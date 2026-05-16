કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે ભારતમાં એસી, કુલર અને ફ્રીજનું વેચાણ રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચ્યું
ઉદ્યોગના અંદાજ મુજબ હવે દેશભરમાં વાર્ષિક આશરે 1.4 થી 1.5 કરોડ એસી યુનિટ વેચાય છે. સુરભિ ગુપ્તાનો અહેવાલ
Published : May 16, 2026 at 10:29 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતમાં કાળઝાળ ગરમી હવે માત્ર ઋતુજન્ય તકલીફ રહી નથી, પરંતુ તે ઝડપથી લોકોના જીવવાના, ખર્ચ કરવાની અને જીવવાની રીતોને બદલી રહી છે. શહેરો, નગરો અને ગામોમાં એર કન્ડિશનર, રેફ્રિજરેટર અને કૂલર રેકોર્ડ ઝડપે વેચાઈ રહ્યા છે, કારણ કે વધતું તાપમાન અને વારંવાર આવતી હીટવેવ લાખો ભારતીયોને કૃત્રિમ ઠંડક (Artificial Cooling) તરફ ધકેલી રહ્યું છે.
કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ એપ્લાયન્સિસ મેન્યુફેક્ચરર્સ એસોસિએશન (CEAMA) દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા ઉદ્યોગ ડેટા - IMARC ગ્રુપ અને સ્ટેટિસ્ટા જેવી સંશોધન એજન્સીઓના બજાર અંદાજ સાથે - છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં કુલિંગ ઉપકરણોના વેચાણમાં નોંધપાત્ર વધારો દર્શાવે છે. જેને એક સમયે વૈભવી ખરીદી માનવામાં આવતી હતી તે હવે ઝડપથી અસ્તિત્વ માટે જરૂરી બની રહી છે.
એસી: હવે એક જરૂરિયાત, લક્ઝરી નહીં
ભારતના એર-કન્ડિશનર (એસી) બજારમાં સૌથી નોંધપાત્ર પરિવર્તન સ્પષ્ટ છે. પાંચ વર્ષ પહેલાં, ભારતમાં વાર્ષિક એસીનું વેચાણ આશરે 7 થી 8 મિલિયન યુનિટ હતું. આજે, આ આંકડો લગભગ બમણો થઈ ગયો છે. ઉદ્યોગના અંદાજ મુજબ હવે દેશભરમાં વાર્ષિક આશરે 14 થી 15 મિલિયન એસી યુનિટ વેચાય છે.
2024 ના ઉનાળા દરમિયાન - જ્યારે ઉત્તર અને મધ્ય ભારતમાં અપવાદરૂપે તીવ્ર અને લાંબી ગરમીનો અનુભવ થયો હતો - લગભગ 14 મિલિયન યુનિટનું રેકોર્ડબ્રેક વેચાણ નોંધાયું હતું. 2025 ની શરૂઆતમાં કમોસમી વરસાદને કારણે માંગમાં કામચલાઉ ઘટાડો થયો હોવા છતાં, એકંદર માંગ મજબૂત રહે છે, જે 15 મિલિયન યુનિટના આંકની આસપાસ રહે છે. ઉદ્યોગના નેતાઓ હવે અંદાજ લગાવે છે કે, 2030 સુધીમાં, બજાર વાર્ષિક 30 મિલિયન યુનિટ સુધી પહોંચી શકે છે.
આ વલણ એક મુખ્ય સામાજિક પરિવર્તનને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ઘણા શહેરી ઘરોમાં - ખાસ કરીને દિલ્હી-એનસીઆર, મુંબઈ, અમદાવાદ અને ભારે ગરમીનો ભોગ બનેલા અન્ય શહેરોમાં - એર કંડિશનરને હવે વૈભવી વસ્તુઓ તરીકે જોવામાં આવતું નથી. પરિવારો હવે તેમને ગરમીથી બચાવવા માટે આવશ્યક જરૂરિયાતો તરીકે જુએ છે.
ઇલેક્ટ્રોનિક્સ રિટેલર્સ નોંધે છે કે ગ્રાહકો પણ તેમના યુનિટને પહેલા કરતા વધુ ઝડપથી અપગ્રેડ કરી રહ્યા છે, વિન્ડો એસીથી સ્પ્લિટ એસી તરફ સંક્રમણ કરી રહ્યા છે, અને ઇન્વર્ટર-આધારિત, ઊર્જા-કાર્યક્ષમ મોડેલો વધુને વધુ પસંદ કરી રહ્યા છે.
ઉનાળામાં રેફ્રિજરેટર્સની વધતી માંગ
કન્ઝ્યુમર એપ્લાયન્સિસ સેક્ટરમાં રેફ્રિજરેટર્સ ટોચના પ્રદર્શન કરનારા વર્ગોમાંના એક તરીકે ઉભરી આવ્યા છે. ઉદ્યોગના અંદાજ મુજબ, ભારતમાં હાલમાં વાર્ષિક આશરે 13 થી 15 મિલિયન રેફ્રિજરેટર યુનિટ વેચાય છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષોમાં, આ સેગમેન્ટમાં સતત 10% થી 12% ના વાર્ષિક દરે વૃદ્ધિ થઈ છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, વાર્ષિક રેફ્રિજરેટરના વેચાણનો આશરે 50% થી 60% માર્ચ અને મે વચ્ચે થાય છે - જે ઉનાળાના ટોચના મહિનાઓ છે.
કંપનીઓ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં માંગમાં નોંધપાત્ર વધારો નોંધાવે છે, જ્યારે શહેરી ગ્રાહકો મૂળભૂત સિંગલ-ડોર રેફ્રિજરેટર્સથી સેમસંગ અને LG જેવી બ્રાન્ડ્સ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા મોટા ડબલ-ડોર અને સ્માર્ટ રેફ્રિજરેટર્સ તરફ અપગ્રેડ કરી રહ્યા છે.
રિટેલર્સ આ વૃદ્ધિનું કારણ માત્ર વધતી જતી આવકને જ નહીં પરંતુ બદલાતી જીવનશૈલી અને ઉનાળાની તીવ્ર ગરમીને પણ આભારી છે, જે ઉનાળાના મહિનાઓ દરમિયાન ખોરાકની જાળવણીને વધુ મહત્વપૂર્ણ બનાવે છે.
એર કુલર્સ પોષણક્ષમ ઠંડક માટે જીવનરેખા બની રહ્યા છે
AC ના વેચાણમાં વધારો થવા છતાં, ભારતના ટાયર-2, ટાયર-3 અને ગ્રામીણ બજારોમાં એર કુલર્સનું પ્રભુત્વ ચાલુ છે, કારણ કે તે ખૂબ જ સસ્તા છે અને નોંધપાત્ર રીતે ઓછી વીજળી વાપરે છે. IMARC ગ્રુપના અહેવાલ મુજબ, ભારતનું એર કુલર બજાર 2025 સુધીમાં આશરે ₹12,610 કરોડ સુધી પહોંચવાની ધારણા છે.
છેલ્લા પાંચ વર્ષોમાં, આ ક્ષેત્રમાં વાર્ષિક 12% થી 14% વૃદ્ધિ દર જોવા મળ્યો છે. ક્રોમ્પ્ટન અને સિમ્ફની જેવા બ્રાન્ડ્સે ઝડપથી તેમની હાજરીનો વિસ્તાર કર્યો છે, ધીમે ધીમે ઘણા પ્રદેશોમાં સ્થાનિક અને નાના પાયે ઉત્પાદકોને વિસ્થાપિત કર્યા છે.
લાખો મધ્યમ વર્ગ અને ઓછી આવક ધરાવતા પરિવારો માટે, વધતા તાપમાનનો સામનો કરવા માટે એર કુલર્સ સૌથી વ્યવહારુ ઉકેલ રહે છે.
ડોક્ટરો સ્વાસ્થ્ય જોખમો અંગે ચેતવણી આપે છે
જ્યારે કૂલિંગ ઉપકરણો લોકોને ખતરનાક ગરમીનો સામનો કરવામાં મદદ કરી રહ્યા છે, ત્યારે ડોકટરો ચેતવણી આપે છે કે તેમનો વધુ પડતો અને અયોગ્ય ઉપયોગ નવી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ તરફ દોરી શકે છે.
મેદાંતા ખાતે શ્વસન અને સ્લીપ મેડિસિનના સિનિયર ડિરેક્ટર ડૉ. ભરત ગોપાલે જણાવ્યું હતું કે જ્યારે ACના ઉપયોગમાં ઝડપી વધારો તીવ્ર ગરમીથી રાહત આપે છે, ત્યારે તે વીજળીની માંગ અને ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સર્જનમાં વધારો કરે છે. "આ આબોહવા પરિવર્તનમાં ફાળો આપે છે અને ગરમીના મોજાને તીવ્ર બનાવે છે," તેમણે નોંધ્યું. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે નબળા વેન્ટિલેશન સાથે લાંબા સમય સુધી ઘરની અંદર વિતાવવાથી ઘરની હવાની ગુણવત્તા તેમજ શ્વસન સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા થઈ શકે છે.
તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ઉકેલ "જવાબદાર ઠંડક" માં રહેલો છે - જે ઊર્જા-કાર્યક્ષમ ઉપકરણોના ઉપયોગ, મધ્યમ તાપમાન જાળવવા, નિયમિત જાળવણી અને કુદરતી રીતે ઘરની ગરમીને ઓછી કરતી ઇમારત ડિઝાઇન અપનાવીને પ્રાપ્ત થાય છે.
મેદાંતા મૂળચંદ હાર્ટ સેન્ટરના ડૉ. તરુણ કુમારે જણાવ્યું હતું કે ઠંડક ઉપકરણો પર વધતી જતી નિર્ભરતા તાપમાનમાં વધઘટ સહન કરવાની લોકોની કુદરતી ક્ષમતાને ઘટાડી રહી છે. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે એર કન્ડીશનીંગના લાંબા સમય સુધી સંપર્કમાં રહેવાથી ગળું સુકાઈ શકે છે, શ્વસનમાં બળતરા, એલર્જી, અસ્થમા, ડિહાઇડ્રેશન, માથાનો દુખાવો, સ્નાયુઓમાં જડતા અને ત્વચા અને આંખોની સ્થિતિમાં બગાડ થઈ શકે છે.
તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "નિયમિત જાળવણી ન કરાવતા AC યુનિટ ધૂળના કણો, ફૂગ અને બેક્ટેરિયા માટે સંવર્ધન સ્થળ બની જાય છે."
પલ્મોનોલોજિસ્ટ ડૉ. મીત ઘોનિયાએ નોંધ્યું હતું કે ડૉક્ટરો નબળી જાળવણીવાળી ઠંડક પ્રણાલીઓના લાંબા સમય સુધી સંપર્કમાં રહેવાના કેસોનો સામનો કરી રહ્યા છે. તેમણે ટિપ્પણી કરી હતી કે, "તાપમાનમાં વધારા સાથે, AC અને કુલર પર નિર્ભરતા નોંધપાત્ર રીતે વધી છે. અમે ડિહાઇડ્રેશનની વધુ ઘટનાઓ જોઈ રહ્યા છીએ - જે નબળી હાઇડ્રેશન ટેવોથી ઉદ્ભવે છે - તેમજ સૂકી આંખો, એલર્જી, સાઇનસ સમસ્યાઓ અને શ્વસનમાં બળતરાના લક્ષણો."
