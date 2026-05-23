SBI Apprentice Recruitment 2026: 7150 જગ્યાઓ માટે નોટિફિકેશન જારી, જાણો અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

ગુજરાતમાં 217 જગ્યાઓ, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા એપ્રેન્ટિસ પદ માટે મોટી ભરતી, જાણો લાયકાત અને પ્રક્રિયા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 23, 2026 at 4:33 PM IST

અમદાવાદ : સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા (SBI) દ્વારા એપ્રેન્ટિસ પદ માટે 7150 જગ્યાઓ પર ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. બેંકે આ અંગે સત્તાવાર નોટિફિકેશન જારી કર્યું છે. ઓનલાઇન રજિસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા 19 મે 2026 થી શરૂ થઈ ચૂકી છે, જે 8 જૂન 2026 સુધી ચાલુ રહેશે.

આ ભરતી અંતર્ગત ગુજરાત રાજ્ય માટે 217 જગ્યાઓ ફાળવવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત આંધ્રપ્રદેશ (709), ઉત્તરપ્રદેશ (561), મહારાષ્ટ્ર (504), પશ્ચિમ બંગાળ (460), રાજસ્થાન (350), પંજાબ (345), મધ્યપ્રદેશ (285), કર્ણાટક (276) સહિત દેશભરના વિવિધ રાજ્યોમાં જગ્યાઓ ફાળવવામાં આવી છે. ઉમેદવારોએ એક જ રાજ્ય માટે અરજી કરવાની રહેશે.

લાયકાત

લાયકાતના માપદંડ મુજબ, ઉમેદવારે માન્ય યુનિવર્સિટી કે સંસ્થામાંથી ગ્રેજ્યુએશનની ડિગ્રી ધરાવવી ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવારોએ અગાઉ SBI અથવા અન્ય કોઇ સંસ્થામાં એપ્રેન્ટિસની તાલીમ લીધી હોય, અથવા ગ્રેજ્યુએશન બાદ એક વર્ષ કે તેથી વધુનો નોકરીનો અનુભવ ધરાવતા હોય, તેઓ અરજી કરવા માટે પાત્ર નથી.

વયમર્યાદા

વયમર્યાદાની વાત કરીએ તો, 1 એપ્રિલ 2026ની સ્થિતિએ ઉમેદવારની લઘુત્તમ વય 20 વર્ષ અને મહત્તમ વય 28 વર્ષ હોવી જોઈએ. SC, ST, OBC અને PwBD ઉમેદવારોને સરકારી નિયમો મુજબ વયમાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે.

પસંદગી પ્રક્રિયા

પસંદગી પ્રક્રિયામાં ઓનલાઇન લેખિત પરીક્ષા, સ્થાનિક ભાષાની પરીક્ષા અને તબીબી તપાસનો સમાવેશ થાય છે. ઓનલાઇન લેખિત પરીક્ષામાં સામાન્ય જ્ઞાન, અંગ્રેજી, ક્વૉન્ટેટિવ એપ્ટિટ્યૂડ અને લૉજિકના 100 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે, જે 60 મિનિટમાં ઉકેલવાના રહેશે. ખોટા જવાબ માટે 1/4 માર્ક કાપવામાં આવશે.

અરજી ફી

સામાન્ય, OBC અને EWS ઉમેદવારો માટે 300 રૂપિયા છે, જ્યારે SC, ST અને PwBD ઉમેદવારો માટે કોઇ ફી નથી. આ ભરતી એપ્રેન્ટિસ તાલીમ કાર્યક્રમ છે, જે બેંકમાં કાયમી નોકરી નથી. તાલીમનો સમયગાળો એક વર્ષનો હશે, જે દરમિયાન 15,000 રૂપિયા પ્રતિ મહિને સ્ટાઇપેન્ડ આપવામાં આવશે.

ઉમેદવારોએ SBIની સત્તાવાર વેબસાઇટ sbi.co.in પર જઇને અરજી કરવાની રહેશે. અરજી કરતી વખતે ફોટોગ્રાફ, સિગ્નેચર, ડાબા અંગૂઠાની છાપ અને હસ્તલિખિત ઘોષણાપત્ર અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. ઓનલાઇન પરીક્ષા જુલાઇ 2026માં લેવાશે, જેની ચોક્કસ તારીખ બાદમાં જાહેર કરવામાં આવશે.

