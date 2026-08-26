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નેપાળ પૂરમાં ફસાયું ઈશા ફાઉન્ડેશનના 77 લોકો, સદગુરુ જગ્ગી વાસુદેવે ચિંતા વ્યક્ત કરી

નેપાળ પૂર અંગે જગ્ગી વાસુદેવે સોશિયલ મીડિયા પર ચિંતા વ્યક્ત કરી

નેપાળ પૂર અંગે જગ્ગી વાસુદેવે સોશિયલ મીડિયા પર ચિંતા વ્યક્ત કરી
નેપાળ પૂર અંગે જગ્ગી વાસુદેવે સોશિયલ મીડિયા પર ચિંતા વ્યક્ત કરી (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 26, 2026 at 11:23 PM IST

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નવી દિલ્હી/તિબેટ/કાઠમંડુ: તિબેટની સરહદે આવેલા મધ્ય નેપાળના જિલ્લાઓમાં બુધવારે સવારે અચાનક આવેલા ભયંકર પૂરે તબાહી મચાવી દીધી છે. આ દરમિયાન, અહેવાલો દર્શાવે છે કે સદગુરુ જગ્ગી વાસુદેવની કૈલાશ માનસરોવર યાત્રામાં ભાગ લેનાર એક જૂથ ચીન-શાસિત તિબેટમાંથી ઉદ્ભવતા અચાનક પૂરને કારણે તિબેટમાં ફસાઈ ગયું છે.

X પરની એક પોસ્ટમાં, સદગુરુએ જણાવ્યું હતું કે, "ચીનમાં ગાયરોંગમાં એક ભયંકર અને દુ:ખદ અચાનક પૂર આવ્યું છે અને અમારા કૈલાશ જૂથોમાંથી એક ત્યાં ફસાયેલ છે. પૂર આવ્યું ત્યારે તેઓ તેમની પરત યાત્રા પર ઇમિગ્રેશન ઓફિસમાં હતા, અને એવું લાગે છે કે ઇમારત અને શહેરનો મોટો ભાગ પાણીમાં ડૂબી ગયો છે."

તેમણે કહ્યું, "સ્વયંસેવકો અને સહાયક ટીમો સહિત આપણે બધા ખૂબ જ દુઃખી છીએ અને બચાવ કાર્યમાં મદદ કરવા માટે અમારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરી રહ્યા છીએ. ઇમિગ્રેશન ઓફિસમાં હાજર કોઈપણ વ્યક્તિ ક્યાં છે તે અંગે કોઈ સત્તાવાર માહિતી આપવામાં આવી નથી."

સદગુરુએ જણાવ્યું કે તેઓ અધિકારીઓના સંપર્કમાં છે જેથી તેઓ સ્થળ પર પહોંચી શકે અને બચાવ કામગીરીમાં ભાગ લેવા માટે તૈયાર રહે, ભલે ગમે તે જોખમ હોય.

સદગુરુએ ઉલ્લેખ કર્યો કે કૈલાશ યાત્રામાં 21 જૂથો તેમની સાથે હતા. આમાંથી 495 લોકો પહેલાથી જ સુરક્ષિત રીતે પાછા ફર્યા છે. હાલમાં, 743 લોકો તિબેટમાં, 148 નેપાળમાં અને 77 લોકો ઇમિગ્રેશન સેન્ટરમાં છે. ત્રણ સ્વયંસેવકો નેપાળના તિમુરમાં હતા.

સદગુરુએ આગળ કહ્યું, "હું અમારા જૂથના પરિવારો અને પ્રિયજનો તેમજ આ દુર્ઘટનાથી પ્રભાવિત પ્રદેશના સેંકડો અન્ય લોકોનું દુઃખ સહભાગી છું. આ અત્યંત મુશ્કેલ સમયમાં અમે કોઈ કસર છોડી રહ્યા નથી. આ ભયાનક પરિસ્થિતિમાં શ્રેષ્ઠ શક્ય પ્રતિભાવ મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે હું વ્યક્તિગત રીતે જમીન પર છું."

પોલીસ પ્રવક્તાએ એએફપીને જણાવ્યું હતું કે બુધવારે નેપાળ-તિબેટ સરહદી ક્ષેત્રમાં આવેલા ભારે પૂરમાં ઓછામાં ઓછા 95 લોકો માર્યા ગયા હતા. પ્રવક્તા અબી નારાયણ કાફલેએ જણાવ્યું હતું કે, "અત્યાર સુધીમાં 95 લોકોના મોત થયા છે." તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આશરે 28 પોલીસ કર્મચારીઓ પણ ગુમ છે.

અધિકારીઓએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે સ્થાનિક સમય મુજબ સવારે 9:00 વાગ્યે ભોટે કોશી નદીમાં અચાનક પૂર આવ્યું હતું, જેનાથી તિબેટ સરહદે આવેલા રાસુવા અને ધાડિંગ જિલ્લાઓ પ્રભાવિત થયા હતા. પૂરના પાણી પાછળથી ધાડિંગ, નુવાકોટ અને ચિતવાન જિલ્લામાં ફેલાઈ ગયા, જેનાથી ઓછામાં ઓછા ચાર કાયમી પુલ અને ઘણા કામચલાઉ પુલોને નુકસાન થયું.

સેટેલાઇટ છબી વિશ્લેષણ પર આધારિત પ્રારંભિક અભ્યાસ અહેવાલો અનુસાર, નેપાળ-તિબેટ સરહદ નજીક અસ્થિર પર્વતીય ખડકો સાથે ભૂસ્ખલનને કારણે પૂર આવ્યું હતું. આ સ્થાન તિબેટ-રાસુવાગધી સરહદી વિસ્તારથી આશરે 20 કિલોમીટર ઉત્તરપૂર્વમાં છે.

નેપાળના રાષ્ટ્રીય આપત્તિ જોખમ ઘટાડા અને વ્યવસ્થાપન સત્તામંડળ (NDRRMA) એ અહેવાલ આપ્યો છે કે ભૂસ્ખલન અને નેપાળ-તિબેટ સરહદ પર સ્થિત લેંડે નદીના પાણીના સ્તરમાં વધારો થવાને કારણે તિમુર ખાતે ભોટે કોશીમાંથી મોટા પ્રમાણમાં પૂરના પાણી અને કાટમાળ ઉછળ્યા અને ત્રિશુલી નદીમાં ફેલાઈ ગયા.

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