સબરીમાલા સોના ચોરીનો મામલો: હાઇકોર્ટને મોટા ષડયંત્રની શંકા, તપાસના આદેશ આપ્યા
કોર્ટે કહ્યું કે, દેવસ્વઓમ બોર્ડના ચેરમેન દ્વારા ઉન્નીકૃષ્ણન પોટ્ટીની તરફેણમાં લેવામાં આવેલા વલણને હળવાશથી ન લઈ શકાય.
Published : October 21, 2025 at 10:08 PM IST
તિરુવનંતપુરમ: કેરળ હાઈકોર્ટે આરોપ લગાવ્યો છે કે સબરીમાલા સોનાની ચોરીના મુખ્ય આરોપી ઉન્નીકૃષ્ણન પોટ્ટી પાછળ "મોટી શક્તિઓ"નો હાથ છે અને કહ્યું છે કે, તે એક મોટી ચેનમાં ફક્ત એક મહોરું છે. કોર્ટે આ કેસની ઝડપી અને સંપૂર્ણ તપાસની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો. આજે, સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) એ બંધ કોર્ટરૂમમાં તેનો વચગાળાનો તપાસ અહેવાલ રજૂ કર્યો.
ગુપ્તતા જાળવવા માટે, હાઈકોર્ટે પોતાના હેતુ હેઠળ નવી અરજી દાખલ કરવાનો નિર્ણય લીધો. વર્તમાન અરજીમાં હાલના પક્ષકારો, ઉન્નીકૃષ્ણન પોટ્ટી અને કંપની "સ્માર્ટ ક્રિએશન્સ" ને બાકાત રાખવામાં આવશે. ન્યાયાધીશ રાજા વિજયરાઘવન અને કે.વી જયકુમારની દેવાસ્વોમની બેન્ચે સ્પષ્ટતા કરી કે સરકાર, ત્રાવણકોર દેવસ્વઓમ બોર્ડ અને પોલીસને નવી સુઓ મોટો અરજીમાં પક્ષકાર બનાવવામાં આવશે.
કોર્ટે એમ પણ કહ્યું કે, સોનાની ચોરીની ઘટના દરમિયાન તત્કાલીન ત્રાવણકોર દેવસ્વઓમ બોર્ડના અધ્યક્ષ અને દેવાસ્વોમ કમિશનર દ્વારા લેવામાં આવેલા પગલાં શંકાસ્પદ હતા. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, ઉન્નીકૃષ્ણન પોટ્ટીના પક્ષમાં દેવસ્વઓમ બોર્ડના અધ્યક્ષના વલણને હળવાશથી લઈ શકાય નહીં. હાઈકોર્ટે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, દેવસ્વઓમ નિયમોના ઉલ્લંઘનની ગંભીર શંકાઓ છે.
પત્રવ્યવહાર અને કાવતરાઓની તપાસ કરવાનો નિર્દેશ
કોર્ટે SIT ને કેસ સંબંધિત બે વર્ષના પત્રવ્યવહાર અને કાવતરાઓની સંપૂર્ણ તપાસ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. હાઈકોર્ટે એ પણ સંકેત આપ્યો હતો કે દેવસ્વઓમ અધિકારીઓ ગુમ થયેલા 500 ગ્રામ સોનાનું ઠેકાણું જાણી શકે છે, જે પુષ્ટિ કરે છે કે ઉન્નીકૃષ્ણન પોટ્ટીના ઇરાદા સારા ન હતા. હાઈકોર્ટે SIT ને તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજોની તપાસ કર્યા પછી અંતિમ અહેવાલ તૈયાર કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.
દેવસ્વઓમ બેન્ચે યાદ અપાવ્યું હતું કે, આ કેસ ફક્ત કેરળ પોલીસની જ નહીં પરંતુ હાઈકોર્ટની વિશ્વસનીયતાને પણ અસર કરે છે. આ કેસની સુનાવણી આવતા મહિને ફરી થશે. નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ કેટી શંકરનના નેતૃત્વમાં સબરીમાલામાં કિંમતી વસ્તુઓની યાદી તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે. હાઈકોર્ટે અગાઉ દેવસ્વઓમ તકેદારી અહેવાલના આધારે SIT ની રચના કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો, જેમાં તમામ ગુનેગારોને ન્યાય અપાવવા માટે વ્યાપક તપાસનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
ઉન્નીકૃષ્ણન પોટ્ટીની પૂછપરછ
દરમિયાન, SIT એ ઉન્નીકૃષ્ણન પોટ્ટીના મિત્ર અનંત સુબ્રમણ્યમની પૂછપરછ કરી, જેમણે 2019 માં સન્નિધાનમ પાસેથી દ્વારપાલક કવચ (દરવાજાના રક્ષકના આવરણ) મેળવ્યા હોવાનો આરોપ છે અને બાદમાં તેમને છોડી મૂક્યા હતા. દેવસ્વઓમ વિજિલન્સ રિપોર્ટમાં અનંત સુબ્રમણ્યમની સંડોવણીનો ખાસ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પૃષ્ઠભૂમિ સામે, સોમવારે સવારે તેમને બેંગલુરુથી તિરુવનંતપુરમ લાવવામાં આવ્યા હતા અને પૂછપરછ માટે અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા. ખાસ તપાસ ટીમના અધિકારીઓએ પહેલા અનંત સુબ્રમણ્યમની એકલા અને પછી ઉન્નીકૃષ્ણન પોટ્ટીની પૂછપરછ કરી.
એવું માનવામાં આવે છે કે જો અનંત સુબ્રમણ્યમ સંતોષકારક જવાબો આપવામાં નિષ્ફળ જાય, તો ધરપકડ સહિત અનેક પગલાં લેવામાં આવી શકે છે. તપાસ ટીમે શોધી કાઢ્યું છે કે, અનંત સુબ્રમણ્યમ જ તે વ્યક્તિ હતા જેમણે જૂની સોનાની પ્લેટો મેળવી હતી અને તેમને બેંગલુરુ લઈ ગયા હતા. ત્યારબાદ, તેમણે કથિત રીતે તેમને ઉન્નીકૃષ્ણન પોટ્ટીના નિર્દેશ પર હૈદરાબાદમાં નાગેશ નામના વ્યક્તિને સોંપી દીધા હતા.
સુબ્રમણ્યમ ઉન્નીકૃષ્ણન પોટ્ટીના વ્યવહારોથી વાકેફ હતા
દેવસ્વઓમ વિજિલન્સ અને SITનું મૂલ્યાંકન છે કે અનંત સુબ્રમણ્યમ ઉન્નીકૃષ્ણન પોટ્ટીના તમામ વ્યવહારોથી સંપૂર્ણપણે વાકેફ હતા, અને પોટ્ટીએ તેમની વચ્ચેના ઊંડા વિશ્વાસને કારણે સુબ્રમણ્યમને સોનાની પ્લેટો સોંપી હતી. જોકે, તપાસ અનંત સુબ્રમણ્યમ સુધી પહોંચી હોવા છતાં, આરોપીઓની યાદીમાં નામ આપવામાં આવેલા દેવસ્વઓમ બોર્ડના ઘણા અન્ય ઉચ્ચ અધિકારીઓની હજુ સુધી પૂછપરછ કરવામાં આવી નથી. આનાથી ચિંતા વધી છે કે કેસ ફક્ત ઉન્નીકૃષ્ણન પોટ્ટી પૂરતો મર્યાદિત હોઈ શકે છે.
