ફિલ્મ 'કાલા હિરણ' વિરુદ્ધ સલમાન દિલ્હી હાઈકોર્ટની શરણે, જાણો 28 વર્ષ જૂના કેસ અને ફિલ્મના કનેક્શન વિશે
બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર સલમાન ખાને 'કાલા હિરણ'ના ટીઝર અને રિલીઝ પર રોક લગાવવા માટે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી છે
Published : June 12, 2026 at 4:52 PM IST
નવી દિલ્હી: અભિનેતા સલમાન ખાને "કાલા હિરણ: બેટલ ફોર લેગસી" વિરુદ્ધ દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો છે કે આ ફિલ્મ તેમના વ્યક્તિત્વ અને પ્રચાર અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરે છે અને તેમની પ્રતિષ્ઠા તેમજ 1998ના કાળા હરણ શિકાર કેસ સંબંધિત ચાલી રહેલી કાનૂની કાર્યવાહી પર પ્રતિકૂળ અસર કરી શકે છે. તેમણે ફિલ્મના નિર્માણ, પ્રમોશન, સ્ટ્રીમિંગ અને રિલીઝ પર તાત્કાલિક રોક લગાવવાની માંગ કરી છે.
ANI અનુસાર, હાઈકોર્ટમાં પહેલાથી જ પેન્ડિંગ રહેલા કોમર્શિયલ કેસમાં સિવિલ પ્રોસિજર કોડના ઓર્ડર XXXIX ના નિયમો 1 અને 2 હેઠળ અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે. તે ફિલ્મના નિર્માતા અમિત જાની, જાની ફાયરફોક્સ ફિલ્મ્સ, દિગ્દર્શકો ભરત શ્રીનાતે, અક્ષય પાંડે અને પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલા અન્ય લોકો સામે કેસનો નિર્ણય ન આવે ત્યાં સુધી ફિલ્મનું નિર્માણ, પ્રમોશન, વિતરણ, પ્રદર્શન, સ્ટ્રીમિંગ અથવા રિલીઝ કરવાથી વચગાળાનો મનાઈ હુકમ માંગે છે.
#BREAKING: Actor Salman Khan has approached the Delhi High Court seeking a stay on the release of the film “Kala Hiran: The Battle for Legacy”. In his plea, Khan has sought permanent and interim injunctions against the makers and others, alleging violation of his personality… pic.twitter.com/QE30mBtItW— IANS (@ians_india) June 12, 2026
અરજી અનુસાર, સલમાન ખાને અગાઉ 24 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ એક કાનૂની નોટિસ જારી કરી હતી, જેમાં પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલા લોકોને ફિલ્મનું નિર્માણ, નિર્માણ અને પ્રચાર બંધ કરવાનું કહ્યું હતું. અરજીમાં જણાવાયું છે કે નોટિસ છતાં, પ્રમોશન ચાલુ રહ્યું જેના કારણે અભિનેતાને તાત્કાલિક કાયદાકીય હસ્તક્ષેપની જરૂર પડી.
અરજી અનુસાર, ફિલ્મ અને તેની પ્રમોશનલ સામગ્રી 1998માં સલમાન ખાન સાથે સંકળાયેલા કાળા હરણના શિકાર કેસની ઘટનાઓથી પ્રેરિત છે અથવા તેના પર આધારિત છે. અભિનેતા દલીલ કરે છે કે તેમનું નામ સ્પષ્ટ રીતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ દર્શકો ફિલ્મના પોસ્ટરો, સામગ્રી અને પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલા લોકો દ્વારા આપવામાં આવેલા જાહેર નિવેદનો પરથી તેમને સરળતાથી ઓળખી શકે છે.
અરજીમાં જણાવાયું છે કે મે 2026 માં, એક પોસ્ટર બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું જેમાં સલમાન ખાન જેવું જ એક પાત્ર દર્શાવવામાં આવ્યું હતું, જેણે તેના જેવું જ બ્રેસલેટ પહેર્યું હતું. લોકો આ બ્રેસલેટને સલમાન ખાન સાથે જોડી રહ્યા છે. આ પાત્રને હથિયાર પકડેલું દર્શાવવામાં આવ્યું છે, જોકે સલમાન ખાનને આર્મ્સ એક્ટ, 1959 હેઠળની કાર્યવાહીમાં નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. આ રીતે એક એવી વાત ફેલાવામાં આવી રહી છે જેને એક્ટર ભ્રમિત કરનારી કહી રહ્યો છે.
આ બાબત અંગે, સલમાન ખાને જણાવ્યું છે કે, આ ફિલ્મ રાજસ્થાન હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટમાં હાલમાં કાનૂની કાર્યવાહી હેઠળના કેસ પર આધારિત છે. આવી સામગ્રી ચાલુ કાર્યવાહીને અસર કરી શકે છે અને નિષ્પક્ષ સુનાવણીમાં વિધ્ન ઊભું કરી શકે છે.
અરજીમાં મીડિયા રિપોર્ટ્સ અને નિર્માતા અમિત જાનીના જાહેર નિવેદનોનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે પ્રસ્તાવિત ફિલ્મ કાળિયાર કેસ અને ગેંગસ્ટર લોરેન્સ બિશ્નોઈની આસપાસના વિવાદથી પ્રેરિત હતી. અરજીમાં ઇન્ટરવ્યુ, સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ્સ અને પ્રમોશનલ સામગ્રીનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે જે કથિત રીતે ફિલ્મને સલમાન ખાન સાથે જોડે છે.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ઓક્ટોબર 1998 માં, સલમાન ખાન, સૈફ અલી ખાન, તબ્બુ, નીલમ કોઠારી, સોનાલી બેન્દ્રે, કરિશ્મા કપૂર અને અન્ય કલાકારો સૂરજ બડજાત્યાની ફિલ્મ "હમ સાથ સાથ હૈ" ના શૂટિંગ માટે રાજસ્થાનના જોધપુરમાં હતા.
શૂટિંગ દરમિયાન, સલમાન ખાન પર જોધપુર નજીક કાળા હરણના શિકારનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. સ્થાનિક બિશ્નોઈ સમુદાય દ્વારા દાખલ કરાયેલી પોલીસ ફરિયાદમાં સલમાન, સૈફ, સોનાલી, તબ્બુ અને નીલમને આરોપી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યા હતા.
અહેવાલો અનુસાર, મુખ્ય આરોપી સલમાન ખાનને ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે સજા ફટકારી હતી, જ્યારે અન્ય આરોપી સૈફ અલી ખાન, બેન્દ્રે, તબ્બુ, નીલમ અને સ્થાનિક રહેવાસી દુષ્યંત સિંહને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. વીસ વર્ષ પછી, 5 એપ્રિલ, 2018 ના રોજ, રાજસ્થાનની એક ટ્રાયલ કોર્ટે સલમાન ખાનને દોષિત ઠેરવ્યો હતો અને તેને પાંચ વર્ષની જેલની સજા ફટકારી હતી. બાદમાં સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા જામીન મળ્યા બાદ તેને જોધપુર જેલમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.
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