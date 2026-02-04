ચૂંટણી પંચ પર વરસ્યાં મમતા, સુપ્રીમ કોર્ટને કહ્યું- 'લોકશાહી બચાવી લો'
પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રીએ સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ SIR મામલે ચૂંટણી પંચ પર આકરા પ્રહાર કર્યા
Published : February 4, 2026 at 6:49 PM IST
નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ બુધવારે સુપ્રીમ કોર્ટને "લોકશાહી બચાવવા" અને "લોકોના અધિકારોનું રક્ષણ" કરવા વિનંતી કરી. તેમણે પૂછ્યું કે SIR દ્વારા બંગાળને 'ટાર્ગેટ' કેમ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે અને આસામને નહીં?
તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, પશ્ચિમ બંગાળના લોકોને દબાવવા માટે માઇક્રો-ઓબ્ઝર્વર્સની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
આ મામલો ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને વિપુલ એમ પંચોલીની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ આવ્યો હતો. પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી તેમના વકીલ, વરિષ્ઠ વકીલ શ્યામ દિવાન સાથે સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ રૂબરૂ હાજર થયા હતા અને બેન્ચ સમક્ષ રજૂઆતો કરી હતી.
VIDEO | Delhi: West Bengal CM Mamata Banerjee reaches Supreme Court for hearing of a plea filed by her challenging the ongoing Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in the state.— Press Trust of India (@PTI_News) February 4, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/bffRWFgBYY
તેમણે ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) ના મતદાર યાદીના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) ને પડકારતી અરજી દાખલ કરી છે. તેમની અરજીમાં 24 જૂન, 2025 અને 27 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ ECI દ્વારા રજૂ કરાયેલા તમામ SIR-સંબંધિત આદેશોને રદ કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
મુખ્યમંત્રીએ ચૂંટણી પંચ પર હુમલો કર્યો અને CJIની આગેવાની હેઠળની બેન્ચ સમક્ષ SIR સંબંધિત ઘણા મુદ્દાઓ ઉઠાવ્યા.
તેમણે કહ્યું કે, "સમસ્યા એ છે કે જ્યારે બધું પૂરૂં થઈ જાય છે, ત્યારે આપણને ન્યાય મળતો નથી, અને જ્યારે ન્યાય દરવાજા પાછળ રડતો હોય છે, ત્યારે હું રવિન્દ્રનાથ ટાગોરને ટાંકીને કહું છું. પછી, અમને લાગ્યું કે આપણને ક્યાંય ન્યાય મળતો નથી. ઘણી વખત, મેં ECI ને છ પત્રો લખ્યા છે, જેમાં બધી વિગતોનો સમાવેશ થાય છે પરંતુ કોઈ જવાબ નથી... હું ખૂબ જ ઓછી મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિ છું. હું એક સામાન્ય પરિવારમાંથી છું,"
ECI ને "વોટ્સએપ કમિશન" ગણાવતા, બેનર્જીએ આરોપ લગાવ્યો કે ભાજપ શાસિત રાજ્યોમાંથી સૂક્ષ્મ નિરીક્ષકો ખેંચાઈ રહ્યા છે.
બંગાળના મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, ECI એ ચૂંટણી પહેલા ફક્ત બંગાળને "લક્ષ્ય" બનાવ્યું હતું. "24 વર્ષ પછી કેમ... 3 મહિનામાં SIR એક્સરસાઈ કરવાની ઉતાવળ શું હતી? જ્યારે લણણીની મોસમ હોય છે... જ્યારે લોકો મુસાફરી કરી રહ્યા હોય છે... ત્યારે 100 થી વધુ લોકો મૃત્યુ પામ્યા. BLO મૃત્યુ પામ્યા,"
મુખ્યમંત્રીએ દાવો કર્યો હતો કે, માઇક્રો-ઓબ્ઝર્વર્સ ઓફિસમાં બેઠેલા બધા નામો કાઢી શકે છે અને જે કાઢી નાખવામાં આવ્યા છે તેમને ફોર્મ 6 ફાઇલ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી નથી, જ્યારે ઉમેર્યું હતું કે "લાખો નામો કાઢી નાખવામાં આવ્યા હતા, અને ઘણા જીવંત લોકોને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા".
બંગાળના મુખ્યમંત્રીએ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે SIR ના પહેલા તબક્કામાં 58 લાખ નામો કાઢી નાખવામાં આવ્યા હતા, અને ફોર્મ 6 દ્વારા અપીલ કરવાનો "કોઈ અવકાશ" નહોતો. "બીજા તબક્કામાં, 1.30 કરોડ નામો કાઢી નાખવામાં આવ્યા હતા. અન્ય રાજ્યોમાં તેઓ કઈ સિસ્ટમ જાળવી રહ્યા છે? તેઓ ફક્ત પશ્ચિમ બંગાળને લક્ષ્ય બનાવી રહ્યા છે, અને ફક્ત બંગાળ માટે, તેમણે આ માઇક્રો-ઓબ્ઝર્વર્સને લોકોને બુલડોઝ કરવા માટે નિયુક્ત કર્યા છે,"
તેમણે કહ્યું કે તાર્કિક વિસંગતતાના કેસોને મતદાર યાદીમાંથી કાઢી નાખવા જોઈએ નહીં અને DO અથવા ERO દ્વારા ક્લિયર કરવા જોઈએ, માઇક્રો-ઓબ્ઝર્વર દ્વારા નહીં.
CJIએ એવા અધિકારીઓની યાદી માંગી જેમને બચાવી શકાય અને એકવાર અધિકારીઓ ઉપલબ્ધ થઈ જાય પછી માઇક્રો-ઓબ્ઝર્વરની જરૂર ન પડે. દિવાન CJI ના અવલોકન સાથે સંમત થયા.
મુખ્યમંત્રીની અરજીમાં ફોર્મ 7 પ્રાપ્તકર્તાઓના ઓનલાઈન પ્રકાશનની માંગ કરવામાં આવી છે જેથી બલ્ક ડિલીટ થતી અટકાવી શકાય, સ્થાનિક ચૂંટણી નોંધણી અધિકારીઓ (ERO)ને પાંચ દિવસ પછી આંતર-રાજ્ય સ્થળાંતરના કેસોનો નિર્ણય લેવા માટે સત્તા આપવામાં આવે અને ચકાસણી પ્રક્રિયામાંથી માઇક્રો-નિરીક્ષકોને દૂર કરવામાં આવે - અથવા ઓછામાં ઓછું, સુનાવણી અને ક્ષેત્ર ચકાસણીમાં તેમની ભાગીદારી પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે.
અરજીમાં રાજ્ય દ્વારા જારી કરાયેલા દસ્તાવેજોનું સન્માન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે દિશાનિર્દેશોની માંગ કરવામાં આવી હતી. આજે સુનાવણી દરમિયાન, બેનર્જીએ કહ્યું કે SIR પ્રક્રિયા ફક્ત ડિલિશન માટે છે.
તેમણે કહ્યું કે, 'ધારો કે લગ્ન પછી એક પુત્રી તેના સાસરિયે જાય છે તો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે કે તે તેના પતિના પદનો ઉપયોગ કેમ કરી રહી છે અને તે પણ (જાહેર) એક વિસંગતતા છે.'
બંગાળના મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે "તાર્કિક વિસંગતતા" ના નામે સ્થળાંતર કરનારા કેટલાક ગરીબ લોકોના નામ પણ કાઢી નાખવામાં આવ્યા હતા.
વરિષ્ઠ વકીલ રાકેશ દ્વિવેદી દ્વારા રજૂ કરાયેલ ECIએ બેનર્જીના આરોપોનો વિરોધ કર્યો અને કહ્યું કે, બંગાળ સરકારે SIR પ્રક્રિયાની દેખરેખ માટે SDM જેવા ફક્ત 80 ગ્રેડ-ટુ અધિકારીઓની સેવાઓ પૂરી પાડી હતી. "SIR પ્રક્રિયા માટે પશ્ચિમ બંગાળ દ્વારા નીચલા ક્રમના સરકારી કર્મચારીઓ પૂરા પાડવામાં આવ્યા છે," દ્વિવેદીએ કોર્ટને જણાવ્યું.
સુપ્રીમ કોર્ટે સંમતિ આપી કે, બેનર્જીની અરજી સાચી છે અને ખાતરી આપી કે દરેક મુદ્દાનો ઉકેલ છે.
CJI એ કહ્યું કે, મતદાર યાદીમાં સુધારો ક્યારેક સ્થળાંતર સાથે પણ સંબંધિત છે પરંતુ સાચા વ્યક્તિઓ મતદાર યાદીમાં જ રહેવા જોઈએ. CJI એ ટિપ્પણી કરી, "દરેક સમસ્યાનો ઉકેલ હોય છે અને આપણે ખાતરી કરવી જોઈએ કે કોઈ નિર્દોષ વ્યક્તિ તેમાંથી બહાર ન રહે."
બેન્ચે બેનર્જીની અરજી પર ECIને નોટિસ પણ જારી કરી અને આ મામલે આગામી સુનાવણી સોમવારે નક્કી કરી.
અગાઉ, તેમની અરજીમાં, મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું હતું કે "પશ્ચિમ બંગાળમાં સામાન્ય નાગરિકો પર પડી રહેલી અભૂતપૂર્વ મુશ્કેલીઓ અને તકલીફને ધ્યાનમાં રાખીને અને આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં લાયક મતદારોના મોટાપાયે મતાધિકારથી વંચિત રહેવાના વાસ્તવિક, તાત્કાલિક અને બદલી ન શકાય તેવા ભયને ધ્યાનમાં રાખીને તેમને જાહેર હિતમાં સર્વોચ્ચ અદાલતનો સંપર્ક કરવા માટે મજબૂર કરવામાં આવ્યા છે, જે ચૂંટણી યાદીઓની ચાલુ SIR ને અપારદર્શક, ઉતાવળિયા અને બાકાત રાખવાની રીતને કારણે છે.
