સાઉદી જવાનો પ્લાન છે? પહેલા આ વાંચી લેજો: એર ઈન્ડિયા, ઈન્ડિગો અને Akasaની ફ્લાઈટ્સમાં થયા મોટા ફેરફાર
એરલાઇન સાઉદી અરેબિયા માટેની તેની સેવાઓમાં સતત ફેરફારો કરી રહી છે, અને પરિણામે, કામગીરી ધીમે ધીમે ફરી શરૂ કરવામાં આવી રહી છે.
Published : November 29, 2026 at 10:00 PM IST
નવી દિલ્હી: સાઉદી અરેબિયા જઈ રહેલા મુસાફરો માટે એક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ છે. એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસ અને ઈન્ડિગોએ જેદ્દાહ માટેની કેટલીક ફ્લાઈટ્સ ફરી શરૂ કરી દીધી છે, જ્યારે આકાશા એરે જાન્યુઆરી સુધીની ઘણી ફ્લાઈટ્સ રદ કરી દીધી છે. તાજેતરના અઠવાડિયામાં, સાઉદી અરેબિયાના કેટલાક શહેરો અને માળખાકીય સુવિધાઓ પર હુથી દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલાઓને પગલે, ત્યાંની સુરક્ષા પરિસ્થિતિને કારણે સાઉદી અરેબિયા જતી ફ્લાઈટ્સ ખોરવાઈ ગઈ હતી.
એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસ 2 ડિસેમ્બરથી જેદ્દાહ અને મેંગલુરુ વચ્ચેની ફ્લાઈટ્સ ફરી શરૂ કરશે. એરલાઈન અઠવાડિયામાં ત્રણ ફ્લાઈટ્સનું સંચાલન કરશે, જ્યારે રિયાધ અને દમ્મામ આવતી-જતી સેવાઓ 31 ડિસેમ્બર સુધી સ્થગિત રહેશે. એરલાઈને રવિવારે આ માહિતી આપી હતી.
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર એરલાઈને જણાવ્યું હતું કે, "એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસે 2 ડિસેમ્બર, 2026થી જેદ્દાહ માટેની પોતાની સેવાઓ તબક્કાવાર ફરી શરૂ કરી છે, જેમાં જેદ્દાહ અને મેંગલુરુ (IXE) વચ્ચે અઠવાડિયામાં ત્રણ ફ્લાઈટ્સનો સમાવેશ થાય છે. રિયાધ અને દમ્મામ આવતી-જતી ફ્લાઈટ્સ 31 ડિસેમ્બર, 2026 સુધી સ્થગિત રહેશે."
#TravelAdvisory In view of the prevailing situation in the region, Air India flights to and from Jeddah, Dammam and Riyadh will remain suspended until 31 December 2026. Guests holding confirmed bookings issued on or before 27 November 2026 for travel up to 31 December 2026 may avail a one-time complimentary date change, subject to availability, or opt for a full refund upon cancellation. Guests choosing to reschedule their travel may do so to or from any operational Air India station in Saudi Arabia, with revised travel to be completed by 14 January 2027. Our customer support teams are available to assist guests with rescheduling or refunds and can be reached at +91 11 69329333 / +91 11 69329999.— Air India (@airindia) November 29, 2026
એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, જેદ્દાહ, રિયાધ અથવા દમ્મામ આવતી કે જતી જે ફ્લાઈટ્સ રદ કરવામાં આવી છે, તેમાં જેમની ટિકિટ 27 નવેમ્બર કે તે પહેલાં બુક કરવામાં આવી હતી (અને જે 31 ડિસેમ્બર સુધીની મુસાફરી માટે હતી), તેવા મુસાફરો એક વખત મફતમાં પોતાની ફ્લાઈટ ફરીથી શેડ્યૂલ કરાવી શકે છે. આ સુવિધા સીટની ઉપલબ્ધતાને આધીન રહેશે. મુસાફરો ભારત અને સાઉદી અરેબિયા અથવા બહેરીનમાં એરલાઈનના કાર્યરત સ્ટેશનો વચ્ચેની ફ્લાઈટ્સ માટે તેમનું બુકિંગ ફરીથી શેડ્યૂલ કરી શકે છે.
એરલાઇને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "રિયાધ, દમ્મામ અને જેદ્દાહ સેક્ટરથી આવતી-જતી એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસની ફ્લાઇટ્સ, જે 27 નવેમ્બર, 2026 કે તે પહેલાં બુક કરવામાં આવી હોય અને 31 ડિસેમ્બર, 2026 સુધીની મુસાફરી માટે હોય, તે રદ થવાને કારણે પ્રભાવિત થઈ છે. મુસાફરો સીટની ઉપલબ્ધતાને આધીન, એક વખત મફતમાં મુસાફરીની તારીખમાં ફેરફાર કરી શકે છે. તેઓ ભારત અને સાઉદી અરેબિયા અથવા બહેરીનમાં કાર્યરત એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસના કોઈપણ સ્ટેશન વચ્ચેની અન્ય કોઈ નિર્ધારિત ફ્લાઇટમાં ફરીથી બુકિંગ કરાવી શકે છે, શરત એ છે કે આ નવી મુસાફરી 14 જાન્યુઆરી, 2027 સુધીમાં પૂર્ણ થઈ જવી જોઈએ."
જે મુસાફરો મુસાફરી કરવા ન ઇચ્છતા હોય, તેઓ ટિકિટ રદ કરવા પર સંપૂર્ણ રિફંડ મેળવવા માટે પાત્ર છે. જે મુસાફરોને મુસાફરીની તારીખ બદલવા અથવા રિફંડ મેળવવા માટે સહાયની જરૂર હોય, તેઓ એરલાઇનની સપોર્ટ ટીમને +91 124 6935600 પર સંપર્ક કરી શકે છે અથવા શહેરની કોઈપણ બુકિંગ ઓફિસની મુલાકાત લઈ શકે છે.
ઇન્ડિગો એ જેદ્દાહ અને મદીના માટેની કેટલીક ચોક્કસ ફ્લાઇટ્સ ફરી શરૂ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. શુક્રવારે 'X' (ટ્વિટર) પર એક પોસ્ટમાં, એરલાઇને જણાવ્યું હતું કે રિયાધ અને દમ્મામથી આવતી-જતી ફ્લાઇટ્સ 7 ડિસેમ્બર સુધી રદ રહેશે. આકાસા એરએ શનિવારે 'X' પર એક પોસ્ટમાં જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ 10 જાન્યુઆરી સુધી જેદ્દાહ માટેની ફ્લાઇટ્સ અને 31 જાન્યુઆરી સુધી રિયાધ માટેની સેવાઓ સ્થગિત કરી રહ્યા છે.
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