સચિન આહિર વિધાન પરિષદના ઉપાધ્યક્ષ બન્યા; ઉદ્ધવની શિવસેનાને મોટો ઝટકો!
શિવસેના (UBT) વિધાન પરિષદના સભ્ય સચિન આહિર શાસક મહાયુતિ ગઠબંધનના ઉમેદવાર તરીકે વિધાન પરિષદના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે બિનહરીફ ચૂંટાયા છે.
Published : July 1, 2026 at 4:27 PM IST
મુંબઈ: સચિન આહિરને બુધવારે મહારાષ્ટ્ર વિધાન પરિષદના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે બિનહરીફ ચૂંટવામાં આવ્યા. આજની કાર્યવાહી દરમિયાન ગૃહે તેમની નિમણૂકને મંજૂરી આપી. એક અઠવાડિયા પહેલા, ઉદ્ધવ ઠાકરેની આગેવાની હેઠળની પાર્ટીના છ બળવાખોર લોકસભા સભ્યો એકનાથ શિંદેના નેતૃત્વ હેઠળ શિવસેનામાં જોડાયા હતા.
અગાઉ, જગન્નાથ અભ્યંકર દ્વારા આ પદ માટે દાખલ કરાયેલ નામાંકન, જેને મૂળ મહા વિકાસ આઘાડી (MVA) દ્વારા ટેકો આપવામાં આવ્યો હતો, તે વિપક્ષી નેતાઓ દ્વારા પાછું ખેંચી લેવામાં આવ્યું હતું. શરૂઆતમાં તેમની ઉમેદવારીનો પ્રસ્તાવ ત્રણ સભ્યો દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને તેને સમર્થન આપવામાં આવ્યું હતું. શરૂઆતમાં, ઉપાધ્યક્ષ પદ માટે ચાર નામાંકન દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
આમાંથી, મંત્રી ચંદ્રકાંત પાટીલના કહેવાથી જે.એમ. અભ્યંકરનો પ્રસ્તાવ પાછો ખેંચી લેવામાં આવ્યો હતો. સચિન મોહન આહિરને નોમિનેટ કરવા માટે અલગ અલગ દરખાસ્તો સંજય ખાડે, પ્રવીણ દારકેકર અને ડૉ. મનીષા કયાંડે દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી હતી, જેને વિક્રમ કાલે, ધૈર્યશીલ કદમ અને રવિન્દ્ર ફાટક દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવ્યું હતું.
ત્યારબાદની પ્રક્રિયા બાદ, સચિન આહિરને ઉપાધ્યક્ષ તરીકે બિનહરીફ ચૂંટાયેલા જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. વિધાન પરિષદમાં ઉપાધ્યક્ષનું પદ એક મહત્વપૂર્ણ બંધારણીય પદ માનવામાં આવે છે. મુખ્ય જવાબદારીઓમાં અધ્યક્ષની ગેરહાજરીમાં ગૃહની કાર્યવાહી ચલાવવા, ચર્ચાઓનું સંચાલન કરવું, નિયમો અનુસાર ગૃહનું સુગમ સંચાલન સુનિશ્ચિત કરવું અને સભ્યોને બોલવાની તક પૂરી પાડવાનો સમાવેશ થાય છે.
સચિન આહિર તાજેતરમાં શિવસેના (UBT) છોડીને નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેના નેતૃત્વમાં અનૌપચારિક રીતે શિવસેનામાં જોડાયા હતા, ત્યારબાદ તેમને આ પદ માટે નામાંકિત કરવામાં આવ્યા હતા. વિધાન પરિષદમાં મહાયુતિ ગઠબંધનની સ્પષ્ટ બહુમતી જોતાં, તેમની ચૂંટણી ખૂબ જ અપેક્ષિત હતી.
મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે સચિન આહિરની વિધાન પરિષદના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે સર્વસંમતિથી ચૂંટણી માટે ગૃહ અને વિપક્ષનો આભાર માન્યો. તેમણે કહ્યું, "ગૃહની ઉચ્ચ પરંપરાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, વિપક્ષે તેમનું નામાંકન પાછું ખેંચી લીધું, જેના કારણે સચિન આહિરને ઉપાધ્યક્ષ તરીકે બિનહરીફ ચૂંટવામાં આવ્યા."
શિવસેના (UBT) નેતા આદિત્ય ઠાકરેના નજીકના સહયોગી સચિન આહિરે મંગળવારે મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ, નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે અને નાયબ મુખ્યમંત્રી સુનેત્રા પવારની હાજરીમાં મહાયુતિ ઉમેદવાર તરીકે પોતાનું નામાંકન પત્ર ભર્યું. આહિરના શિવસેના (UBT) છોડવાના નિર્ણયને મધ્ય મુંબઈના વર્લીના ધારાસભ્ય આદિત્ય ઠાકરે માટે મોટો આંચકો માનવામાં આવી રહ્યો છે.