સ્વતંત્ર રીતે સમીક્ષા કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું છે.

મંગળવારે પર્યાવરણ મંત્રાલયની એક પ્રેસ નોટ અનુસાર, સમિતિએ NCT રાજ્યો અને વિવિધ હિસ્સેદારો (જેમ કે પર્યાવરણવાદીઓ, ખાણકામ લીઝ ધારકો અને સ્થાનિક સમુદાયો જેમની આજીવિકા અને સુખાકારી પ્રદેશની જૈવવિવિધતા સાથે જોડાયેલી હોઈ શકે છે) પાસેથી મંતવ્યો, સૂચનો અને માહિતી માંગી છે.

તેમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે દસ્તાવેજી પુરાવા અથવા ચકાસણીયોગ્ય માહિતી (જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં) સાથે સબમિશન, નોટિસના 21 દિવસની અંદર ઇમેઇલ અથવા સત્તાવાર ગુગલ ફોર્મ દ્વારા સબમિટ કરવા આવશ્યક છે.

આ વિકાસ સમિતિની નિષ્પક્ષતા અંગેની ચિંતાઓ વચ્ચે આવ્યો છે, કારણ કે તેમાં મુખ્યત્વે ભૂતપૂર્વ સરકારી અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ સમિતિ, જે 31 ઓગસ્ટ સુધીમાં પોતાનો અહેવાલ રજૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે, તેના અધ્યક્ષ ભારતીય વન સર્વેક્ષણ અને શિક્ષણ પરિષદ (ICFRE) ના મહાનિર્દેશક કંચન દેવી છે.

તેના સભ્યોમાં ભારતના વન સર્વેક્ષણના ભૂતપૂર્વ મહાનિર્દેશક સુભાષ આશુતોષ, ભારતના ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય સર્વેક્ષણના ભૂતપૂર્વ નિયામક રાજેન્દ્ર કુમાર શર્મા, પર્યાવરણ મંત્રાલયના ભૂતપૂર્વ સંયુક્ત સચિવ બ્રિજ મોહન સિંહ રાઠોડ અને દિલ્હી યુનિવર્સિટીના વનસ્પતિશાસ્ત્ર વિભાગના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રોફેસર અશોક કે. ભટનાગરનો સમાવેશ થાય છે.

કોર્ટે ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર હ્યુમન સેટલમેન્ટ્સ, બેંગલુરુના પ્રોફેસર જગદીશ કૃષ્ણસ્વામી અને સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી ઓફ હરિયાણાના પ્રોફેસર લક્ષ્મીકાંત શર્માને ખાસ આમંત્રિત તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે, જેમને જો જરૂરી હોય તો અધ્યક્ષ દ્વારા સમિતિના કાર્યમાં સામેલ કરી શકાય છે. પર્યાવરણ મંત્રાલયને સમિતિના સભ્ય સચિવ તરીકે સેવા આપવા માટે ડિરેક્ટર-રેન્કના અધિકારીને નિયુક્ત કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો.

ટીકાકારો દલીલ કરે છે કે સમિતિના વડા સીધા પર્યાવરણ મંત્રાલયના સચિવ અને મંત્રીને રિપોર્ટ કરે છે, તેથી તે ડિસેમ્બર 2015 માં જારી કરાયેલા સુપ્રીમ કોર્ટના સુઓ મોટો આદેશમાં જણાવેલ નિષ્પક્ષતા અથવા સ્વતંત્રતાના માપદંડોને પૂર્ણ કરતું નથી.

TAGGED:

ARAVALLI COMMITTEE
SUPREME COURT
SC CONSTITUTED ARAVALLI COMMITTEE
21 DAY WINDOW FOR FEEDBACK
ARAVALLI COMMITTEE

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