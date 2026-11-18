SBI સ્પેશિયાલિસ્ટ કેડર ઓફિસર ભરતી 2026-27: મેનેજર અને ડેપ્યુટી મેનેજર (સિક્યોરિટી) પદો માટે ઑનલાઇન અરજી શરૂ
SBIએ સ્પેશિયાલિસ્ટ કેડર ઓફિસરની 60 જગ્યા માટે ભરતીની જાહેરાત કરી, અરજી પ્રક્રિયા 25 નવેમ્બર 2026 સુધી ખુલ્લી રહેશે.
Published : November 18, 2026 at 7:02 PM IST
હૈદરાબાદ: સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા (SBI) એ સ્પેશિયાલિસ્ટ કેડર ઓફિસર (SCO)ની નિયમિત ભરતી માટે સૂચના (CRPD/SCO/2026-27/28) બહાર પાડી છે. આ ભરતી દ્વારા સમગ્ર ભારતમાં મેનેજર (સિક્યોરિટી) અને ડેપ્યુટી મેનેજર (સિક્યોરિટી)નાં કુલ 60 પદો ભરવામાં આવશે.
લાયકાત ધરાવતા ભારતીય નાગરિકો SBIની સત્તાવાર કરિયર્સ વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે. અરજી પ્રક્રિયા 4 નવેમ્બર 2026થી 25 નવેમ્બર 2026 સુધી ખુલ્લી રહેશે. અરજી કરતાં પહેલાં ઉમેદવારોએ તમામ પાત્રતા માપદંડો ધ્યાનપૂર્વક તપાસવા.
ભરતીની વિગતો
જગ્યાઓની વિગતો
સ્પેશિયાલિસ્ટ કેડર ઓફિસરની કુલ 60 જગ્યાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે. તેમાં મેનેજર (સિક્યોરિટી) (MMGS-III) અને ડેપ્યુટી મેનેજર (સિક્યોરિટી) (MMGS-II)નો સમાવેશ થાય છે.
|પદનું નામ
|ગ્રેડ/સ્કેલ
|SC
|ST
|OBC
|EWS
|UR
|કુલ જગ્યાઓ
|મેનેજર (સિક્યોરિટી) / ડેપ્યુટી મેનેજર (સિક્યોરિટી)
|MMGS III / MMGS II (નિયમિત)
|9
|4
|16
|6
|25
|60
શૈક્ષણિક લાયકાત
ઉમેદવારો પાસે નીચે દર્શાવેલી શૈક્ષણિક લાયકાત અને લાયકાત પછીનો અનુભવ હોવો જોઈએ:
વયમર્યાદા (31.10.2026ના રોજ)
- ઓછામાં ઓછી ઉંમર: 25 વર્ષ
- વધુમાં વધુ ઉંમર: 40 વર્ષ
અનામત વર્ગના ઉમેદવારોને ભારત સરકારના નિયમો મુજબ વયમર્યાદામાં છૂટછાટ મળશે.
અરજી ફી
અરજી ફી પરત મળશે નહીં અને ઑનલાઇન જમા કરવાની રહેશે
- UR / EWS / OBC ઉમેદવારો: ₹750
- SC / ST ઉમેદવારો: ફી નહીં
પસંદગી પ્રક્રિયા
સ્પેશિયાલિસ્ટ કેડર ઓફિસર પદો માટેની પસંદગી પ્રક્રિયામાં બે તબક્કા રહેશે
ઑનલાઇન લેખિત પરીક્ષાના પ્રોફેશનલ નોલેજના સામાન્યકૃત ગુણ અને ઇન્ટરવ્યૂના ગુણના આધારે મેરિટ લિસ્ટ તૈયાર થશે.
અરજી કેવી રીતે કરવી
SBI સ્પેશિયાલિસ્ટ કેડર ઓફિસરની ભરતી માટે ઑનલાઇન અરજી કરવા નીચેના પગલાં અનુસરો
અગત્યની તારીખો
અગત્યની લિંક્સ
|લિંકની વિગતો
|લિંક
|સત્તાવાર સૂચના / નોટિસ / પરિણામ PDF
|અહીંથી ડાઉનલોડ કરો
|ઑનલાઇન અરજી
|અહીં ક્લિક કરો
|સત્તાવાર વેબસાઇટ
|અહીં ક્લિક કરો
ડિસક્લેમર - અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર વેબસાઈટની મુલાકાત લઈ અરજી કરવા માટેની યોગ્ય લાયકાત તપાસી લેવી.
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