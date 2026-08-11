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નેતાજી સુભાષ ચંદ્ર બોઝના અસ્થિ ટોક્યોથી ભારત પરત લાવવાની માંગ, સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્રને નોટિસ ફટકારી

સુપ્રીમ કોર્ટે ટોક્યોના રેંકોજી મંદિરમાંથી નેતાજી સુભાષ ચંદ્ર બોઝની અસ્થિઓ પરત લાવવાના નિર્દેશ આપતી તેમની દીકરીની અરજી પર કેન્દ્ર સરકાર પાસે જવાબ માંગ્યો છે.

સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટ (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : August 11, 2026 at 4:11 PM IST

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નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ટોક્યોના રેંકોજી મંદિરમાંથી નેતાજી સુભાષ ચંદ્ર બોઝની અસ્થિઓ પરત લાવવાના નિર્દેશ આપતી તેમની દીકરીની અરજી પર કેન્દ્ર સરકાર પાસે જવાબ માંગ્યો છે. કોર્ટ નેતાજી સુભાષ ચંદ્ર બોઝની દીકરીની અરજી પર વિચાર કરવા માટે તૈયાર થયું છે.

સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંત, ન્યાયમૂર્તિ જોયમાલ્યા બાગચી અને ન્યાયમૂર્તિ વી.મોહનાની બેન્ચે નેતાજી બોઝની દીકરી અનીતા બી.ફાફ દ્વારા દાખલ અરજી પર કેન્દ્ર સરકારને નોટિસ જાહેર કરી જવાબ માંગ્યો છે. અરજી કરનાર તરફથી સીનિયર વકીલ એએમ સિંઘવીએ દલીલ કરી હતી. સિંઘવીએ કહ્યું કે, અરજી કરનારે સતત અને બધાની સામે પોતાના પિતાની અસ્થિઓ ભારત પરત લાવવાની માંગ કરી છે.

સિંઘવીએ કહ્યું, "અંતિમ હક, ઇજ્જત અને અંતિમ નિર્ણય માટે..." અને કહ્યું કે પહેલા સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું હતું કે તેમણે કોર્ટ જવું જોઇએ અને હવે તેમણે કોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો છે. દલીલો સાંભળ્યા બાદ બેન્ચે કેન્દ્રને નોટિસ ફટકારી હતી.

માર્ચમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે નેતાજી સુભાષ ચંદ્ર બોઝના પૌત્ર આશીષ રેની તે અરજી પર સુનાવણીનો ઇનકાર કર્યો હતો જેમાં નેતાજીની અસ્થિઓ ભારત લાવવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે જો બોઝના વારિસ ઇચ્છે છે કે અસ્થિઓ દેશમાં લાવવામાં આવે તો તેમણે આગળ આવવું જોઇએ. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે, કોર્ટ તેમની ભાવનાઓનું સન્માન કરે છે અને તે આ પાક્કુ કરશે કે તેમની ભાવનાઓને કાનૂની કાર્યવાહીમાં બદલવામાં આવે.

આશીષ રે તરફથી સીનિયર વકીલ એ.એમ.સિંઘવી હાજર રહ્યા હતા. સુનાવણી દરમિયાન સિંઘવીએ બેન્ચને જણાવ્યું હતું કે સુભાષ ચંદ્ર બોઝની દીકરી વર્ચ્યુઅલી કોર્ટમાં સુનાવણીમાં સામેલ થઇ રહ્યા છે અને આ અરજીનું સમર્થન કરે છે. બેન્ચે જણાવ્યું કે આ રીતની અરજીઓ પર પહેલા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીઓ ફગાવી દેવામાં આવી હતી.

સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંતે પૂછ્યુ કે, આ મુદ્દો કોર્ટ સામે કેટલી વખત આવ્યો? જેના પર સિંઘવીએ કહ્યું કે, આ તે મુદ્દો નથી. બેન્ચે પૂછ્યુ, 'અપ્રત્યક્ષ કે પ્રત્યક્ષ રીતે...આ અરજી ફરી કેમ આવી રહી છે. સૌથી પહેલા, અસ્થિઓ ક્યાં છે? તે પુરાવા શું છે?' જેના પર સિંઘવીએ કહ્યું કે, એકલા વારસ દીકરી છે જે 84 વર્ષના છે અને અત્યારે સ્ક્રીન પર છે. સિંઘવીએ કહ્યું કે, ભારતના દરેક રાષ્ટ્ર અધ્યક્ષે જાપાનના રેંકોજી મંદિરમાં નેતાજીની અસ્થિઓના દર્શન કર્યા છે, જે ત્યાં મુકેલી છે.

CJIએ કહ્યું કે, કોર્ટ એમ જાણવા માંગે છે કે, પરિવારના કેટલા સભ્ય જીવિત છે. આ દેશના સૌથી મહાન નેતાઓમાંથી એક તેમાં કોઇ શક નથી. અમારામાંથી કેટલાક લોકો તેમના સર્વોચ્ચ બલિદાન માટે તેમની સામે માથુ ઝુંકાવે છે. જસ્ટિસ બાગચીએ કહ્યું કે, તે અરજી કરનાર નથી, તેમણે કહ્યું, 'વારસને અમારી સામે આવવા દો...જો વારસ ઇચ્છે છે કે અસ્થિઓ આપણા દેશમાં લાવવામાં આવે તો વારસે અમારી સામે આવવું પડશે.'

બેન્ચ અરજી પર વિચાર કરવા તૈયાર ન હોવાનું સમજીને, સિંઘવીએ બેન્ચને વિનંતી કરી કે રેને અરજી પાછી ખેંચવાની મંજૂરી આપવામાં આવે. સિંઘવીએ જણાવ્યું કે તેમની પુત્રી અરજી દાખલ કરશે. તેથી, અરજી પાછી ખેંચી લેવામાં આવી હોવાનું કહીને અરજી ફગાવી દેવામાં આવી હતી.

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