સબરીમાલા 'મીનમ પૂજા' માટે ખુલશે, વાર્ષિક ઉત્સવ 23 માર્ચથી શરૂ થશે
તમિલનાડુ, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા સહિતના પડોશી રાજ્યોમાંથી શ્રદ્ધાળુઓના મોટા ધસારાને ધ્યાનમાં રાખીને, ત્રાવણકોર દેવસ્વોમ બોર્ડે વિસ્તૃત વ્યવસ્થા કરી છે.
Published : March 15, 2026 at 3:35 PM IST
તિરુવનંતપુરમ : સબરીમાલા શ્રી ધર્મ શાસ્ત્ર મંદિરે મલયાલમ મહિના "મીનમ" ની માસિક પૂજા માટે પોતાના દરવાજા ખોલ્યા. મુખ્ય પુજારી (મેલશાંતિ) ઇ.ડી. પ્રસાદે શનિવારે સાંજે 5 વાગ્યે મુખ્ય તાંત્રિક (તંત્રી) કંડારારુ મહેશ મોહનરારુની હાજરીમાં ગર્ભગૃહ ખોલ્યું અને ધાર્મિક દીપ પ્રગટાવ્યો. ત્યારબાદ, પવિત્ર 18 પગથિયાંના તળિયે પવિત્ર અગ્નિ (અઝી) પ્રગટાવવામાં આવ્યો.
રવિવારે સવારે 5 વાગ્યાથી ભક્તોને મંદિરમાં દર્શન કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. આ મીનમ મહિનાનો પહેલો દિવસ છે, જે દરમિયાન કલાભાભિષેકમ અને પદીપૂજા સહિત વિશેષ ધાર્મિક વિધિઓ શરૂ થશે. માસિક પૂજા પૂર્ણ થયા પછી, મંદિર 19 માર્ચે રાત્રે 10 વાગ્યે બંધ થશે અને વાર્ષિક મંદિર ઉત્સવ માટે 22 માર્ચે સાંજે 5 વાગ્યે ફરી ખુલશે.
આ ઉત્સવની ઔપચારિક શરૂઆત તરીકે ધ્વજવંદન (કોડિયેટ્ટુ) સમારોહ 23 માર્ચે થશે. આ ઉત્સવ 31 માર્ચે 'પલ્લીવેટ્ટા' અને 1 એપ્રિલે પંબા નદીમાં પવિત્ર સ્નાન (આરટ્ટુ) સાથે સમાપ્ત થશે. આરટ્ટુ શોભાયાત્રા સવારે 9 વાગ્યે સન્નિધાનમથી નીકળશે અને શોભાયાત્રા પરત ફર્યા પછી રાત્રે 10 વાગ્યે મંદિર બંધ થશે.
23 માર્ચથી, શ્રીભૂતાબલી અને ઉત્સવબલી જેવા મુખ્ય દૈનિક ધાર્મિક વિધિઓ કરવામાં આવશે, અને ભક્તો માટે ઉત્સવબલી જોવા માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. યાત્રાળુઓ નેય્યભિષેકમ, અષ્ટભિષેકમ, પુષ્પભિષેકમ અને કલાભિષેકમ જેવી નિયમિત પૂજા વિધિઓમાં પણ ભાગ લઈ શકે છે.
સાંજે દીપરાધના અને અઠજપૂજા પછી, દેવતાની મૂર્તિને શ્રીબલી શોભાયાત્રા માટે કાઢવામાં આવશે. પરંપરાગત સંગીતનાં વાદ્યોના સૂર અને પવિત્ર મંત્રોના જાપ સાથે, પરંપરાગત શાહી શિકાર, "પલ્લીવેટ્ટા", 31 માર્ચની રાત્રે સરમકુઠી ખાતે યોજાશે, જ્યાં દેવતા પાછા ફર્યા પછી તેમનું સ્વાગત કરવા માટે મોટી ભીડ એકઠી થશે.
1 એપ્રિલના રોજ 'આરત્તુ' સમારોહ પછી ભક્તોને પંબા ગણપતિ મંદિરમાં સીધા દેવતાને 'પરા' અર્પણ કરવાની દુર્લભ તક મળશે. તમિલનાડુ, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણા સહિતના પડોશી રાજ્યોમાંથી શ્રદ્ધાળુઓના ભારે ધસારાને ધ્યાનમાં રાખીને, ત્રાવણકોર દેવસ્વોમ બોર્ડ (TDB) એ વિસ્તૃત વ્યવસ્થા કરી છે.
યાત્રાળુઓએ સબરીમાલાની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર વર્ચ્યુઅલ કતાર સિસ્ટમ દ્વારા તેમના દર્શન સ્લોટ બુક કરાવવાના રહેશે. આધાર કાર્ડ જેવા માન્ય ઓળખ દસ્તાવેજો ધરાવતા લોકો માટે નિલક્કલમાં સ્પોટ બુકિંગ કાઉન્ટર પણ ખુલ્લા છે. સન્નિધાનમમાં રહેવાની વ્યવસ્થા ઓનલાઈન પણ બુક કરાવી શકાય છે.
યાત્રાને સરળ બનાવવા માટે, KSRTC એ નિલક્કલ-પમ્પા રૂટ પર તેની ચેઇન સેવાઓમાં વધારો કર્યો છે, તેમજ રાજ્યભરના મુખ્ય ડેપોમાંથી ખાસ બસ સેવાઓ પણ શરૂ કરી છે. વાહનોના અપેક્ષિત ધસારાને ધ્યાનમાં રાખીને નિલક્કલમાં પૂરતી પાર્કિંગ જગ્યાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
ટીડીબી અને વિવિધ સરકારી વિભાગોએ પમ્પા અને સન્નિધાનમ ખાતે પીવાના પાણીના કિઓસ્ક અને 24 કલાક મફત ખોરાક વિતરણ કેન્દ્રો (અન્નદાનમ) સહિત તમામ જરૂરી માળખાગત સુવિધાઓની જોગવાઈ સુનિશ્ચિત કરી છે.
રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગે તાત્કાલિક તબીબી સહાય પૂરી પાડવા માટે ટ્રેકિંગ રૂટ પર દવાખાનાઓ, કાર્ડિયોલોજી સેન્ટરો અને ઓક્સિજન પાર્લરો તૈયાર કર્યા છે. આયુર્વેદિક અને હોમિયોપેથિક તબીબી સેવાઓ પણ સક્રિય રીતે કાર્યરત છે. વધારાના પોલીસ કર્મચારીઓની તૈનાતી સાથે પંબા, સન્નિધાનમ અને નિલક્કલમાં પણ સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે, જ્યારે વન વિભાગની હાથી ટુકડી અને ફાયર બ્રિગેડ એકમો પણ સ્ટેન્ડબાય પર છે.
અધિકારીઓએ ભક્તોને પવિત્ર પ્રસાદ (ઇરુમુદિકટ્ટુ) માં પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ ન કરવાની ભારપૂર્વક યાદ અપાવી છે અને પંબા નદીમાં કપડાં છોડવા પર કડક પ્રતિબંધનો પુનરોચ્ચાર કર્યો છે અને યાત્રાળુઓને મુશ્કેલીમુક્ત દર્શન કરવા માટે અધિકારીઓને સંપૂર્ણ સહકાર આપવા વિનંતી કરી છે.
