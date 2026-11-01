ગાંધી વેશમાં રામલીલા મેદાન પહોંચ્યા ગુજરાતના સંદીપ આહિર, કહ્યું- બેરોજગારી, વોટ ચોરી અને શિક્ષાના મુદ્દે લડાઈ ચાલુ રહેશે
રામલીલા મેદાનમાં, કચ્છથી આવેલા સંદીપ આહિરે ગાંધીજીનો વેશ ધારણ કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે, સત્યની લડાઈ માટે ગાંધીજીની શક્તિથી વિશેષ બીજી કોઈ શક્તિ નથી.
Published : November 1, 2026 at 3:44 PM IST
નવી દિલ્હી: રવિવારે દિલ્હીના રામલીલા મેદાનમાં આયોજિત 'INDIA' ગઠબંધનની મેગા-રેલીમાં દેશભરમાંથી રાજકીય નેતાઓ અને પક્ષના કાર્યકરો એકત્ર થયા હતા. જેમાં ગુજરાતના કચ્છથી આવેલા સંદીપ આહિરે પોતાની ખાસ વેશભૂષા દ્વારા સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. સંદીપ આ રેલીમાં મહાત્મા ગાંધીના વેશમાં પહોંચ્યા હતા. તેમની આ વેશભૂષા માત્ર એક પ્રતીકાત્મક સંદેશ જ નથી, પરંતુ તે વર્તમાન રાજકીય અને સામાજિક વાતાવરણ અંગેના તેમના વિચારો વ્યક્ત કરવાનું એક માધ્યમ પણ છે. તેમણે બેરોજગારી, ચૂંટણી પ્રક્રિયાની વિશ્વસનીયતા અને શિક્ષણ જેવા મૂળભૂત મુદ્દાઓ પર ગંભીરતાથી ધ્યાન આપવાની તાતી જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. સંદીપ મહાત્મા ગાંધી અને ભગતસિંહ બંનેના વિચારોમાંથી પ્રેરણા મેળવે છે અને માને છે કે અન્યાય સામેની લડાઈમાં અહિંસા અને જનજાગૃતિ એ સૌથી શક્તિશાળી હથિયારો છે.
કોંગ્રેસ કાર્યકર સંદીપ વિવિધ આંદોલનો માટે અલગ-અલગ વ્યક્તિત્વો ધારણ કરે છે
ગુજરાતના કચ્છના રહેવાસી સંદીપ આહિર માત્ર કોંગ્રેસ પક્ષના કાર્યકર જ નથી, પરંતુ સંગઠનમાં હોદ્દેદાર પણ છે. રાજકીય પ્રવૃત્તિઓ ઉપરાંત, તેઓ સામાજિક આંદોલનો અને જનહિતના કાર્યોમાં પણ સક્રિયપણે ભાગ લે છે. જ્યારે પણ અન્યાય, ગુંડાગર્દી કે કોઈપણ પ્રકારના ખોટા કૃત્યો સામે અવાજ ઉઠાવવાની જરૂર પડે છે, ત્યારે તેઓ વિરોધ નોંધાવવા માટે આગળ આવે છે. સંદીપ જણાવે છે કે, આંદોલનના સ્વરૂપને આધારે તેઓ ભગતસિંહ કે મહાત્મા ગાંધી જેવા મહાનુભાવોના વેશ ધારણ કરે છે. આમ કરવા પાછળ તેમનો ઉદ્દેશ્ય સાથી આંદોલનકારીઓનો ઉત્સાહ વધારવાનો અને સામાન્ય જનતા સુધી એક અર્થપૂર્ણ સંદેશ પહોંચાડવાનો હોય છે.
ગાંધી: સત્યની શોધમાં એક પ્રબળ શક્તિ
જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે તેમણે શા માટે મહાત્મા ગાંધીના લૂકમાં આવવાનું પસંદ કર્યું? ત્યારે સંદીપ આહિરે સમજાવ્યું કે, ગાંધીજી સત્યનું સમર્થન કરવા અને અસત્ય સામે લડવા માટે એક શક્તિશાળી માધ્યમ છે. તેમણે નોંધ્યું કે ગાંધીવાદી આદર્શો માત્ર ભારત પૂરતા સીમિત નથી. તે સમગ્ર વિશ્વમાં અન્યાય સામે સંઘર્ષ કરી રહેલા લોકો માટે પ્રેરણારૂપ છે. તેમણે સૂચવ્યું કે, ગાંધીવાદી વિચારધારા દેશનું શાસન ચલાવતી વર્તમાન રાજકીય વિચારધારાને પડકારવા માટે એક અસરકારક માળખું પૂરું પાડે છે. સંદીપ માને છે કે, ગાંધીજીના સંદેશને માત્ર ઇતિહાસના પુસ્તકોમાં જ સીમિત ન રાખવો જોઈએ; તેના બદલે, તેને સમકાલીન સામાજિક અને રાજકીય આંદોલનોમાં વણી લેવો જોઈએ.
ત્યારે ગોરા અંગ્રેજો હતો, આજે કાળા અંગેજો સામે લડાઈ
દેશની વર્તમાન પરિસ્થિતિની સરખામણી બ્રિટિશ સંસ્થાનવાદી શાસનકાળ સાથે કરતા સંદીપે નોંધ્યું કે, એક સમયે દેશ પર 'ગોરા' અંગ્રેજોનું શાસન હતું, પરંતુ આજે અહીં એવા લોકો વસે છે જેઓ સમાન, પછાત માનસિકતા ધરાવે છે. તેમને 'કાળા' અંગ્રેજો તરીકે સંબોધતા તેમણે દલીલ કરી કે આ બંને યુગો વચ્ચે કોઈ ખાસ મૂળભૂત તફાવત નથી. તેમણે જણાવ્યું કે સ્વતંત્રતા સંગ્રામ દરમિયાન, સામાન્ય લોકો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા અને તેમણે જનઆંદોલન તથા અહિંસાનો માર્ગ અપનાવ્યો હતો. આજે પણ, નાગરિકોએ પોતાના અધિકારો અને સામે આવતા પડકારો અંગે શાંતિપૂર્ણ રીતે અવાજ ઉઠાવવો જોઈએ. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, સત્તામાં બેઠેલા લોકો અને પ્રસ્થાપિત વ્યવસ્થા સમક્ષ પોતાની ચિંતાઓ અસરકારક રીતે રજૂ કરવા માટે લોકોની એકતા અનિવાર્ય છે.
બેરોજગારી અને વોટચોરીના આરોપો મુખ્ય મુદ્દાઓ
રામલીલા મેદાનમાં યોજાયેલી વિશાળ રેલીમાં શામેલ થવા અંગે વાત કરતા સંદીપે જણાવ્યું કે, દેશમાં એવા અનેક મૂળભૂત મુદ્દાઓ છે જેના માટે સતત અવાજ ઉઠાવવો જરૂરી છે, જેમાં મુખ્યત્વે બેરોજગારી, ચૂંટણીમાં ગેરરીતિના આક્ષેપો અને શિક્ષણ ક્ષેત્રના પડકારોનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે ભાર મૂક્યો કે, દરેક સામાન્ય નાગરિકને રોજગાર અને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર છે. વધુમાં, તેમણે દલીલ કરી કે ચૂંટણી પ્રક્રિયાની વિશ્વસનીયતા અંગે ઉઠાવવામાં આવી રહેલા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ આવવું જ જોઈએ. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે, કોઈ પણ આંદોલન માત્ર રાજકીય પ્રવૃત્તિ ન હોવી જોઈએ; તેના બદલે, તેમાં એવા મુદ્દાઓને પ્રાથમિકતા મળવી જોઈએ જે સામાન્ય લોકોને સીધી અસર કરે છે. તેમણે નોંધ્યું કે આ જ ચિંતાઓ લોકોને રસ્તા પર આવવા અને પોતાની માંગણીઓ રજૂ કરવા માટે પ્રેરિત કરી રહી છે.
હું અહીં માત્ર લોકોનું મનોબળ વધારવા આવ્યો છું
સંદીપે આ આંદોલનમાં પોતાની ભૂમિકાને જનતાને પ્રોત્સાહિત કરવાની અને તેમનું મનોબળ વધારવાની ભૂમિકા તરીકે વર્ણવી. તેમણે નોંધ્યું કે સામાન્ય નાગરિકો પોતાના અધિકારો અને સામે આવતી સમસ્યાઓ પ્રત્યે વધુને વધુ જાગૃત થઈ રહ્યા છે. આ જાગૃતિને તેઓ આ આંદોલનની સાચી તાકાત માને છે. તેમણે કહ્યું કે ગાંધીજી જેવો પોશાક પહેરવો એ માત્ર કોઈ વેશભૂષા નથી, પરંતુ એક પ્રતીકાત્મક સંદેશ છે જે સત્ય અને અહિંસાના માર્ગ પર ચાલવાનું આહ્વાન કરે છે. તેમણે લોકોને અપીલ કરી કે તેઓ પોતાને અસર કરતા મુદ્દાઓ પ્રત્યે સજાગ રહે અને શાંતિપૂર્ણ રીતે અવાજ ઉઠાવવાનું ચાલુ રાખે.
આ પણ વાંચો: