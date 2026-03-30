સોનિયા ગાંધીના સ્વાસ્થ્યને લઈને આવ્યું અપડેટ, સર ગંગા રામ હોસ્પિટલના ડોક્ટર્સે આપી મહત્વપૂર્ણ જાણકારી

સોનિયા ગાંધીને IV એન્ટિબાયોટિક્સ અપાઈ રહી છે. જે હજુ થોડા દિવસ સુધી ચાલુ રાખવામાં આવશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 30, 2026 at 3:34 PM IST

નવી દિલ્હી: સર ગંગા રામ હોસ્પિટલે કોંગ્રેસ સંસદીય પક્ષના અધ્યક્ષ અને વરિષ્ઠ નેતા સોનિયા ગાંધીના સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિ અંગે એક નવું અપડેટ જારી કર્યું છે. સર ગંગા રામ હોસ્પિટલના અધ્યક્ષ ડૉ. અજય સ્વરૂપના જણાવ્યા અનુસાર, સોનિયા ગાંધીના સ્વાસ્થ્યમાં નોંધપાત્ર સુધારો જોવા મળ્યો છે, અને તેમની સ્થિતિ હવે સંપૂર્ણપણે સ્થિર છે. તેઓ હાલમાં IV એન્ટિબાયોટિક્સ લઈ રહ્યા છે, જે થોડા દિવસો સુધી ચાલુ રહેશે.

જોકે, તેમના સ્વાસ્થ્યના બધા પરિમાણો સામાન્ય સીમામાં રહે છે. હોસ્પિટલમાંથી તેમને રજા આપવાનો નિર્ણય તેમની અને હાલમાં તેમની સારવાર કરી રહેલા ડોકટરો વચ્ચે પરામર્શ બાદ સંયુક્ત રીતે લેવામાં આવશે. વધુમાં, તેઓ સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ અને ફિટ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

હોસ્પિટલના અધ્યક્ષ ડૉ. અજય સ્વરૂપના જણાવ્યા અનુસાર, સોનિયા ગાંધીની સ્થિતિમાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો છે. તેમના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો દેખાઈ રહ્યો છે અને તેઓ આરામદાયક અનુભવી રહ્યા છે. તેઓ હરી-ફરી રહ્યા છે અને યોગ્ય રીતે નાશ્તો પણ લેવાનું શરૂ કરી દીધું છે. એકંદરે, તેમના સ્વસ્થમાં સુધારાની ગતિ સામાન્ય છે, અને તેમને ટૂંક સમયમાં હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે.

નોંધનીય છે કે સોનિયા ગાંધીને 24 માર્ચે રાત્રે 10:22 વાગ્યે સિસ્ટમિક ઈન્ફેક્શનને કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. હાલમાં તેમની એન્ટિબાયોટિક્સથી સારવાર ચાલી રહી છે. આ સારવાર ડૉ. ડી.એસ. રાણા, ડૉ. એસ. નંદી અને ડૉ. અરૂપ બાસુની દેખરેખ હેઠળ કરવામાં આવી રહી છે. તેઓ સારવાર પ્રત્યે સકારાત્મક પ્રતિભાવ આપી રહ્યા છે.

એવું જાણવા મળ્યું છે કે દિલ્હીમાં બદલાતા હવામાન અને વધતા પ્રદૂષણના સ્તરને કારણે તેમના સ્વાસ્થ્ય પર પ્રતિકૂળ અસર થઈ હતી. આ સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓને કારણે, તેમને મંગળવારે મોડી રાત્રે દિલ્હીની સર ગંગા રામ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ડોક્ટરોના જણાવ્યા અનુસાર, તેમને છાતીમાં ભારે પણુ અને શ્વાસ લેવામાં હળવી તકલીફ થઈ રહી હતી, જેના કારણે તબીબી ટીમે તેમને નિરીક્ષણ હેઠળ રાખવાનો નિર્ણય લીધો. ડોક્ટરોની એક ટીમે તેમના સ્વાસ્થ્યની સંપૂર્ણ તપાસ કરી, જેમાં સિસ્ટમિક ઈન્ફેક્શન હોવાનું બહાર આવ્યું, જેના પગલે તેમની સારવાર શરૂ થઈ.

ઉલ્લેખનીય છે કે સોનિયા ગાંધી ઘણા વર્ષોથી અસ્થમા સામે લડી રહ્યા છે. આ પહેલા, દિલ્હીમાં પ્રદૂષણને કારણે તેમની અસ્થમાની સ્થિતિ વધુ ખરાબ થવાને કારણે તેમને જાન્યુઆરીમાં સર ગંગા રામ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. હિમાચલ પ્રદેશની મુલાકાત દરમિયાન તેમની તબિયત બગડી ગઈ હતી. ઘણા દિવસો સુધી હોસ્પિટલમાં દાખલ રહ્યા બાદ, તેમને 11 જાન્યુઆરીએ રજા આપવામાં આવી હતી.

