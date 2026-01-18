કોણ બનશે મુંબઈના મેયર: 'મહાયુતિ'ની બહુમતિ બાદ પણ કેમ ડરેલી છે શિવસેના?
દેશની સૌથી અમિર મહાનગર પાલિકા (BMC)ની ગાદી પર કોણ બેસશે, તેને લઈને સસ્પેન્સ ફિલ્મ જેવો રોમાંચ પેદા થઈ ગયો છે.
Published : January 18, 2026 at 10:33 PM IST
મુંબઈ: મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થયા પછી, માયાનગરી મુંબઈમાં વાસ્તવિક રાજકીય રમત શરૂ થઈ ગઈ છે. મહાયુતિ (મહાગઠબંધન) એ 29 માંથી 25 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો જીતી લીધા છે, પરંતુ BMC કોણ સંભાળશે તે પ્રશ્ને એક સસ્પેન્સ જેવો રોમાંચક બનાવ્યો છે. બહુમતી પ્રાપ્ત કરવા છતાં, ડર એટલો છે કે પાર્ટીએ કથિત રીતે પોતાના ચૂંટાયેલા કાઉન્સિલરોને હોટલોમાં "કેદ" રાખવા પડ્યા છે.
જોકે, પાર્ટીનો દાવો છે કે કાઉન્સિલરો માટે "વર્કશોપ"નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. દરમિયાન, વિપક્ષી છાવણીના સંજય રાઉતે આકરો હુમલો કર્યો છે, તેને "લોકશાહીની મજાક" ગણાવી છે. રાઉતનો દાવો છે કે સત્તામાં હોવા છતાં, મહાયુતિ (મહાગઠબંધન) તેના કાઉન્સિલરોમાં વિભાજનનો ડર રાખે છે. હાલમાં, બધાની નજર તેના પર છે કે શું ભાજપ અને શિંદેની જોડી મુંબઈમાં પોતાના મેયર સ્થાપિત કરવામાં સફળ થશે.
મહાગઠબંધન પર સંજય રાઉતનો હુમલો
રવિવારે મીડિયા સાથે વાત કરતા સંજય રાઉતે શિવસેનાના શિંદે જૂથ પર આકરો હુમલો કર્યો. તેમણે કહ્યું, "જે લોકોએ અમારા ધારાસભ્યોને તોડ્યા, હવે ડરી ગયા છે કે તેમના કોર્પોરેટરો પણ પક્ષ બદલી નાખશે. તેમણે ધારાસભ્યોને સુરતમાં રાખ્યા અને હવે કોર્પોરેટરોને મુંબઈની હોટલોમાં બંધ કરી દીધા છે. હકીકતમાં, સુરત તેમનું એકમાત્ર સલામત સ્થળ છે. જો તેઓ પોતાના મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હોવા છતાં હોર્સ ટ્રેડિંગથી ડરતા હોય, તો મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં આ એક મોટો તમાશો છે."
જ્યારે રાઉતને પૂછવામાં આવ્યું કે, શું કોર્પોરેટરો ઘરે પાછા ફરશે, ત્યારે તેમણે કહ્યું, "ઘણા નવા કોર્પોરેટરો મુખ્યત્વે શિવસૈનિક છે. અમને મળેલી માહિતી મુજબ, તેઓ ભાજપના મેયર ઇચ્છતા નથી. ભલે કોર્પોરેટરો હોટલોમાં બંધ હોય, પણ વાતચીતના વિવિધ માધ્યમો અસ્તિત્વમાં છે. હોટલોમાં બંધ કરાયેલા કોર્પોરેટરોને મુક્ત કરવા જોઈએ."
શિવસેનાના પ્રવક્તાએ શું કહ્યું?
શિવસેનાએ સંજય રાઉતના નિવેદનને નકારી કાઢ્યું છે. પાર્ટીના પ્રવક્તા કૃષ્ણા હેગડેએ જણાવ્યું હતું કે, "કોર્પોરેટરોને હોટલમાં બંધક બનાવવામાં આવ્યા નથી. બધા કોર્પોરેટરોને બોલાવવામાં આવ્યા છે કારણ કે અમારી પાર્ટી તાલીમ ચાલી રહી છે. જૂના કોર્પોરેટરો પણ તેમાં જોડાયા છે. જૂના અને નવા કોર્પોરેટરો બંને ભાગ લઈ રહ્યા છે. તેમને અધિકારીઓ સાથે કેવી રીતે વાતચીત કરવી, ભંડોળનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો અને લોકો સાથે અસરકારક રીતે કેવી રીતે કામ કરવું તે શીખવવામાં આવી રહ્યું છે."
ઉદ્ધવ ઠાકરેની આશા
સંજય રાઉતના નિવેદન પહેલાં, શનિવારે એક કાર્યક્રમમાં બોલતા, શિવસેના (ઉદ્ધવ બાળાસાહેબ ઠાકરે) ના વડા ઉદ્ધવ ઠાકરેએ કહ્યું હતું કે, જો 'ભગવાન' ઈચ્છે તો, તેમની પાર્ટીના મેયર ચૂંટાઈ શકે છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે, એકનાથ શિંદેની પાર્ટીને તેના સાથી ભાજપ દ્વારા પાર્ટીને તોડવાના પ્રયાસોનો ડર છે.
પાતળી બહુમતી પાણી જેટલી ચંચળ હોય છે
આ બધી ઘટનાઓ વચ્ચે, સંજય રાઉતે કહ્યું, "નગરપાલિકા ચૂંટણીના પરિણામો પછી, હું ઉદ્ધવ ઠાકરે અને રાજ ઠાકરેને મળ્યો. ઉદ્ધવ ઠાકરે અને રાજ ઠાકરે વચ્ચે પણ ચર્ચા થઈ છે. અમે તટસ્થ વલણથી બધા વિકાસ પર નજર રાખી રહ્યા છીએ. જોકે, પડદા પાછળ ઘણું બધું થઈ રહ્યું છે. ભાજપ પાસે પાતળી બહુમતી છે, અને રાજકારણમાં, બહુમતી પાણી જેટલી ચંચળ હોય છે."
એકનાથ શિંદે કોર્પોરેટરોને માર્ગદર્શન આપશે
મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીઓ બાદ, મેયર પદ માટેની દોડ તેજ થઈ ગઈ છે. દરમિયાન, એકનાથ શિંદેએ તેમના 29 કોર્પોરેટરોને શહેરની એક હોટલમાં ખસેડ્યા છે. આ 29 કોર્પોરેટરો માટે ત્રણ દિવસીય વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે નવા કોર્પોરેટરોને બૃહન્મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC) ની કામગીરી વિશે માહિતી અને માર્ગદર્શન આપશે.
શું ઠાકરેના કોર્પોરેટરો સંપર્કથી બહાર છે?
મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં શિવસેના (ઉદ્ધવ બાળાસાહેબ ઠાકરે) પક્ષમાંથી ચૂંટાયેલા કેટલાક કોર્પોરેટરો "સંપર્કમાં નથી" તેવા અહેવાલો છે. મહાયુતિ ગઠબંધનને મુંબઈમાં સ્પષ્ટ બહુમતી મળ્યા પછી, એવી ચર્ચા છે કે શિવસેના (UBT) ના કેટલાક કોર્પોરેટરો વિરોધ પક્ષમાં બેસવા તૈયાર નથી અને એકનાથ શિંદેની શિવસેના સાથે સંપર્કમાં છે. જોકે, આ બાબતે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી.
મુંબઈના મેયરની ચૂંટણીનું ગણિત સમજો
- BMCમાં કુલ 227 વોર્ડ (સીટો) છે.
- કોઈપણ ગઠબંધન કે પક્ષને મેયર પદ કબજે કરવા અને બહુમતી સાબિત કરવા માટે ઓછામાં ઓછી 114 બેઠકોની જરૂર પડશે.
- મહાયુતિ ગઠબંધન: એકનાથ શિંદેના નેતૃત્વ હેઠળ ભાજપ અને શિવસેનાના જોડાણે કુલ 118 બેઠકો જીતીને બહુમતીનો આંકડો પાર કરી દીધો છે.
- ભાજપ: 89 બેઠકો
- શિવસેના (એકનાથ શિંદે જૂથ): 29 બેઠકો
- શિવસેના (યુબીટી): 65 બેઠકો
- કોંગ્રેસ: 24 બેઠકો
- મહારાષ્ટ્ર નવનિર્માણ સેના: 6 બેઠકો
- AIMIM: 8 બેઠકો
- NCP (અજીત પવાર જૂથ): 3 બેઠકો
- NCP (શરદ પવાર જૂથ): 1 બેઠક
- સમાજવાદી પાર્ટી (SP): 2 બેઠકો
