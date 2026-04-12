પોલીસ સ્ટેશનની એકદમ નજીક લાગેલું ATM ઉડાવી લઈ ગયા ચોર! થોડા જ કલાકો પહેલા રિફિલ કરાયું હતું
500 કિલોના ATMને આખેઆખું ઉખાડીને લઈ ગયા બેખૌફ ચોર, પોલીસ ચકરાવે ચડી
Published : April 12, 2026 at 5:04 PM IST
રાજન્ના સિરસિલ્લા (તેલંગાણા): બેખૌફ ચોરોએ 5 ક્વિન્ટલનું આખું ATM મશીન જ ઉડાવી લીધું. આ ઘટના શુક્રવારની મધ્યરાત્રિએ રાજન્ના સિરસિલા જિલ્લાના યેલ્લારેડીપેટમાં બની હતી. એવું કહેવાય છે કે આ સ્થળ સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનથી એકદમ નજીક આવેલું છે. અહેવાલો અનુસાર, એટીએમ છેલ્લા 20 દિવસથી કેશલેસ હતું. 10 તારીખે સાંજે 4:40 વાગ્યે તેમાં 606,100 રૂપિયા જમા કરવામાં આવ્યા હતા.
પોલીસ અધિક્ષક મહેશ બી. ગીતેએ જાતે ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી અને તપાસ શરૂ કરી. ડીએસપી નાગેન્દ્રચારીએ વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનના સર્કલ ઇન્સ્પેક્ટર અને સબ-ઇન્સ્પેક્ટર સાથે મળીને શોધખોળ માટે સાત અલગ-અલગ ટીમો બનાવી છે. અત્યાર સુધીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે એટીએમમાં ₹606,100 રોકડા હતા. પૈસા ઉપાડ્યા પછી, ચોરો ખાલી મશીનને અક્કાપલ્લીની બહાર છોડી ગયા હતા.
કેવી રીતે ઉખાડ્યું ATM
ATM સાઈટ પર છ CCTV કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા હતા. ચોરોએ સૌથી ઉપરનો કેમેરા તોડી નાખ્યો હતો. CCTV ફૂટેજનું વિશ્લેષણ કર્યા પછી, પોલીસે કામારેડ્ડીથી આવતી એક કાર અને ચાર ટુ-વ્હીલરની ઓળખ કરી છે.
ATM સેન્ટરની બહાર એક બોલેરો કાર્ગો ગાડી પાર્ક કરવામાં આવી હતી. ચોરોએ લોખંડના સળિયાથી દરવાજાને જબરદસ્તી ખોલ્યો, ATM મશીનની આસપાસ દોરડા બાંધ્યા અને તેને બહાર કાઢવા માટે કાર્ગો ગાડીનો ઉપયોગ કર્યો.
સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ
પોલીસને જાણવા મળ્યું કે સ્ટેશન પર લગાવેલા સીસીટીવી કેમેરામાં શુક્રવારે રાત્રે 2:10 વાગ્યા સુધીના જ ફૂટેજ રેકોર્ડ થયા હતા. જોકે તેઓએ દુકાનો અને શેરીઓમાં લગાવેલા કેમેરા પણ તપાસ્યા, પરંતુ તેઓ માલવાહક ગાડી કઈ દિશામાં જતી રહી તે નક્કી કરી શક્યા નહીં.
પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ચોરોના પ્રવેશના ત્રણ મિનિટમાં બેંક મેનેજરને એલર્ટ મેસેજ મોકલવામાં આવ્યો હતો, છતાં પોલીસને જાણ કરવામાં વિલંબ થયો હતો. ડીએસપી નાગેન્દ્રચારીએ આ બાબતે બેંક મેનેજર પ્રત્યે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. એટીએમ ટેકનિકલ સ્ટાફ સાયરન ચેતવણીથી સતર્ક થઈ ગયો હતો અને ત્યારબાદ પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી.
