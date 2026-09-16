2022ની જંતુનાશક પ્લાન્ટ દુર્ઘટના મામાલે સુપ્રીમનો ગુજરાત હાઈકોર્ટને નિર્દેશ: પીડિતોની ઓળખ કરવા કેસ નોંધો
'ભારત રસાયણ લિમિટેડ'ના જંતુનાશક પ્લાન્ટમાં 2022માં થયેલી દુર્ઘટના મામલે સુપ્રીમે ગુજરાત હાઈકોર્ટને સુઓમોટો અરજી કરવા નિર્દેશ આપ્યો
By Sumit Saxena
Published : September 16, 2026 at 3:58 PM IST
નવી દિલ્હી: બુધવારે સુપ્રીમ કોર્ટે ગુજરાત હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશને નિર્દેશ આપ્યો કે, તેઓ ગુજરાતમાં જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમ (PSU) 'ભારત રસાયણ લિમિટેડ'ના જંતુનાશક પ્લાન્ટમાં 2022માં થયેલી દુર્ઘટનાના પીડિતોની ઓળખ કરવા માટે 'સુઓમોટો' કેસ નોંધે, જેથી અસરગ્રસ્તોને વળતર આપી શકાય.
આ મામલો જસ્ટિસ સૂર્યકાંત, જસ્ટિસ જોયમાલ્યા બાગચી અને જસ્ટિસ વી. મોહનાની બનેલી બેંચ સમક્ષ આવ્યો હતો. બેંચે સેન્ટ્રલ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ (CPCB)ના અવલોકનની નોંધ લીધી હતી કે ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ (GPCB)ને અગાઉ નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો કે તેઓ ફંડનો ઉપયોગ માત્ર પર્યાવરણીય સુધારણા અને પુનઃસ્થાપન માટે જ કરે.
સુપ્રીમ કોર્ટને જાણ કરવામાં આવી હતી કે તે રકમ ઉપરાંત, હાલમાં લગભગ ₹3.27 કરોડ સુપ્રીમ કોર્ટની રજિસ્ટ્રીમાં જમા છે અને તે રકમ દુર્ઘટનાના પીડિતો, તેમના પરિવારના સભ્યો અથવા તેમના કાયદેસરના વારસદારોને ચૂકવવી જોઈએ.
ન્યાયપીઠ સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે અધિકારીઓ હજુ સુધી વળતરની ચુકવણી માટે પીડિતો અને તેમના પરિવારોની ઓળખ કરી શક્યા નથી. દલીલો સાંભળ્યા બાદ, ન્યાયપીઠે ગુજરાત હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશને પીડિતો અથવા તેમના પરિવારના સભ્યોની ઓળખ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો, જેથી રજિસ્ટ્રીમાં જમા કરાવવામાં આવેલી વળતરની રકમની ચુકવણી કરી શકાય.
વધુમાં, ન્યાયપીઠે કોર્ટ રજિસ્ટ્રીને આ રકમ વધુ એક વર્ષ માટે ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD)માં રાખવાનો અને હાઈકોર્ટ દ્વારા મૃતકોની ઓળખ થઈ જાય ત્યારબાદ વળતર માટે તે રકમ મુક્ત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો.
અગાઉ, સુપ્રીમ કોર્ટે 2022ની દુર્ઘટના બાદ 'ભારત રસાયણ લિમિટેડ' પર લાદવામાં આવેલો પર્યાવરણીય દંડ, જે કંપનીના બિઝનેસ ટર્નઓવરના પાંચ ટકા જેટલો હતો, તેને ઘટાડવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
મે 2022માં દહેજ ખાતે આવેલા 'ભારત રસાયણ લિમિટેડ'ના જંતુનાશક દવાના પ્લાન્ટમાં થયેલી દુર્ઘટનામાં આઠ લોકોનાં મોત થયાં હતાં અને અન્ય ઘણા લોકો ઘાયલ થયા હતા. ત્યારબાદ, મે 2024માં નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલે (NGT) 'પ્રદૂષણ ફેલાવનાર ચૂકવણી કરે' (polluter pays) તે સિદ્ધાંતને આધારે કંપની પર અંદાજે ₹13.5 કરોડનો પર્યાવરણીય દંડ ફટકાર્યો હતો.
આ સંદર્ભમાં, NGTએ એવો નિર્દેશ પણ આપ્યો હતો કે આ રકમનો ઉપયોગ ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (GPCB) દ્વારા પ્લાન્ટની આસપાસ 10 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં વૃક્ષારોપણની ઝુંબેશ અને પર્યાવરણીય પુનઃસ્થાપનના પગલાં માટે કરવામાં આવે.
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