મતદાન કેન્દ્રો પર બાયોમેટ્રિક ઓળખ સિસ્ટમ લાગુ થશે? સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર અને ECI પાસે માંગ્યો જવાબ

સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, આગામી સંસદીય ચૂંટણીઓ અને/અથવા રાજ્ય વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ પહેલાં આવી પદ્ધતિ અપનાવવી જોઈએ કે નહીં તેની તપાસ થવી જોઈએ.

Published : April 13, 2026 at 7:26 PM IST

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે તે અરજી પર સુનાવણી કરવા માટે સહમત થયું, જેમાં ચૂંટણી પંચને મતદાન કેન્દ્રો પર બોગસ વોટિંગ રોકવા માટે આંગળી અને આઈરિસ (આંખની કીકી) બાયોમેટ્રિક ઓળખ પ્રણાલી લાગુ કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.

ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચીની બનેલી બેન્ચે સ્પષ્ટ કર્યું કે, અરજીમાં માંગવામાં આવેલી રાહતનો વિચાર અમુક રાજ્યોમાં ચાલી રહેલી વિધાનસભા ચૂંટણીઓ માટે કરી શકાતો નથી. બેન્ચે અવલોકન કર્યું, "જોકે, આગામી સંસદીય ચૂંટણીઓ અને/અથવા રાજ્ય વિધાનસભા ચૂંટણીઓ પહેલાં આવી પદ્ધતિ અપનાવવી જોઈએ કે કેમ તે એક એવો વિષય છે જેની તપાસ કરવી જોઈએ. નોટિસ જારી કરો."

સુપ્રીમ કોર્ટે એડવોકેટ અશ્વની કુમાર ઉપાધ્યાય દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી અંગે કેન્દ્ર સરકાર, ચૂંટણી પંચ અને ઘણા રાજ્યો પાસેથી જવાબો માંગ્યા છે.

અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "કાર્યવાહીનું કારણ 20 માર્ચ, 2026 ના રોજ ત્યારે આવ્યું, જ્યારે અરજદારને ખબર પડી હતી કે ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) દ્વારા લેવામાં આવેલા અનેક પગલાં છતાં, લાંચ, અયોગ્ય પ્રભાવ, નકલ અને ડુપ્લિકેટ મતદાનના કિસ્સાઓ ચાલુ રહે છે, જેના કારણે ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં લોકોનો વિશ્વાસ ઘટી રહ્યો છે."

અરજીમાં વધુમાં રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું કે, "લાંચ, અયોગ્ય પ્રભાવ, ડુપ્લિકેટ મતદાન અને નકલ ચૂંટણી પ્રક્રિયાની પવિત્રતા અને અખંડિતતાને નબળી પાડતી રહે છે, જેના કારણે નાગરિકોનો વિશ્વાસ ઘટી રહ્યો છે."

અરજીમાં દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, મુક્ત અને નિષ્પક્ષ ચૂંટણીના બંધારણીય આદેશને જાળવી રાખવા માટે, ભારતીય ચૂંટણી પંચ આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીઓ દરમિયાન મતદાન મથકો પર આંગળી અને આઈરિસ (આંખની કીકી) બાયોમેટ્રિક પ્રમાણીકરણ લાગુ કરવાનું વિચારી શકે છે. અરજીમાં સૂચવવામાં આવ્યું હતું કે, આને આધાર-આધારિત ઓળખ ચકાસણી જેવી રીતે લાગુ કરી શકાય છે, જેને લોક પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, 1950 ની કલમ 23(4) હેઠળ ઓળખના માન્ય પુરાવા તરીકે માન્યતા આપવામાં આવી છે.

પીટિશનમાં ભારપૂર્વક કહેવામાં આવ્યું હતું કે, "ECI, કલમ 324 હેઠળ તેની પૂર્ણ સત્તાઓનો ઉપયોગ કરીને, મતદાર ઓળખને મજબૂત કરવા અને લાંચ, અયોગ્ય પ્રભાવ, નકલ અને ડુપ્લિકેટ મતદાનને દૂર કરવા માટે આંગળી અને આઈરિસ આધારિત બાયોમેટ્રિક પ્રમાણીકરણ લાગુ કરી શકે છે. બાયોમેટ્રિક આઈડેન્ટિફાયર યુનિક છે અને તેને બનાવી શકાતા નથી, જેનાથી ખરેખર 'એક નાગરિક, એક મત' ના સિદ્ધાંતની ખાતરી થાય છે. આ ખાતરી આપે છે કે દરેક નોંધાયેલ મતદાર ફક્ત એક જ મત આપે છે.

