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પક્ષપલટા માટે સાંસદોને 15 કરોડની ઓફર? સંજય રાઉતના દાવાથી મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં હલચલ

સાંસદોના પક્ષ બદલવાના અહેવાલોનો જવાબ આપતા સંજય રાઉતે લખ્યું, "અપના સપના મની મની! આ આઘાતજનક અને ધૃણાસ્પદ છે."

શિવસેના (UBT)ના સાંસદ સંજય રાઉત
શિવસેના (UBT)ના સાંસદ સંજય રાઉત (FILE-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 8:06 AM IST

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મુંબઇ: શિવસેના (UBT)ના સાંસદ સંજય રાઉતે આરોપ લગાવ્યો છે કે મહારાષ્ટ્રમાં પાર્ટી સાંસદોને પક્ષ બદલવા અને ડેપ્યુટી ચીફ મિનિસ્ટર એકનાથ શિંદે ગ્રુપમાં સામેલ થવા માટે દરેકને 15 કરોડ રૂપિયા સુધીની ઓફર કરી છે.

સંજય રાઉતે X પર લખ્યુ, "અપના સપના મની મની! આજે રાત્રે પક્ષ બદલવા માટે મહારાષ્ટ્રના સાંસદોને 15 કરોડ રૂપિયાની ઓફર કરવામાં આવી રહી છે તે આઘાતજનક અને ધૃણાસ્પદ છે." સંજય રાઉતની આ ટિપ્પણી શિવસેના (UBT)માં સંભવિત અશાંતિ અને કેટલાક સાંસદોના પાર્ટી છોડવાના અહેવાલો વચ્ચે આવી છે.

સંજય રાઉતે દાવાને ફગાવ્યો

સંજય રાઉતે એવા અહેવાલોને ફગાવી દીધા હતા કે તેમના પક્ષના પાંચ સાંસદો અલગ જૂથ બનાવી શકે છે. તેમણે ટિપ્પણી કરી હતી કે સાંસદોએ પાર્ટીના વડા ઉદ્ધવ ઠાકરે દ્વારા બોલાવવામાં આવેલી બેઠકમાં હાજરી આપી હતી અને તેમના નેતૃત્ત્વમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો.

સંજય રાઉતે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું હતું કે, "આ ખોટું છે. અમારી પાસે આવી કોઈ માહિતી નથી. ચાર દિવસ પહેલા, આ બધા સાંસદોએ ઉદ્ધવ ઠાકરે દ્વારા બોલાવવામાં આવેલી બેઠકમાં હાજરી આપી હતી અને તેમના નેતૃત્વમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમાંથી કેટલાકે તો પોતાના પ્રિયજનોના નામ લઈને ઉદ્ધવ ઠાકરેને સમર્થન આપવાનું વચન પણ આપ્યું હતું."

શિવસેનાના નેતા શાઇના એનસીએ પણ પોતાની પાર્ટી દ્વારા વિરોધી પોલિટિકલ પાર્ટીના પક્ષ પલટો કરનારાઓને આકર્ષવા માટે તેમના પક્ષના કથિત પગલા અંગેની અટકળો ફગાવી દીધી હતી અને કહ્યું હતું કે તેમને કોઇપણ પક્ષને તોડવામાં કોઇ રસ નથી. શાઇનાએ ANIને જણાવ્યું હતું કે, "અમને કોઇપણ પક્ષનું વિભાજન કરવામાં કોઇ રસ નથી. બધાએ અમારા નેતા એકનાથ શિંદેની લોકપ્રિયતા જોઇ છે, કારણ કે તેઓ સામાન્ય લોકો પ્રત્યે વફાદાર છે અને જમીન સ્તર પર કામ કરે છે. તે ઘરેથી કામ નથી કરતા.'

મહારાષ્ટ્રમાં ઓપરેશન ટાઇગરની ચર્ચા

જોકે, શિવસેનાના MLC કૃપાલ તુમાનેએ પાર્ટીમાં 2022ના વિભાજનને સમર્થન આપતા 'ઓપરેશન ટાઇગર'ને વેગ આપ્યો હતો. તુમાનેએ દાવો કર્યો કે UBTના સાત સાંસદો સાથે વાતચીત અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઇ છે અને કહ્યું હતું કે તેઓ સંસદના આગામી ચોમાસુ સત્ર પહેલા શિંદે જૂથમાં સામેલ થઇ શકે છે.

મહારાષ્ટ્રમાં હાલમાં "ઓપરેશન ટાઇગર"ની ચર્ચા ચાલી રહી છે, એવી અટકળો છે કે UBTના નવ સાંસદોમાંથી સાત સાંસદ એકનાથ શિંદેની શિવસેનાના સંપર્કમાં છે અને સત્તાપક્ષમાં સામેલ થવા માંગે છે. 2022માં શિંદે કેટલાક ધારાસભ્યો સાથે ઉદ્ધવ ઠાકરેથી અલગ થઇ ગયા હતા જેને કારણે પાર્ટી બે ભાગમાં વહેંચાઇ ગઇ હતી.

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