સાઉદી બસ અકસ્માત: હૈદરાબાદના એક પરિવારના 18 સભ્યોના મોત, મૃતકોમાં 10 બાળકોનો સમાવેશ
સાઉદી અરેબિયાના મદીનામાં બસ અકસ્માતમાં હૈદરાબાદના નિવૃત્ત રેલ્વે કર્મચારી નસીરુદ્દીનના પરિવારના 18 સભ્યોના મોત થયા છે.
Published : November 17, 2025 at 7:39 PM IST
હૈદરાબાદ: સાઉદી અરેબિયાના મદીનામાં એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલાઓમાં હૈદરાબાદના એક પરિવારના 18 સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે. વિદ્યાનગરના નલ્લાકુંટાના નિવૃત્ત રેલ્વે કર્મચારી નસીરુદ્દીન (65) તેમના પરિવારના 18 સભ્યો સાથે ઉમરાહ માટે ગયા હતા. મૃતકોમાં નસીરુદ્દીન, તેમની પત્ની, તેમની ત્રણ પુત્રીઓ, પુત્ર, પુત્રવધૂઓ અને તેમના બાળકોનો સમાવેશ થાય છે. 18 મૃતકોમાંથી દસ બાળકો હતા.
આ બસ અકસ્માતમાં હૈદરાબાદના કુલ 45 લોકોના મોત થયા છે. તેલંગાણા સરકારે સાઉદી અરેબિયામાં બસ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા રાજ્યના લોકોના પરિવારને 5 લાખ રૂપિયાનું વળતર આપવાની જાહેરાત કરી છે.
એક સરકારી પ્રતિનિધિમંડળ મદીના જશે
સોમવારે, રાજ્ય મંત્રીમંડળે લઘુમતી બાબતોના મંત્રી મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન, MIM ધારાસભ્ય અને લઘુમતી બાબતોના વિભાગના અધિકારીનું બનેલું એક સરકારી પ્રતિનિધિમંડળ સાઉદી અરેબિયા મોકલવાનો નિર્ણય લીધો. ત્યાં મૃતદેહોના અંતિમ સંસ્કાર કરવાનો પણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. મંત્રીમંડળે મુસ્લિમ ધાર્મિક પરંપરાઓ અનુસાર ત્યાં અંતિમ સંસ્કાર કરવાનો અને આ હેતુ માટે દરેક અસરગ્રસ્ત પરિવારમાંથી બે સભ્યોને મોકલવાનો નિર્ણય લીધો.
દરમિયાન, દુ:ખદ અકસ્માતની જાણ થતાં, તેલંગાણા કોંગ્રેસના વડા મહેશ કુમાર ગૌડે વિદ્યાનગરમાં નસીરુદ્દીનના ઘરે જઈને તેમના પરિવાર પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી. તેમણે એક જ પરિવારના 18 સભ્યોના મૃત્યુ પર ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરી. AIMIM MLC રહમત બેગે પણ મૃતકોના પરિવારજનો સાથે મુલાકાત કરી.
BRS ના લઘુમતી નેતાઓની એક ટીમ પણ અંતિમ શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે સાઉદી અરેબિયા જશે. પાર્ટીએ જણાવ્યું હતું કે BRS નેતાઓ બસ અકસ્માતમાં માર્યા ગયેલા લોકોના પરિવારોને ટેકો આપવા માટે સાઉદી અરેબિયા જશે. પાર્ટીના કાર્યકારી પ્રમુખ KTR એ ભૂતપૂર્વ મંત્રી મહમૂદ અલી ખાન અને ઘણા વરિષ્ઠ નેતાઓ સાથે ફોન પર વાત કરી અને તેમને સાઉદી અરેબિયા જવાની સલાહ આપી. KTR ના નિર્દેશ મુજબ, BRS લઘુમતી નેતા આજે સાઉદી અરેબિયા જશે.
બસ અકસ્માતમાં હૈદરાબાદના 45 લોકોના મોત: પોલીસ કમિશનર
સાઉદી અરેબિયામાં બસ અકસ્માત અંગે, હૈદરાબાદ પોલીસ કમિશનર સજ્જનરે જણાવ્યું હતું કે પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, મક્કા યાત્રા પૂર્ણ કર્યા પછી મુસાફરો મદીના જઈ રહ્યા હતા ત્યારે આ અકસ્માત થયો હતો. તેમણે કહ્યું, "કુલ 54 લોકો 9 નવેમ્બરના રોજ હૈદરાબાદથી જેદ્દાહ જવા રવાના થયા હતા. આ યાત્રા 23 નવેમ્બર સુધી ચાલુ રહેવાની હતી. તેમાંથી ચાર લોકો રવિવારે કાર દ્વારા મદીના જવા રવાના થયા હતા. અન્ય ચાર લોકો મક્કામાં રહ્યા. બાકીના 46 લોકો બસ દ્વારા મદીના જવા રવાના થયા હતા." તેમણે કહ્યું, "મદીનાથી 25 કિલોમીટર દૂર રાત્રે 1:30 વાગ્યે બસ એક ઓઇલ ટેન્કર સાથે અથડાઈ હતી. આ અકસ્માતમાં પિસ્તાળીસ લોકોના મોત થયા હતા. ફક્ત એક જ વ્યક્તિ, અબ્દુલ શોએબ બચી ગયો. તે હાલમાં હોસ્પિટલમાં છે."
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, મૃતકો મલ્લેપલ્લી, બજારઘાટ, આસિફનગર અને અન્ય વિસ્તારોના હોવાનું માનવામાં આવે છે. આ ઘટના સોમવારે સવારે 1:30 વાગ્યે (ભારતીય સમય) બની હતી. ડીઝલ ટેન્કર સાથે અથડાયા બાદ બસમાં આગ લાગી ગઈ હતી અને તે બસમાં ફેલાઈ ગઈ હતી. જેદ્દાહમાં ભારતીય દૂતાવાસે જણાવ્યું હતું કે અકસ્માત બાદ કંટ્રોલ રૂમ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો હતો.
