છત્તીસગઢની એક માત્ર તિબેટીયન શાળા, સંસ્કૃતિના જતન સાથે વિનામૂલ્યે આપે છે ઉચ્ચ શિક્ષણ
આ શાળાના આચાર્ય કહે છે કે આ શાળામાં નોકર નહીં, પરંતુ માલિક બનવા માટેનું શિક્ષણ અપાઈ છે.
Published : November 25, 2025 at 8:57 PM IST
સુરગુજા, છત્તીસગઢ: શું તમે જાણો છો કે છત્તીસગઢમાં એક એવી શાળા છે જે તિબેટીયન ભાષામાં શિક્ષણ આપે છે? શાળાના તમામ વિદ્યાર્થીઓ NCERTના તમામ વિષયોનો અભ્યાસ કરે છે, પરંતુ બધા વિષયોની ભાષા તિબેટીયન છે. આ એક ખાનગી શાળા છે, પરંતુ નિ:શુલ્ક શિક્ષણ આપવામાં છે. શાળાનો ખર્ચ ધર્મશાળામાં તિબેટીયન વહીવટીતંત્રના મુખ્ય મથક દ્વારા ઉઠાવવામાં આવે છે. મહત્વની વાત એ છે કે અહીં શિક્ષણનો હેતુ ફક્ત નોકરી મેળવવાનો નથી, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓના વ્યક્તિત્વનો વિકાસ કરવાનો છે. આ શાળા વિદ્યાર્થીઓને નાનપણથી જ આત્મનિર્ભર બનવા માટે પ્રેરણા આપે છે.
શાળાનો ઇતિહાસ: 1962માં, ભારત સરકારે તિબેટીયનોને શરણાર્થીઓ તરીકે અહીં સ્થાયી કર્યા, અને ત્યારથી, મૈનપાટ મીની તિબેટ તરીકે ઓળખાય છે. જ્યારે તિબેટીયનોઓ અહીં સ્થાયી થયા, ત્યારે તેઓએ સમૂહમાં રહેવાનું પસંદ કર્યું, જ્યાં તેઓએ તેમની આજીવિકા માટે સંસાધનો એકઠા કરવાનું શરૂ કર્યું. મંદિર અને હોસ્પિટલની સાથે, એક શાળા પણ ખોલવામાં આવી. આ શાળાનો વર્ષ 1963માં પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો.
માતૃભાષા બચાવવા માટે પહેલ: આ પહેલા ભારતના અન્ય બાળકોની જેમ, તિબેટીયન બાળકો પણ હિન્દી અને અંગ્રેજીમાં અભ્યાસ કરતા હતા. પરંતુ તિબેટી સમુદાયને ખ્યાલ આવ્યો કે તેમના બાળકો હિન્દી અને અંગ્રેજી શીખી ગયા છે પરંતુ તેઓ તેમની માતૃભાષા ભૂલી રહ્યા છે, તેથી 2016 થી આ શાળા સંપૂર્ણપણે તિબેટી ભાષામાં ચલાવવામાં આવી. 2016 પહેલા મૈનપાટના અન્ય સમુદાયોના બાળકો પણ આ શાળામાં અભ્યાસ કરતા હતા, પરંતુ તિબેટી ભાષામાં શિક્ષણ શરૂ થયા પછી, અન્ય સમુદાયોના બાળકો હવે અહીં પ્રવેશ લેતા નથી. જોકે, શાળાના આચાર્ય કહે છે કે કોઈના માટે કોઈ પ્રતિબંધ નથી, કોઈપણ બાળક અહીં અભ્યાસ કરી શકે છે, પરંતુ અન્ય સમુદાયોના બાળકોને તિબેટીયન ભાષામાં અભ્યાસ કરવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
હું પાંચમા ધોરણમાં ભણું છું. અમારા શિક્ષકો ઉત્તમ શિક્ષણ આપે છે - તેનઝિન સૌદે, વિદ્યાર્થી
હું પાંચમા ધોરણમાં ભણું છું. અહીં શિક્ષણ સંપૂર્ણપણે મફત છે. અમારા બધા વિષયો તિબેટીયનમાં છે - તેનઝિન યનકી, વિદ્યાર્થી
શાળાના આચાર્ય પણ અહીં ભણ્યા હતા: આ શાળા ફક્ત પાંચમા ધોરણ સુધી જ શિક્ષણ આપે છે, ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓ પોતાની પસંદગી મુજબ ભારતની અન્ય શાળાઓમાં અભ્યાસ કરી શકે છે. મૈનપાટની આ શાળામાં અભ્યાસ કર્યા પછી યાદવ સમુદાયના બે બાળકો પણ નવોદય વિદ્યાલય માટે પસંદ થયા છે. આજે, મેહુલ યાદવ 10મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરે છે, અને હર્ષ યાદવ 12મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરે છે. શાળાના આચાર્ય પોતે આ શાળામાં ભણ્યા હતા, અને ઘણા તિબેટીઓ છે જે આધુનિક ખેતી દ્વારા લાખો રૂપિયા કમાઈ રહ્યા છે. કેટલાક રેસ્ટોરન્ટ ચલાવે છે, જ્યારે અન્ય મોટા ખેડૂત છે. બધા સારી આવક મેળવીને પોતાનું જીવન આગળ વધારી રહ્યા છે.
તિબેટીયન લિપિ કેવી રીતે અસ્તિત્વમાં આવી: આ શાળાનું નામ તિબેટીયન ભાષાના ઇતિહાસને પણ પ્રતિબિંબિત કરે છે. શાળાનું નામ સંભોટા તિબેટીયન સ્કૂલ, મૈનપાટ છે. સંભોટા વાસ્તવમાં તિબેટીયન લિપિના સર્જક થોન્મી સંભોટા અને તેમણે બનાવેલી લિપિ છે. થોન્મી સંભોટાએ તિબેટીયન રાજા સ્રોંચન ગમ્પોના શાસનકાળ દરમિયાન નાલંદામાં ભારતીય વિદ્વાનો પાસેથી અભ્યાસ કર્યા બાદ સાતમી સદીમાં સંભોટા લિપિ બનાવી. ત્યારબાદ આ લિપિનો ઉપયોગ બૌદ્ધ ગ્રંથો લખવા માટે થતો હતો.
શાળામાં, અમે ખાસ કરીને બાળકોને શીખવીએ છીએ કે ફક્ત નોકરી માટે ભણવું નહીંસ પોતાનું નેતૃત્વ કરવું જોઈએ, વ્યવસાય ચલાવવો જોઈએ અને માલિક બનવું જોઈએ. વધુમાં, જ્યારે આજકાલ ઘણા શિક્ષિત લોકો છે, ત્યારે તેમની પાસે નમ્રતાનો અભાવ છે. અમે બાળકોને નમ્રતાથી કેવી રીતે વર્તવું તે શીખવીએ છીએ - દાવા શેરિંગ, આચાર્ય.
ઉચ્ચ-ટેક શિક્ષણ: શાળાની ભાષા તિબેટીયન હોવા છતાં, શિક્ષણ પણ સ્માર્ટ અને ઉચ્ચ-ટેક પદ્ધતિથી ચલાવવામાં આવે છે. પ્રોજેક્ટર અને સ્ક્રીનો અને સ્માર્ટ વર્ગખંડો છે. યુટ્યુબ અને ગૂગલ મેપ્સ જેવી તકનીકોનો ઉપયોગ કરીને પર્યાવરણીય શિક્ષણ શીખવવામાં આવે છે. અહીં સાંસ્કૃતિક સ્પર્ધાઓ સાથે સંગીત અને કમ્પ્યુટર વર્ગો પણ શીખવવામાં આવે છે.
મૈનપાટ એક મુખ્ય પર્યટન સ્થળ છે. તેના કુદરતી સૌંદર્યની સાથે, તિબેટી શિબિરો, બૌદ્ધ મંદિરો, તિબેટી સાંસ્કૃતિક ઘરો અને દુકાનો આ સ્થળને વધુ અનોખું બનાવે છે. સુરગુજા જેવા આદિવાસી પ્રદેશમાં આ સમુદાયની હાજરી હિમાલયના શહેરોની યાદ અપાવે તેવું વાતાવરણ બનાવે છે. હાલમાં, મૈનપાટમાં તિબેટીયનોની વસ્તી લગભગ 3,000 છે. તેઓ અહીં શાંતિથી રહે છે, તેમની સંસ્કૃતિ અને ભારત સાથે પોતાનો લગાવ દર્શાવે છે.