'બાળકોનું બાળપણ બચાવો': Teachers' Day પર વડાપ્રધાન મોદીનો શિક્ષકોને સંદેશ
શિક્ષક દિવસ નિમિત્તે રાષ્ટ્રીય શિક્ષક પુરસ્કારથી સન્માનિત શિક્ષકો સાથે પીએમ મોદીએ વાતચીત કરી.
Published : September 5, 2026 at 1:19 PM IST
નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શિક્ષકોને વિદ્યાર્થીઓમાં માદક દ્રવ્યોના દુરૂપયોગના દુષ્કૃત્યો વિશે જાગૃતિ લાવવા અને તેમનો 'સ્ક્રીન ટાઇમ' ઘટાડવામાં મદદ કરવા વિનંતી કરી છે. શુક્રવારે - શિક્ષક દિવસની પૂર્વસંધ્યાએ - રાષ્ટ્રીય શિક્ષક પુરસ્કાર વિજેતાઓ સાથે વાત કરતા, પીએમ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે સમાજના દરેક વ્યક્તિએ વિદ્યાર્થીઓને સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા જોઈએ.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શિક્ષકો સાથે વાતચીત દરમિયાન નવા શિક્ષણની રીતો, ક્લાસરૂમમાં ટેક્નોલૉજીના ઉપયોગ અને વિદ્યાર્થીઓમાં આત્મવિશ્વાસ વધારવાની રીતો પર ચર્ચા કરી. પીએમ મોદીએ એવોર્ડ મેળવનારા શિક્ષકો સાથે પોતાના સત્તાવાર નિવાસ 7 લોક કલ્યાણ માર્ગ પર મુલાકાત કરી, જ્યાં તમેણે બદલાતા સમય પ્રમાણે ટીચિંગની રીતોને અપનાવવા અને નવી પેઢીની જરૂરિયાતો અને આશાઓને પૂરી કરવા માટે નવી ટેક્નોલૉજીનો વધારે ઉપયોગ કરવા વિશે વાત કરી.
#TeachersDay is about appreciating the strong contribution of teachers to our society. It is also a day to pay homage to Dr. S. Radhakrishnan.— Narendra Modi (@narendramodi) September 5, 2026
Here is what happened when the National Teachers' Awards winners were invited to 7, LKM yesterday…. pic.twitter.com/LtXTvHiQoQ
તેમણે એ વાત પર ભાર મૂક્યો કે શિક્ષકોએ વિદ્યાર્થીઓના શૈક્ષણિક પ્રદર્શનથી આગળ વધીને તેમના વ્યવહાર અને દૈનિક જીવન પર પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે સંયુક્ત પરિવારોની સંખ્યામાં કમી આવવાના કારણે બાળકોના જીવમાં શિક્ષકોની ભૂમિકા હવે વધારે મહત્વપૂર્ણ થઈ ગઈ છે.
મોદીએ નશાની સમસ્યાનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે કેટલાક મોટા શહેરો અને યુનિવર્સિટીઓમાં એ જાણી શકવું મુશ્કેલ હોય છે કે કોઈ તેની ઝપટમાં આવ્યું છે કે નહીં, કારણ કે એ ખબર જ નથી પડતી કે કોણ કોને શું આપી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું, 'આવી પરિસ્થિતિઓમાં શિક્ષકોને જાગરૂકતા ફેલાવવાની પહેલ કરવી જોઈએ અને જો કોઈ બાળકના વ્યવહારમાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળે તો તેના પર પણ નજર રાખવી જોઈએ.'
મોદીએ કહ્યું, 'તમારે કોઈ વિદ્યાર્થીના બાળપણને ખતમ ન થવા દેવું જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં બાળપણને જીવંત બનાવી રાખવામા શિક્ષક સૌથી મોટું યોગદાન આપી શકે છે.' આ વાતચીતનો વીડિયો શનિવારે જારી કરવામા આવ્યો.
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