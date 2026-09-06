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દિલ્હી બિલ્ડિંગ દુર્ઘટનાઃ PM મોદીએ વ્યક્ત કર્યું દુઃખ, અમિત શાહે ફોન પર CM રેખા ગુપ્તા પાસેથી મેળવ્યો સ્થિતિનો તાગ

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ઈજાગ્રસ્તો ઝડપથી સાજા થાય તે માટે પ્રાર્થના કરી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, સત્ય નિકેતનની ધ્વસ્ત ઈમારત અને AIIMSમાં CM રેખા ગુપ્તા
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, સત્ય નિકેતનની ધ્વસ્ત ઈમારત અને AIIMSમાં CM રેખા ગુપ્તા (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 6, 2026 at 10:35 PM IST

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નવી દિલ્હી: દક્ષિણ દિલ્હીનો સત્ય નિકેતન વિસ્તાર કે જે શૈક્ષણિક કેન્દ્ર તરીકે જાણીતો છે. આ વિસ્તારમાં રવિવારે બપોરે એક દુઃખદ ઘટના બની, જેમાં પાંચ માળની રહેણાંક ઈમારત અચાનક ધરાશાયી થઈ ગઈ. આ બહુમાળી ઈમારતનો ઉપયોગ વિદ્યાર્થીઓ માટે 'પેઈંગ ગેસ્ટ' (PG) તરીકે રહેવાની સુવિધા પૂરી પાડવા માટે કરવામાં આવતો હતો. ઘટના સમયે દિલ્હી યુનિવર્સિટી (DU)ના ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ઈમારતની અંદર હતા અને એવી આશંકા છે કે તેમાંથી ઘણા કાટમાળ નીચે ફસાયેલા છે. આ દુર્ઘટનાને કારણે વહીવટી વર્તુળોમાં હલચલ મચી ગઈ છે અને ઉચ્ચ નેતૃત્વએ આ પરિસ્થિતિ અંગે ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.

પ્રધાનમંત્રી અને ગૃહમંત્રીએ લીધું સંજ્ઞાન

ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી હતી અને ઈજાગ્રસ્તો ઝડપથી સ્વસ્થ થાય તેવી કામના કરી હતી. વડાપ્રધાન કાર્યાલય (PMO) એ જણાવ્યું કે, સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર અને રાહત ટીમો ઘટનાસ્થળે ત્વરિત કામગીરી કરી રહી છે અને અસરગ્રસ્તોને તમામ શક્ય મદદ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે.

આ તરફ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવવા માટે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા, દિલ્હી પોલીસ કમિશનર અને NDRFના મહાનિર્દેશક સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ અધિકારીઓને કાટમાળમાં ફસાયેલા લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવા માટે યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી શરૂ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો અને ઘાયલોની સારવારમાં કોઈ બેદરકારી ન વર્તવામાં આવે તેની ખાતરી કરી.

CM રેખા ગુપ્તા અને કેન્દ્રીય મંત્રીએ એઈમ્સ (AIIMS) અને ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી

ઘટનાની જાણ થતાં જ મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા વહીવટી અધિકારીઓ સાથે તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને રાહત તથા બચાવ કામગીરીનું વ્યક્તિગત રીતે નિરીક્ષણ કર્યું. મીડિયા સાથે વાત કરતા મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે, રાહત કામગીરીને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે અને અનેક લોકોને સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. ઘટનાસ્થળની મુલાકાત બાદ મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા સીધા જ એમ્સ (AIIMS) હોસ્પિટલ ગયા, જ્યાં અકસ્માતમાં ઘાયલ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ સારવાર લઈ રહ્યા છે. તેમણે હોસ્પિટલમાં દાખલ વિદ્યાર્થીઓની સ્થિતિ વિશે પૂછપરછ કરી અને ડોક્ટરોને શક્ય શ્રેષ્ઠ તબીબી સારવાર પૂરી પાડવાની સૂચના આપી.

બીજી બાજુ કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રી જે.પી. નડ્ડાએ પણ દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી સાથે ચર્ચા કર્યા બાદ પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી હતી. કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય તરફથી તમામ સંભવિત સહાયની ખાતરી આપતા તેમણે એમ્સ (AIIMS) નવી દિલ્હી અને અન્ય કેન્દ્રીય હોસ્પિટલોના નિર્દેશકોને ઘાયલોની સારવાર માટે સંપૂર્ણ સજ્જ રહેવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.

સ્થાનિક નેતાઓ અને વહીવટીતંત્ર ખડેપગે

દિલ્હી ભાજપ પ્રમુખ હર્ષ મલ્હોત્રા અને દિલ્હીના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર તરનજીતસિંહ સંધુ પણ રાહત કામગીરીનો તાગ મેળવવા માટે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. સ્થાનિક સ્તરે પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહેલા કોંગ્રેસના નેતા મનીષે જણાવ્યું કે, તેમના મત વિસ્તારના કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ પણ તે ઈમારતમાં રહેતા હતા, તેમને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે અને તેઓ સારવાર હેઠળ છે. તેમણે અપીલ કરી હતી કે આ સમયે રાજકારણ કરવાને બદલે સૌએ સાથે મળીને પીડિતોની મદદ કરવી જોઈએ અને તેમના સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ.

NDRF અને ફાયર વિભાગનું બચાવકાર્ય પૂરજોશમાં

પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઈમારત લગભગ ચારથી પાંચ દાયકા જૂની હતી અને તેના ભોંયરામાં સમારકામ કે નવીનીકરણનું કામ ચાલી રહ્યું હતું. એવી આશંકા છે કે, નબળા પાયા અથવા ખસી ગયેલા થાંભલાને કારણે સમગ્ર ઈમારત પત્તાના મહેલની જેમ ધરાશાયી થઈ ગઈ હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ દિલ્હી ફાયર વિભાગ, નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ (NDRF), દિલ્હી પોલીસ, DDMA અને સિવિલ ડિફેન્સની ટીમો મિનિટોમાં જ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. સાવચેતીના પગલાં રૂપે નજીકમાં આવેલી અન્ય એક જોખમી ઈમારતને પણ ખાલી કરાવવામાં આવી છે. વહીવટીતંત્રનું કહેવું છે કે, કાટમાળ હટાવવાની અને ફસાયેલા દરેક વ્યક્તિને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવાની કામગીરી અવિરતપણે ચાલુ રહેશે.

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PM NARENDRA MODI
HOME MINISTER AMIT SHAH
SATYA NIKETAN BUILDING COLLAPSED

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