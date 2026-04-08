સબરીમાલા કેસ: સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું તે ધર્મમાં શું અંધશ્રદ્ધા છે તે નક્કી કરી શકે છે, કેન્દ્ર સરકારનો વિરોધ

કેન્દ્રની દલીલ, 'કોઈપણ ધર્મનિરપેક્ષ કોર્ટ આ મુદ્દા પર નિર્ણય આપી શકતી નથી, કારણ કે ન્યાયાધીશો કાયદાના નિષ્ણાત હોય છે, ધર્મના નહીં.'

By PTI

Published : April 8, 2026 at 4:13 PM IST

દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે અવલોકન કર્યું કે તેને ધર્મમાં કઈ પ્રથા અંધશ્રદ્ધા છે તે નક્કી કરવાનો અધિકાર અને અધિકારક્ષેત્ર છે. આ વાત કેન્દ્રની દલીલના જવાબમાં કહેવામાં આવી, જેમાં કેન્દ્રે કહ્યું હતું કે ધર્મની બાબતમાં સેક્યુલર અદાલત નિર્ણય લઈ શકે નહીં કારણ કે જજો કાયદાના નિષ્ણાત છે, ધર્મના નહીં.

મુખ્ય ન્યાયાધીશ સુર્ય કાંતની અધ્યક્ષતામાં નવ ન્યાયાધીશોની સંવિધાનિક બેંચ સાબરીમલા મંદિર સહિત વિવિધ ધાર્મિક સ્થળો પર મહિલાઓ સામે ભેદભાવ અને અનેક ધર્મોમાં ધાર્મિક સ્વતંત્રતાની હદ અને વ્યાપ વિશેની અરજીઓની સુનાવણી કરી રહી છે.

સુનાવણીની શરૂઆતમાં સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ કેન્દ્ર તરફથી દલીલ કરતાં પૂછ્યું કે અદાલત કેવી રીતે નક્કી કરે છે કે કઈ પ્રથા અંધશ્રદ્ધા છે.“

ધારી લઈએ કે કોઈ અંધશ્રદ્ધાપૂર્ણ પ્રથા છે,” તેમણે કહ્યું, “તો તે અંધશ્રદ્ધા છે કે નહીં તે નક્કી કરવાનું અદાલતનું કામ નથી. સંવિધાનના અનુચ્છેદ 25(2)(b) હેઠળ આ કામ વિધાનસભાનું છે, જે સુધારાનો કાયદો બનાવી શકે છે.”

“વિધાનસભા કહી શકે છે કે કોઈ ખાસ પ્રથા અંધશ્રદ્ધા છે અને તેમાં સુધારાની જરૂર છે. આવા અનેક કાયદા છે જેમ કે કાળી જાદુગરી અને અન્ય અંધશ્રદ્ધા રોકવા માટે,” મહેતાએ બેંચને કહ્યું. બેંચમાં ન્યાયાધીશો બી.વી. નાગરથ્ના, એમ.એમ. સુન્દરેશ, અહસાનુદ્દીન અમાનુલ્લાહ, અરવિંદ કુમાર, ઓગસ્ટિન જ્યોર્જ મસીહ, પ્રસન્ના બી. વરાળે, આર. મહાદેવન અને જોયમલ્યા બાગચી પણ હાજર હતા.

મહેતાની દલીલના જવાબમાં ન્યાયાધીશ અમાનુલ્લાહે કહ્યું કે આ વાત ખૂબ જ સરળ છે. અદાલતને અંધશ્રદ્ધા છે કે નહીં તે નક્કી કરવાનો અધિકાર અને અધિકારક્ષેત્ર છે. “તેના પછી જે થાય તે વિધાનસભા જુએ. પરંતુ અદાલતમાં તમે એમ ન કહી શકો કે વિધાનસભા જે કહે તે અંતિમ શબ્દ છે. આવું ન થઈ શકે.”

મહેતાએ કહ્યું કે સેક્યુલર અદાલત ધાર્મિક પ્રથાને માત્ર અંધશ્રદ્ધા કહીને નક્કી કરી શકે નહીં, કારણ કે અદાલત પાસે આવી વિદ્વતાપૂર્ણ ક્ષમતા ન હોઈ શકે. “તમારા લોર્ડશિપ્સ કાયદાના નિષ્ણાત છે, ધર્મના નહીં,” તેમણે કહ્યું.

સોલિસિટર જનરલે દલીલ કરી કે, “નાગાલેન્ડ માટે કંઈક ધાર્મિક હોઈ શકે છે જે મારા માટે અંધશ્રદ્ધા હોઈ શકે છે. અમે અત્યંત વિવિધતાપૂર્ણ સમાજમાં છીએ. મહારાષ્ટ્રમાં બ્લેક મેજિક એક્ટ છે. તેઓ કહી શકે છે કે આ અમારા વિસ્તારમાં પ્રચલિત પ્રથા છે અને તેથી અમે તેને અનુચ્છેદ 25(2)(b) હેઠળ સુરક્ષિત કરીએ છીએ.”

ન્યાયાધીશ બાગચીએ પૂછ્યું કે જો વિચક્રાફ્ટ (કાળી જાદુગરી) કોઈ ધાર્મિક પ્રથા હોય તો તેને અંધશ્રદ્ધા ન માનવામાં આવે?“તમારી દલીલ એ છે કે વિધાનસભા તેને લઈને પ્રતિબંધ મૂકી શકે છે. ધારો કે અનુચ્છેદ 32 હેઠળ અદાલતમાં અરજી આવે કે વિચક્રાફ્ટ જેવી ધાર્મિક પ્રથા છે અને વિધાનસભા મૌન છે. તો શું અદાલત ‘ડોક્ટ્રિન ઓફ અનઓક્યુપાઇડ ફિલ્ડ’નો ઉપયોગ કરીને આ પ્રથાને પ્રતિબંધિત કરવા માટે નિર્દેશ આપી શકે નહીં, જેમાં આરોગ્ય, નૈતિકતા અને જાહેર વ્યવસ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને?”

મહેતાએ જવાબ આપ્યો કે આવા કિસ્સામાં ન્યાયિક સમીક્ષા થઈ શકે છે કારણ કે તે આરોગ્ય, નૈતિકતા અને જાહેર વ્યવસ્થા હેઠળ આવે છે, અંધશ્રદ્ધા હોવાને કારણે નહીં.

ન્યાયાધીશ નાગરથ્નાએ અભિપ્રાય આપ્યો કે કોઈ પ્રથા આવશ્યક ધાર્મિક પ્રથા છે કે નહીં તે નક્કી કરતી વખતે અદાલતે તે ખાસ ધર્મની ફિલસૂફીના લેન્સથી જોવું જોઈએ.“

તમે અન્ય કોઈ ધર્મના મુદ્દાઓ લગાવીને કહી શકતા નથી કે આ આવશ્યક ધાર્મિક પ્રથા નથી. અદાલતનો અભિગમ તે ધર્મની ફિલસૂફીને લાગુ કરવાનો છે, જે આરોગ્ય, નૈતિકતા અને જાહેર વ્યવસ્થાને આધીન છે,” ન્યાયાધીશ નાગરથ્નાએ કહ્યું. સુનાવણી હજુ ચાલુ છે.

સપ્ટેમ્બર 2018માં પાંચ ન્યાયાધીશોની સંવિધાનિક બેંચે 4:1 બહુમતીથી સાબરીમલા અય્યપ્પા મંદિરમાં 10થી 50 વર્ષની મહિલાઓ પરનો પ્રવેશ પ્રતિબંધ હટાવી દીધો હતો અને આ સદીઓ જૂની હિંદુ ધાર્મિક પ્રથાને ગેરકાનૂની અને અસંવિધાનિક જાહેર કરી હતી.

ત્યારબાદ 14 નવેમ્બર 2019ના રોજ તત્કાલીન મુખ્ય ન્યાયાધીશ રંજન ગોગોઈની અધ્યક્ષતામાં પાંચ ન્યાયાધીશોની બેંચે 3:2 બહુમતીથી મહિલાઓ સામે વિવિધ પૂજા સ્થળો પર ભેદભાવના મુદ્દાને મોટી બેંચને સોંપી દીધો હતો. તે સમયે બેંચે વિવિધ ધર્મોમાં ધાર્મિક સ્વતંત્રતા વિશે વ્યાપક મુદ્દાઓ તૈયાર કર્યા હતા અને કહ્યું હતું કે તેને વ્યક્તિગત કેસના તથ્યો વગર નક્કી કરી શકાય નહીં.

