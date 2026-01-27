'સવર્ણ આર્મીએ' યુજીસી બિલના વિરોધમાં હોબાળો મચાવ્યો, આઇટીઓ ખાતે ધરણા કર્યા અને સંસદ ઘેરાવની આપી ધમકી

ETV Bharat / bharat

'સવર્ણ આર્મીએ' યુજીસી બિલનો વિરોધ કર્યો, આઇટીઓ ખાતે યુજીસી ઓફિસનો ઘેરાવ કરવાની જાહેરાત કરી. ઘેરાબંધી થાય તે પહેલાં પોલીસે આ વિસ્તારને બેરિકેડ કરી દીધો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 27, 2026 at 3:42 PM IST

નવી દિલ્હી: યુજીસી બિલના વિરોધમાં 'સવર્ણ આર્મીએ' આઇટીઓ ખાતે યુજીસી ઓફિસનો ઘેરાવ કરવાની જાહેરાત કરી. આ પછી, યુજીસી ઓફિસ પર સુરક્ષા કડક કરવામાં આવી છે. પોલીસે બેરિકેડ ઉભા કર્યા, પરંતુ તેમ છતાં, 'સવર્ણ આર્મી'ના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ શિવમ સિંહની આગેવાની હેઠળ ઘણા લોકો યુજીસી હેડક્વાર્ટર પહોંચ્યા. જોકે, તેઓ યુજીસી ઓફિસ પહોંચે તે પહેલાં પોલીસે તેમને રોકી દીધા, ત્યારબાદ તેઓએ પોલીસ બેરિકેડ પાસે ધરણા શરૂ કર્યા.

નવા યુજીસી કાયદાનો વિરોધ

'સવર્ણ આર્મીએ'ના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ શિવમ સિંહે કહ્યું કે યુજીસીના કાળા કાયદાનો વિરોધ કરવા માટે ઉચ્ચ જાતિ સમુદાયના તમામ સભ્યો એક થયા છે. અમે અહીં આ કાયદાને રદ કરવાની માંગ કરવા આવ્યા છીએ. મોદી સરકારે રજૂ કરેલો આ કાયદો ઉચ્ચ જાતિ સમુદાય વિરુદ્ધ છે. આનાથી અમારા બાળકોનું જીવન બરબાદ થશે. આ કાયદો પાછો ખેંચવો જ જોઇએ. અમે તેની માંગ કરીએ છીએ.

આ બિલની આડમાં ઉચ્ચ જાતિઓ સાથે અન્યાય થઈ રહ્યો છે: શિવમ સિંહ

અમે અહીં સવારે 10:30 વાગ્યાનો સમય આપ્યો હતો, પરંતુ પોલીસ અમને રોકી રહી છે. પરંતુ અમે અટકીશું નહીં; અમારા વધુ સાથીઓ અહીં આવવાના છે. શિવમ સિંહે કહ્યું કે બધા ઉચ્ચ જાતિના વિદ્યાર્થીઓ તેમની સાથે છે. સરકારે તેને પાછું ખેંચવું પડશે. સરકાર આ બિલની આડમાં ઉચ્ચ જાતિઓ સાથે અન્યાય કરી રહી છે.

વિદ્યાર્થીઓએ પહેલા પણ સરકારો બદલી છે: શિવમ સિંહ

શિવમ સિંહે કહ્યું કે વિદ્યાર્થીઓએ પહેલા પણ સરકારો બદલી છે. સરકારે જાણવું જોઈએ કે જો આ કાયદો પાછો ખેંચવામાં નહીં આવે તો અમે હાલમાં યુજીસી ઓફિસનો ઘેરાવ કરી રહ્યા છીએ અને ભવિષ્યમાં સંસદનો પણ ઘેરાવ કરીશું. અમે રોકાઈશું નહીં. શ્યામ સિંહે કહ્યું કે પોલીસ તેમનું કંઈ કરી શકશે નહીં. પોલીસના પ્રયાસોને કારણે તેઓ અટકશે નહીં. તેઓ અહીં વિરોધ પ્રદર્શન પર બેસશે.

શિવમ સિંહ સાથે વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લેનારાઓએ "અમને સ્વતંત્રતા જોઈએ છે," "જાતિવાદથી સ્વતંત્રતા," "એકતા સાથે સ્વતંત્રતા" જેવા નારા લગાવવાનું ચાલુ રાખ્યું. તેઓએ "યુજીસી કાયદાથી સ્વતંત્રતા," "મોદી, તમારી સરમુખત્યારશાહી નહીં ચાલે," અને "કાળા યુજીસી કાયદાને રદ કરો, તેને પાછો લો" જેવા નારા લગાવ્યા.

