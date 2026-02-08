ETV Bharat / bharat

તિરુમાલા મંદિરના પ્રસાદમાં ભેળસેળ પર સંતોમાં રોષ: PM મોદીને પત્ર લખ્યો, દોષિતો વિરુદ્ધ કાર્યવાહીની માંગ

તિરુમાલા લાડુમાં ભેળસેળ અંગે SIT રિપોર્ટ જાહેર થયા બાદ, વ્યાપક ગુસ્સો ફાટી નીકળ્યો છે. મઠના સાધુઓએ પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી છે.

તિરુમાલા મંદિરના પ્રસાદમાં ભેળસેળ પર સંતોમાં રોષ
તિરુમાલા મંદિરના પ્રસાદમાં ભેળસેળ પર સંતોમાં રોષ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 8, 2026 at 3:40 PM IST

અમરાવતી (આંધ્રપ્રદેશ): તિરુમાલાના લાડુ પ્રસાદમાં ભેળસેળયુક્ત ઘીના ઉપયોગના CBIના ખુલાસા બાદ, ઘણા સન્માનિત સંતોએ તીવ્ર પ્રતિક્રિયા આપી છે. કર્ણાટકના વ્યાસરાજ મઠના વડા શ્રી વિદ્યા શ્રીશા તીર્થ સ્વામીએ પવિત્ર લાડુ પ્રસાદ તૈયાર કરવામાં વપરાતા ઘી અંગેના ચોંકાવનારા ખુલાસા પર ઊંડું દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું હતું. તેમણે શનિવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને આ મુદ્દા અંગે પત્ર પણ લખ્યો હતો.

પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ભક્તોની ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરનાર ભગવાન વેંકટેશ્વરની પૂજા વિશ્વભરના લાખો ભક્તો દ્વારા અતૂટ શ્રદ્ધાથી કરવામાં આવે છે. તેમના મહાપ્રસાદમની તૈયારીમાં એક અપવિત્ર કાર્ય (અધર્મ) થયું છે. આનાથી હિન્દુ ધર્મના અનુયાયીઓની લાગણીઓને ખૂબ ઠેસ પહોંચી છે. અમે કેન્દ્ર અને આંધ્રપ્રદેશ સરકારોને આ ગંભીર ભૂલ માટે જવાબદાર તમામ લોકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવા વિનંતી કરીએ છીએ."

શ્રીપેરુમ્બુદુર, તમિલનાડુના અંબર જેયર સ્વામી.
શ્રીપેરુમ્બુદુર, તમિલનાડુના અંબર જેયર સ્વામી. (ETV Bharat)

તમિલનાડુના શ્રીપેરુમ્બુદુરના અંબા જિયર સ્વામીએ કહ્યું, "આવા પવિત્ર પ્રસાદમાં ભેળસેળયુક્ત ઘીનો ઉપયોગ કરવો એ ઘૃણાસ્પદ કૃત્ય છે. જો આવી ભૂલો ચાલુ રહેશે, તો તે સમગ્ર વિશ્વના કલ્યાણને અસર કરશે." તેમણે સરકારને આગ્રહ કર્યો કે જેઓ પશુ ચરબી અને રસાયણોના આ મિશ્રણનો ઉપયોગ કરે છે તેમની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે.

તમિલનાડુના મન્નારગુડી મઠના વડા સંપતકુમાર રામાનુજ જિયર સ્વામીએ પણ આવા જ વિચારો વ્યક્ત કર્યા. તેમણે માંગણી કરી કે, "ભક્તિનો અભાવ ધરાવતા લોકોના આ કૃત્યથી લાખો ભક્તોના સ્વાસ્થ્ય અને લાગણીઓને કેટલી ઊંડી ઠેસ પહોંચી છે, તેના પર વિચાર કરવો જોઈએ. આ ભેળસેળમાં જે કોઈ પણ સામેલ છે તેને કડક સજા થવી જોઈએ."

ભૂતપૂર્વ TTD ચેરમેને ભેળસેળનો સ્વીકાર કર્યો
તિરુમાલા લાડુમાં ભેળસેળના અહેવાલોથી શરૂ થયેલો વિવાદ ફરી એકવાર વાયએસઆર કોંગ્રેસ પાર્ટી (YSRCP) માટે સમસ્યા બની ગયો છે. સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન દ્વારા લાડુની તૈયારીમાં વિવિધ રસાયણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોવાની પુષ્ટિ થયા બાદ, ભૂતપૂર્વ તિરુમાલા તિરુપતિ દેવસ્થાનમ (ટીટીડી) બોર્ડના અધ્યક્ષ વાય.વી. સુબ્બા રેડ્ડીએ સ્વીકાર્યું છે કે લાડુમાં વપરાતું ઘી "ભેળસેળયુક્ત" હતું.

સંપતકુમાર રામાનુજ જેયર સ્વામી, તમિલનાડુમાં મન્નારગુડી મઠના વડા.
સંપતકુમાર રામાનુજ જેયર સ્વામી, તમિલનાડુમાં મન્નારગુડી મઠના વડા. (ETV Bharat)

ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી વાય.એસ. જગન મોહન રેડ્ડીના નજીકના સંબંધી સુબ્બા રેડ્ડીએ જાહેરમાં જણાવ્યું હતું કે, તેઓ સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમના રિપોર્ટ સાથે સંમત છે કે લાડુના નમૂનાઓમાં રસાયણો અને અન્ય પદાર્થો હતા. જોકે, તેમણે આ બાબતમાં કોઈ પણ સંડોવણીનો ઇનકાર કર્યો હતો અને વિવાદથી પોતાને દૂર રાખ્યા હતા.

દિલ્હીની એક ન્યૂઝ ચેનલ સાથે વાત કરતા તેમણે કહ્યું હતું કે, "ઘીમાં ભેળસેળ હતી. SIT રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે ઘીમાં પામ તેલ, પામ કર્નલ તેલ અને કેટલાક અન્ય પદાર્થો સાથે ભેળસેળ કરવામાં આવી હતી. રિપોર્ટમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે કેટલાક અધિકારીઓ અને બહારના લોકો સહિત અનેક વ્યક્તિઓ ભેળસેળયુક્ત ઘીના સપ્લાયમાં સામેલ હતા. તેમના નામ ચાર્જશીટમાં સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે."

વાય.વી. સુબ્બા રેડ્ડી
વાય.વી. સુબ્બા રેડ્ડી (ETV Bharat)

SITના ખુલાસાઓ
SIT તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે YSRCP શાસન દરમિયાન તિરુમાલાને લાખો કિલોગ્રામ ભેળસેળયુક્ત ઘી સપ્લાય કરનાર ભોલે બાબા ડેરીએ ઘીમાં મોનોગ્લિસરાઇડ્સ નામના રસાયણનો વ્યાપકપણે ઉપયોગ કર્યો હતો. આ રસાયણ દિલ્હી સ્થિત કંપની 'રઘુબીર શરણ ​​ઓવરસીઝ' દ્વારા કોરિયાથી આયાત કરવામાં આવ્યું હતું. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે 'સુગંધ ઓઇલ કંપની' ભોલે બાબા ડેરીને આ મોનોગ્લિસરાઇડ્સ સપ્લાય કરતી હતી.

23 એપ્રિલ, 2025 ના રોજ, SIT એ દરોડા દરમિયાન 200 કિલોગ્રામના ડ્રમમાં મોનોગ્લિસરાઇડ્સનો મોટો જથ્થો જપ્ત કર્યો હતો. લેબલો દર્શાવે છે કે તે કોરિયન કંપની દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા હતા. થોડા દિવસો પછી, જ્યારે SIT અધિકારીઓએ ઉત્તરાખંડના ભગવાનપુરમાં ભોલે બાબા ડેરીનું નિરીક્ષણ કર્યું, ત્યારે તેમને ત્યાં પણ આ જ પદાર્થ મળ્યો. SIT ચાર્જશીટમાં જણાવાયું છે કે આ ઘટકોનો ઉપયોગ કરીને ભેળસેળયુક્ત ઘી તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું અને તિરુમાલા મોકલવામાં આવ્યું હતું.

