ETV Bharat / bharat

દાઉદની નજીક ગણાતા સલીમ ડોલાને તુર્કીથી ભારત લાવવામાં આવ્યો, નશાના વેપારનું ખુલશે રહસ્ય

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 28, 2026 at 12:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ઇસ્તંબુલ: અંડરવર્લ્ડ ડૉન દાઉદ ઇબ્રાહિમની નજીક ગણાતા અને ડ્રગ તસ્કર સલીમ ડોલાને ભારત ડિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો છે. મળતી માહિતી અનુસાર તેને કેટલાક દિવસ પહેલા ઇસ્તંબુલમાં પકડવામાં આવ્યો હતો. આજે મંગળવાર 28 એપ્રિલ 2026એ દિલ્હીના ટેકનિકલ એરપોર્ટ પર ઉતારવામાં આવ્યો હતો.

ઇન્ટેલિજન્સ ડિપાર્ટમેન્ટે ઇન્ટરનેશનલ એજન્સીઓ સાથે મળીને એક ઓપરેશન ચલાવી તેને પકડ્યો હતો. સલીમ ડોલાની ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સીઓ પૂછપરછ કરી રહી છે. તે બાદ સલીમ ડોલાને મુંબઇ પોલીસને સોપી દેવામાં આવશે, તે બાદ અલગ અલગ એજન્સીઓ તેની પૂછપરછ કરશે.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, સલીમ ડોલાની 25 એપ્રિલે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે ઇસ્તંબુલ પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ નાર્કોટિક્સ ક્રાઇમ્સ ડિવીઝને ભારતીય નાગરિકને પકડવા માટે એક ટાર્ગેટેડ ઓપરેશન શરૂ કર્યું હતું. સલીમ ડોલા ડ્રગ ટ્રાફિકિંગ માટે વોન્ટેડ છે, બેયલિજકદુજૂ જિલ્લાના એક ઘરમાં છુપાયેલો મળ્યો હતો. મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, તુર્કીમાં આ કાર્યવાહી ભારતમાં ચાલી રહેલી તપાસ સાથે મેળ ખાય છે, જ્યા મુંબઇના કુર્લા વિસ્તારમાંથી પકડાયેલા સાથીઓએ કથિત સલીમ ડોલા પાસેથી નિર્દેશ મળવાની વાત કબૂલ કરી છે.

ભારતમાં સંબંધિત દરોડા દરમિયાન, અધિકારીઓએ 126 કિલોગ્રામ અને 141 ગ્રામ મેફોડ્રોન સાથે 2,522,000 ભારતીય રૂપિયા જપ્ત કર્યા હતા. ઇસ્તંબુલ પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટે ત્યારથી હાઇ પ્રોફાઇલ કેદી માટે જરૂરી પ્રોસીજર પુરી કરી લીધી છે. ઇન્ટરપોલ રેડ નોટિસમાં જણાવાયુ છે કે સલીમ ડોલા પર નાર્કોટિક્સ ડ્રગ્સ એન્ડ સાઇકોટ્રોપિક સબ્સટેન્સ (NDPS) એક્ટ, 1985 હેઠળ કેટલાક આરોપ છે, જેની હેઠળ ઓછામાં ઓછા 10 વર્ષની જેલની સજા મળે છે. અધિકારી હવે તેના પર NDPS એક્ટ અને બીજા કાયદા હેઠળ કરવામાં આવેલા ગુનાઓ માટે ચાર્જ લગાવી શકે છે.

સલીમ ડોલા દાઉદ ઇબ્રાહિમના નેટવર્ક સાથે સીધો જોડાયેલો છે. તે દાઉદ માટે ભારતમાં નશાના વેપારને ફેલાવનાર મુખ્ય શખ્સ હતો. આ પહેલા ભારતમાં સલીમ ડોલાની કેટલીક ગેરકાયદેસર ડ્રગ્સ ફેક્ટરીઓ અને લેબ પકડાઇ ચુકી છે, તેના પર 1 લાખનું ઇનામ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

DAWOOD CLOSE AIDE SALIM DOLA
SALIM DOLA
SALIM DOLA INDIA
SALIM DOLA DAWOOD IBRAHIM
SALIM DOLA BROUGHT TO INDIA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.