સંત પ્રેમાનંદ મહારાજની તબિયત લથડી, આશ્રમ તરફથી ભક્તોને કરાઈ આ અપીલ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 18, 2026 at 12:22 PM IST

મથુરા: સંત પ્રેમાનંદ મહારાજના નાદુરસ્ત સ્વાસ્થ્યને કારણે, તેમની સાથે એકાંત મુલાકાતો અને પદયાત્રાઓ અનિશ્ચિત સમય માટે સ્થગિત કરવામાં આવી છે. છેલ્લા બે દિવસથી, પ્રેમાનંદ મહારાજ ભક્તો સાથે વાતચીત અને મુલાકાત કરી શક્યા નથી. તેમના આશ્રમ, શ્રી રાધા હિત કેલી કુંજ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીમાં જણાવાયું છે કે મહારાજજીનું સ્વાસ્થ્ય છેલ્લા બે દિવસથી સારું નથી. પરિણામે, ખાનગી મુલાકાતો અને પદયાત્રા બંધ કરવામાં આવી રહી છે.

પ્રેમાનંદ મહારાજની તબિયત લથડી

વૃંદાવનના પ્રખ્યાત સંત પ્રેમાનંદ મહારાજની તબિયત ફરી એકવાર લથડી છે. આ અંગેના સમાચાર વાયુવેગે ફેલાતા તેમના હજારો ભક્તોમાં ભારે નિરાશા અને ચિંતા પ્રસરી ગઈ છે. ખાનગી મુલાકાતો અને પદયાત્રા બંને બંધ છે. હાલ પૂરતું, આ પ્રવૃત્તિઓ અનિશ્ચિત સમય માટે બંધ કરવામાં આવી છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે, વૃંદાવનના પરિક્રમા માર્ગથી સંત પ્રેમાનંદ મહારાજ સવારે 3:00 વાગ્યે પોતાની પદયાત્રા શરૂ કરતા હતા અને ભાવિકોને દર્શન આપતા હતાં. આશ્રમ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીમાં જણાવાયું છે કે, મહારાજજીની તબિયત સુધરશે, પછી ભક્તો ફરી એકવાર તેમના દર્શન કરી શકશે અને ખાનગી વાતચીતમાં ભાગ લઈ શકશે.

20 વર્ષથી ડાયાલિસિસ

નોંધનીય છે કે વૃંદાવનના આધ્યાત્મિક સંત પ્રેમાનંદ મહારાજના દર્શન કરવા માટે દરરોજ હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો આશ્રમમાં આવે છે. લગભગ 20 વર્ષથી પ્રેમાનંદ મહારાજને કિડનીની બીમારીને કારણે, સપ્તાહમાં એક વખત તેમના નિવાસસ્થાને જ ડાયાલિસિસ કરવામાં આવે છે. દરેક વખતે ડાયાલિસિસ પ્રક્રિયામાં લગભગ 5 થી 6 કલાકનો સમય લાગે છે, અને સતત ડોકટરોની દેખરેખ હેઠળ તેમની સારવાર કરવામાં આવે છે. લગભગ 20 વર્ષ પહેલા પેટની સમસ્યાના પરિણામે તેમની બંને કિડનીઓ ફેલ થઈ ગઈ હતી. ત્યાર બાદથી તબીબી દેખરેખ હેઠળ તેમનું ડાયાલિસિસ કરવામાં આવે છે.

સોશિયલ મીડિયા પર જબરદસ્ત લોકપ્રિયતા

આધ્યાત્મિક સંત પ્રેમાનંદ મહારાજના દર્શન કરવા માટે રાજકારણીઓથી લઈને ફિલ્મ ઉદ્યોગની અનેક હસ્તીઓ તેમના દર્શન કરવા માટે આવી ચુકી છે. ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ અને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ના સંયુક્ત મહાસચિવ (સહ-સરકાર્યવાહ), ડૉ. મોહન ભાગવત પણ તેમના દર્શન કરી ચુક્યા છે. ટીમ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન વિરાટ કોહલી અને તેમના પત્ની અનુષ્કા શર્મા પણ તેમના દર્શન માટે અનેક વખત વૃંદાવન આવી ચુક્યા છે.

આશ્રમ તરફથી આપવામાં આવેલી માહિતી

વૃંદાવન સ્થિત શ્રી રાધા હિત કેલી કુંજ આશ્રમે સંત પ્રેમાનંદ મહારાજના નાદુરસ્ત સ્વાસ્થ્ય અંગે એક સૂચના જારી કરી છે. મહારાજજી છેલ્લા બે દિવસથી બીમાર હોવાથી, તેઓ તેમના પરંપરાગત એકાંત ચાલવાના (એકાંત વર્ત ઉપયાત્રા) નહીં કરે. ભક્તોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ તેમના દર્શન કરવા માટે આ સમયે રસ્તાઓ પર ભેગા ન થાય કે આશ્રમની બહાર ઊભા ન રહે. તબિયત સ્વસ્થ થયા બાદ પ્રેમાનંદ મહારાજ ફરી રાબેતા મુજબ ભક્તોને દર્શન આપવાનું શરૂ કરશે.

