સમ્રાટ ચૌધરી બનશે બિહારના નવા મુખ્યમંત્રી; ભાજપ વિધાનસભા પક્ષની બેઠકમાં નિર્ણય; કાલે શપથ લેશે

સમ્રાટ ચૌધરી બિહારના આગામી મુખ્યમંત્રી બનશે. ભાજપ ધારાસભ્ય દળની બેઠકમાં તેમને નેતા તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા છે.

સમ્રાટ ચૌધરી
સમ્રાટ ચૌધરી (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 14, 2026 at 4:37 PM IST

પટના: નીતિશ કુમારે મુખ્યમંત્રી પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. રાજભવન પહોંચીને તેમણે રાજ્યપાલ સૈયદ અતા હસનૈનને રાજીનામું પત્ર સોંપ્યું. આ સાથે જ નવી સરકાર બનાવવાની પ્રક્રિયા પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના વિધાનસભા પક્ષની બેઠક દરમિયાન સમ્રાટ ચૌધરીને નવા નેતા તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા.

ભાજપ કાર્યાલય ખાતે મહત્વની બેઠક: ઘણા વર્ષો પછી, ભાજપનું સ્વપ્ન આખરે સાકાર થઈ રહ્યું છે. લાંબા સંઘર્ષ પછી, પાર્ટીમાંથી એક નેતા મુખ્યમંત્રી બનવા માટે તૈયાર છે. કેન્દ્રીય મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ નિરીક્ષક તરીકે ભાજપ કાર્યાલયમાં હાજર છે, અને વિધાનસભા પક્ષના તમામ નેતાઓ બેઠકમાં ભાગ લીધો.

રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ (સંગઠન) પણ હાજર: ભારતીય જનતા પાર્ટીએ રાજ્ય મુખ્યાલય ખાતે તેની વિધાનસભા શાખાની બેઠકનું આયોજન કર્યું છે; ધારાસભ્યો સાથે, વિધાનસભા પરિષદ (MLC) ના સભ્યોને પણ હાજરી આપવા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું. રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ (સંગઠન) બી.એલ. સંતોષ પણ રાજ્ય કાર્યાલયમાં હાજર હતા.

ભાજપમાં વિધાનસભા શાખાની બેઠકો દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યો. નેતાની પસંદગી આ જ બેઠકો દરમિયાન કરવામાં આવે છે, અને વર્તમાન સત્ર ખાસ કરીને આ હેતુ માટે બોલાવવામાં આવ્યું છે. અહેવાલો અનુસાર, ભાજપ વિધાનસભા શાખાની સર્વસંમતિના આધારે નેતાની પસંદગી કરવામાં આવી છે.

"લાંબા વિરામ પછી, બિહારમાં ભાજપનું સ્વપ્ન સાકાર થઈ રહ્યું છે, અને પાર્ટીનો એક કાર્યકર મુખ્યમંત્રી બનવા માટે તૈયાર છે. આ અમારા માટે ખૂબ જ આનંદની વાત છે. નેતાની પસંદગી માટે વિધાનસભા શાખાની બેઠક બોલાવવામાં આવી છે, અને આ જ બેઠક દરમિયાન અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવશે." — રાહુલ સિંહ, ભાજપ કાર્યકર

આ પણ વાંચો:

