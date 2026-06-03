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સાર્થક સિદ્ધન: સીબીએસઈ ઓએસએમ કૌભાંડનો પર્દાફાશ કરનાર વ્હીસલબ્લોઅર

સીબીએસઈ ચેરમેનની બદલી તરફ દોરી જતી અનિયમિતતાઓનો પર્દાફાશ કરવા બદલ સાર્થકે વ્યાપક ધ્યાન અને પ્રશંસા મેળવી.

મંગળવારે નવી દિલ્હીમાં રાહુલ ગાંધી સાથે સાર્થક સિદ્ધાંત
મંગળવારે નવી દિલ્હીમાં રાહુલ ગાંધી સાથે સાર્થક સિદ્ધાંત (X@RahulGandhi)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 3, 2026 at 3:10 PM IST

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રાંચીના 17 વર્ષના વ્હિસલબ્લોઅર વિદ્યાર્થી સાર્થક સિદ્ધાંતે CBSE ની ઓન-સ્ક્રીન માર્કિંગ (OSM) સિસ્ટમમાં ખામીઓ અને ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં અનિયમિતતાઓનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ મુદ્દાને ઉજાગર કરવા બદલ તેમને ઘણી પ્રશંસા અને ધ્યાન મળ્યું છે, જે હવે એક મોટા વિવાદમાં ફેરવાઈ ગયું છે.

પોતાની ઉત્તરવહીની સ્કેન કરેલી નકલ જોયા પછી, જેના માટે તેમણે પુનઃમૂલ્યાંકન માટે અરજી કરી હતી, સાર્થકને ખાતરી થઈ ગઈ કે ચકાસણી પ્રક્રિયામાં કંઈક ખોટું છે. આનાથી તેમને આ બાબતની વધુ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવ્યા.

તેમણે વિશાળ ટેન્ડર દસ્તાવેજોની નજીકથી તપાસ કરી અને સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ્સ અને વિગતવાર બ્લોગ દ્વારા પોતાના અવલોકનો શેર કર્યા. તેમણે દાવો કર્યો કે ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં અસંખ્ય વિસંગતતાઓ મળી છે.

સાર્થકના જણાવ્યા મુજબ, વિવિધ CBSE ટેન્ડર દસ્તાવેજોની તુલના કરવાથી એવી અનિયમિતતાઓ બહાર આવી જે ચોક્કસ સેવા પ્રદાતાની તરફેણ કરતી દેખાતી હતી. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે મૂળ ટેન્ડર પાછળથી જાહેર રેકોર્ડમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યું હતું અને એક નવું ટેન્ડર જારી કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પાત્રતા માપદંડ બદલાયા હતા. આ ચોક્કસ સેવા પ્રદાતાને ટેન્ડર માટે લાયક બનાવવા અને આ રીતે કરાર મેળવવા માટે કરવામાં આવ્યું હતું.

સંસદીય સમિતિ સમક્ષ રજૂઆત: મંગળવારે, સાર્થકે નવી દિલ્હીમાં શિક્ષણ, મહિલા, બાળકો, યુવા બાબતો અને રમતગમત અંગેની સંસદીય સ્થાયી સમિતિ સમક્ષ સિસ્ટમના અમલીકરણ અને OSM ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં કથિત અનિયમિતતાઓ અંગેના તેમના તારણો રજૂ કર્યા.

સાર્થકે સંસદ ગૃહ પરિશિષ્ટમાં સમિતિ સમક્ષ રજૂઆત કરી. અહીં, સમિતિના સભ્યો CBSE ધોરણ 12 ની પરીક્ષાઓમાં OSM ના ઉપયોગની સમીક્ષા કરી રહ્યા છે અને વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ચકાસણી અને પારદર્શિતા અંગે ઉઠાવવામાં આવેલા મુદ્દાઓની ચર્ચા કરી રહ્યા છે.

વિસંગતતાઓ મળી: સાર્થકે આરોપ લગાવ્યો કે CBSE ટેન્ડર દસ્તાવેજોની સરખામણીમાં ઘણી વિસંગતતાઓ બહાર આવી છે જે ચોક્કસ સેવા પ્રદાતાની તરફેણ કરતી દેખાતી હતી.

OSM સિસ્ટમ સંબંધિત ટેન્ડર નિયમોમાં કરવામાં આવેલા ફેરફારો તરફ ધ્યાન દોરતા, સિદ્ધાંતે કહ્યું, "મારા બ્લોગ મુજબ, ઓછામાં ઓછી 15 વિસંગતતાઓ હતી. હું ખાસ કરીને તેમાંથી ત્રણ કે ચારને પ્રકાશિત કરવા માંગુ છું." તેમણે દાવો કર્યો કે જારી કરાયેલા ટેન્ડરોની શ્રેણીમાં નબળા પ્રદર્શન, બ્લેકલિસ્ટિંગ, નાણાકીય પાત્રતા મર્યાદા, CMMI સ્તર અને પ્રોજેક્ટ પાત્રતા સંબંધિત નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા હતા.

તેમણે આરોપ લગાવ્યો, "પહેલી વિસંગતતા એ છે કે જૂના ટેન્ડરમાં નબળા પ્રદર્શન સંબંધિત ત્રણ નિયમો હતા. આ નિયમો અનુસાર, જો કોઈ સેવા પ્રદાતા ખરાબ પ્રદર્શન કરે છે, તો તેમને ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવશે. પરંતુ નવા RFP (ટેન્ડર દરખાસ્ત) માં આ નિયમો સંપૂર્ણપણે દૂર કરવામાં આવ્યા હતા."

વિદ્યાર્થીએ જણાવ્યું કે તેણે આ સંશોધન એથિકલ હેકર નિસર્ગ અધિકારી અને આ મુદ્દાની તપાસ કરી રહેલા પત્રકારો સાથે મળીને કર્યું હતું. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે આ કેસ જાહેર ખરીદી અને શૈક્ષણિક મૂલ્યાંકન પ્રણાલીમાં વધુ પારદર્શિતા તરફ દોરી જશે.

રાહુલ ગાંધી સાથે મુલાકાત: વિરોધ પક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધી મંગળવારે સાંજે સાર્થક સાથે મુલાકાત કરી. બેઠક પછી, રાહુલે X પર હિન્દીમાં લખ્યું, "સાર્થક, તમારા સિદ્ધાંતોને વળગી રહો."

આ બેઠક સાર્થક દ્વારા શિક્ષણ પર સંસદીય સ્થાયી સમિતિ સમક્ષ હાજર થયા અને તેમની તપાસના પરિણામો રજૂ કર્યાના થોડા કલાકો પછી થઈ. આ પછી, નરેન્દ્ર મોદી સરકારે CBSE ચેરમેનને બદલી નાખ્યા અને OSM ખરીદી મામલાની તપાસનો આદેશ આપ્યો.

જોકે સાર્થક દાવો કરે છે કે OSM ચલાવતી કંપનીને ફાયદો પહોંચાડવા માટે નિયમો બદલવામાં આવ્યા હતા, CBSE અને કંપની બંનેએ આ આરોપોને નકારી કાઢ્યા છે. જ્યારથી આ મામલો ગતિ પકડી રહ્યો છે, ત્યારથી CBSE એ OSM માં થયેલી ભૂલોનો સ્વીકાર કર્યો છે અને તેને સુધારવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

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