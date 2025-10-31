જેમણે સરદાર પટેલને નથી જોયા તેઓ તેમને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી દ્વારા જોશે: સરદાર પટેલના પૌત્ર ગૌતમ પટેલ
Published : October 31, 2025 at 8:00 PM IST
કેવડિયા,ગુજરાત : સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના પૌત્ર ગૌતમ પટેલે, રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ તરીકે ઉજવાતી 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે જણાવ્યું હતું કે યુવા પેઢી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી દ્વારા સરદાર પટેલને યાદ કરશે.
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના પૌત્ર ગૌતમ પટેલે કહ્યું
"ઇતિહાસ જોવો ખૂબ સરસ રહ્યો. નવી પેઢીઓ તેમના (સરદાર પટેલ) વિશે શીખશે. જેમણે તેમને જોયા નથી તેઓ આ (સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી) દ્વારા તેમને જોશે અને યાદ કરશે. તે સમયે ભારતમાં શું બન્યું હતું તેના વિશે બહુ ઓછું લખાયું છે. ગાંધીજીએ 1930માં દરેકને પોતાની નોકરી છોડીને સત્યાગ્રહમાં જોડાવા માટે સમજાવ્યા. સ્વરાજ પ્રાપ્ત કરવામાં 20 વર્ષ લાગ્યા."
PM મોદી સરદાર પટેલને શ્રદ્ધાંજલિ આપી
પીએમ મોદીએ શુક્રવારે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને તેમની 150મી જયંતિ પર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી હતી. PM મોદીએ મહાન નેતાને હાથ જોડીને યાદ કર્યા અને સરદાર પટેલને નિષ્ઠાપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ આપી.
તેમણે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ પરેડમાં ભાગ લીધો હતો. પ્રધાનમંત્રીના નેતૃત્વમાં મહિલા કર્મચારીઓ દ્વારા પરેડનું નેતૃત્વ કરવામાં આવ્યું હતું. શપથ ગ્રહણ સમારોહનું નેતૃત્વ ગુજરાત કેડરના IPS સિમરન ભારદ્વાજે કર્યું હતું.
"હું ગંભીરતાથી શપથ લઉં છું કે હું રાષ્ટ્રની એકતા, અખંડિતતા અને સુરક્ષા જાળવવા માટે મારી જાતને સમર્પિત કરીશ. હું મારા દેશવાસીઓમાં આ સંદેશ ફેલાવવા માટે પણ તમામ પ્રયાસો કરીશ. હું મારા દેશની એકતાની ભાવનામાં આ શપથ લઉં છું, જે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની દૂરંદેશી અને મહેનતથી શક્ય બન્યું હતું. હું મારા દેશની આંતરિક સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે મારો ભાગ ભજવવાનો પણ સંકલ્પ કરું છું,"
સરદાર પટેલનો જન્મ 31 ઓક્ટોબર 1875ના રોજ ગુજરાતના નડિયાદમાં થયો હતો
"ભારતના લોખંડી પુરુષ" તરીકે પણ જાણીતા, તેઓ દેશના પ્રથમ નાયબ વડા પ્રધાન અને ગૃહ પ્રધાન હતા. સ્વતંત્રતા પછી 560 થી વધુ રજવાડા અને ભારતીય સંઘના એકીકરણમાં તેમની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા માટે તેઓ વ્યાપકપણે જાણીતા છે. તેમના નેતૃત્વએ સુનિશ્ચિત કર્યું કે ભારત સૌથી ખરાબ સમયમાં એક એકીકૃત અને પ્રતિષ્ઠિત રાષ્ટ્ર તરીકે ઉભરી આવ્યું.
