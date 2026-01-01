ETV Bharat / bharat

નવા વર્ષ 2026 પર ઓડિશાના સેન્ડ આર્ટીસ્ટે બનાવ્યું 15 ફૂટની રેતીની કલાકૃતિ, વિશ્વને આપ્યો શાંતિનો સંદેશ

આંતરરાષ્ટ્રીય સેન્ડ આર્ટીસ્ટ માનસ કુમાર સાહુએ પુરી બીચ પર 15 ફુટનું રેતી શિલ્પ બનાવીને નવા વર્ષને આવકાર આપ્યો.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 1, 2026 at 2:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

પુરી, ઓડીશા: નવા વર્ષની પૂર્વ સંધ્યાએ, સેન્ડ આર્ટીસ્ટ માનસ સાહુએ ઓડિશાના પુરીમાં 15 ફૂટનું રેતીનું શિલ્પ બનાવ્યું. જે વિશ્વ શાંતિનો સંદેશ આપે છે. આ કલાકૃતિએ પ્રવાસીઓ અને સ્થાનિકોને પોતાની તરફ આકર્ષિત કર્યા અને વિશ્વમાં નવા વર્ષના સ્વાગત માટે સેન્ડ આર્ટને એક શક્તિશાળી માધ્યમ બનાવ્યું.

પ્રખ્યાત સેન્ડ આર્ટીસ્ટ સુદર્શન પટનાયકે નવા વર્ષની પૂર્વ સંધ્યાએ ઓડિશાના પુરી બીચ પર એક ખાસ રેતીથી કલાકૃતિ બનાવી,અને તેના દ્વારા 2026ને આવકારવા માટેનો સંદેશ પણ આપ્યો.

આપણે 2025ને વિદાય આપી છે અને 2026નું ઉત્સાહથી સ્વાગત કરવા માટે પોતાની આગવી કળાને માધ્યમ બનાવી. આંતરરાષ્ટ્રીય ,સેન્ડ આર્ટીસ્ટ માનસ કુમાર સાહુએ પુરી બીચ પર પોતાની રેતી શિલ્પ કલાથી નવા વર્ષનું સ્વાગત કર્યું. આ રેતી કલાએ દુનિયાને 2026માં શાંતિનો માર્ગ અપનાવવાનો સંદેશ આપ્યો. સાહુએ કહ્યું કે આ રેતી શિલ્પ બનાવવામાં તેમને 7 કલાકનો સમય લાગ્યો હતો.

સાહુએ પોતાની રેત શિલ્પ કલાકૃતિથી 2026નું સ્વાગત કર્યું. તેણે અંગ્રેજી નવા વર્ષ 2026ને આવકારવા માટે 15 ફૂટ પહોળું રેત શિલ્પ બનાવ્યું, તેમણે સમગ્ર વિશ્વમાં શાંતિ સ્થાયી થાય અને દરેકના જીવન સુખ અને સમૃદ્ધિથી ભરાઈ જાય તેવી કામના કરી. એવું કહેવાય છે કે આ રેતી કલામાં 7 ટન રેતીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.

  1. અમદાવાદ: 'ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાવર શૉ - 2026' નું નામ નોંધાશે ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં, જાણો કેવી રીતે થશે સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા
  2. ગજબનું ગોબર આર્ટ, ગાયના છાણમાંથી બનાવી ભારતીય સંસ્કૃતિને દર્શાવતી કલાકૃતિઓ

TAGGED:

HAPPY NEW YEAR 2025
SAND ARTIST MANAS SAHOO
NEW YEAR SAND ART
SAND ART WORLD PEACE MESSAGE
SAND ART

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.