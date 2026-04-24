'પંજાબની જનતા આ ગદ્દારોને ક્યારેય નહીં ભૂલે...' રાધવ ચઢ્ઢા સહિત 7 સાંસદોએ પાર્ટી છોડતા AAPનો પલટવાર
આમ આદમી પાર્ટીના સાંસદ સંજય સિંહે રાઘવ ચઢ્ઢા સહિત 7 સાંસદોના ભાજપમાં જોડાવા પર કડક પ્રતિક્રિયા આપી છે.
Published : April 24, 2026 at 7:17 PM IST
નવી દિલ્હી: આમ આદમી પાર્ટી (AAP)માં મોટો ભાગલા પડ્યા છે. AAPના 10 રાજ્યસભા સાંસદોમાંથી 7 ભાજપમાં જોડાયા છે. આ ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખીને, AAPના વરિષ્ઠ નેતા અને રાજ્યસભા સાંસદ સંજય સિંહે તીવ્ર પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે કહ્યું કે, પંજાબના લોકો તેમને ક્યારેય માફ નહીં કરે, અને ઉમેર્યું કે આ વ્યક્તિઓએ પંજાબના લોકો સાથે દગો કર્યો છે. આ દરમિયાન, દિલ્હીના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે ટિપ્પણી કરી કે, ભાજપે ફરી એકવાર પંજાબી લોકો પર પ્રહાર કર્યો છે.
સંજય સિંહે કહ્યું, "ભાજપે મુખ્યમંત્રી ભગવંત માનના નેતૃત્વ હેઠળ પંજાબમાં AAP સરકાર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી સારી પહેલને રોકવા માટે કામ કર્યું છે. AAPના સાત રાજ્યસભા સાંસદો ભાજપમાં જોડાઈ રહ્યા છે. પંજાબના લોકોએ આ સાત નામો યાદ રાખવા જોઈએ; જનતા તેમને ક્યારેય ભૂલશે નહીં."
बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 24, 2026
AAP સાંસદ સંજય સિંહે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "ભાજપનું 'ઓપરેશન લોટસ' અને તેની સાથે સંકળાયેલ રાજકીય દાવપેચ ભગવંત માનના કામોને રોકવા માટે હવે મોટા પાયે શરૂ થઈ ગયા છે. પંજાબ સરકાર રાજ્યના બાળકોને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ આપવા માટે સમર્પિત છે. વધુમાં, જો પંજાબમાં કોઈ વ્યક્તિ બીમાર પડે છે, તો તેને ₹10 લાખ સુધીની તબીબી સારવાર પૂરી પાડવામાં આવે છે. ભાજપે આવી સરકારને અવરોધવા અને અસ્થિર કરવાનું કામ કર્યું છે. આજે, AAPના રાજ્યસભાના સાત સાંસદો ભાજપમાં જોડાવા માટે પક્ષપલટો કરી ચૂક્યા છે. પંજાબના લોકો આ સાત વ્યક્તિઓને ક્યારેય માફ નહીં કરે. AAPએ રાઘવ ચઢ્ઢાને બધું આપ્યું છતાં તેઓ ભાજપમાં જોડાયા. AAPએ આ બધા નેતાઓને પાયાના સ્તરથી સંસદ સુધી ઉંચા કર્યા; જોકે, આ સાત વ્યક્તિઓએ પંજાબના લોકોના વિશ્વાસ સાથે દગો કર્યો છે."
"હું વડા પ્રધાન મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહને કહેવા માંગુ છું કે ભગવંત માનના કામમાં અવરોધ ઊભો કરવા માટે તમે જે પગલાં લીધાં છે તેના માટે પંજાબના લોકો તમને ક્યારેય માફ કરશે નહીં. આજે, પંજાબમાં AAP જેવી સારી સરકાર સામે 'ઓપરેશન લોટસ'નો ખેલ રમાઈ રહ્યો છે. 'ઓપરેશન લોટસ'ના તંત્રને ચલાવવા માટે વહીવટી તંત્રનો દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે." — સંજય સિંહ, AAP સાંસદ
પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માને જણાવ્યું હતું કે, "ભાજપમાં જોડાતા આ સાત સાંસદો પંજાબનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા નથી; તેઓ દેશદ્રોહી છે. ભાજપે પંજાબ સાથે દગો કર્યો છે. આ 'વોશિંગ મશીન'નો ઉપયોગ અગાઉ શરદ પવારની પાર્ટી, શિવસેના (UBT) અને કોંગ્રેસ સામે કરવામાં આવ્યો હતો. પંજાબમાં ભાજપનો કોઈ જનાધાર નથી."
AAP નેતા અનુરાગ ઢાંડાએ ટિપ્પણી કરી, "આજે આખા રાષ્ટ્રે આ વ્યક્તિઓના સાચા પાત્રનો સામનો કર્યો છે. ભગવંત માનની સરકાર પંજાબમાં ઉત્તમ કાર્ય કરી રહી છે. તેઓ સમજે છે કે, કોઈ પણ સંજોગોમાં, તેઓ ત્યાં AAPને હરાવી શકશે નહીં; AAP સરકાર સત્તામાં પાછા ફરવા માટે તૈયાર છે. માત્ર ત્રણ દિવસ પહેલા, ED એ અશોક મિત્તલના પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા હતા - આ કૃત્ય બીજા બધા માટે ચેતવણી તરીકે સેવા આપવા માટે હતું: 'અમે તમારી સાથે પણ આવું કરી શકીએ છીએ.' તેઓ પહેલા લોકોને તોડી નાખે છે, અને પછી તેઓ તેમને અંદર લઈ જાય છે."
ભૂતપૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "હું છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ગુજરાતમાં છું. જ્યારે ગુજરાતમાં હજારો કાર્યકરો ભાજપ તરફથી અનેક જોખમો અને ધમકીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે અને પાર્ટીની વિચારધારાને મજબૂત બનાવવા માટે પોતાનું લોહી-પરસેવો રેડી રહ્યા છે, તે જ ક્ષણે, કેટલાક દેશદ્રોહીઓએ પંજાબના કાર્યકરોના મહેનતથી કમાયેલા યોગદાનનો વેપાર કર્યો છે. જે રાજ્યસભાના સભ્યો આજે ભાજપ સમક્ષ ઝૂકી ગયા છે, જેમણે વ્યક્તિગત મજબૂરી, ભય અને લોભથી પ્રેરાઈને પંજાબના લોકો સાથે દગો કર્યો છે, તેમણે સમજવું જોઈએ કે પંજાબ ક્યારેય દેશદ્રોહીઓને માફ કરતું નથી."
રાઘવ ચઢ્ઢા સહિત સાત રાજ્યસભા સાંસદોએ આપમાંથી રાજીનામું આપ્યું
ઉલ્લેખનીય છે કે, રાજ્યસભા સાંસદ રાઘવ ચઢ્ઢાએ શુક્રવારે સાંજે યોજાયેલી એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ માહિતી શેર કરી હતી. રાઘવ ચઢ્ઢાએ દાવો કર્યો હતો કે અશોક મિત્તલ, સંદીપ પાઠક, સ્વાતિ માલીવાલ, હરભજન સિંહ, રાજેન્દ્ર ગુપ્તા અને અન્ય લોકોએ પણ આમ આદમી પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપી દીધું છે.
