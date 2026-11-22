ભારતીય વિવિધતા પર આફરીન થયા રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિન, PM મોદી સાથે થયેલી વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો
વ્લાદિમિર પુતિને ભારતની સંસ્કૃતિ અને સમૃદ્ધ ભાષાકિય વિવિધતાના વખાણ કરતા કહ્યું કે, ભારતમાં બધા ખૂબ શાંતિથી રહે છે
Published : November 22, 2026 at 7:11 PM IST
નવી દિલ્હી: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન ભારતની વિવિધતા પર આફરીન થઈ ગયા છે. તેમણે ભારતીય સંસ્કૃતિ અને દેશની સમૃદ્ધ ભાષાકીય વિવિધતાના ખૂબ વખાણ કર્યા.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથેની વાતચીતનો ઉલ્લેખ કરતા, પુતિને ભારતની સાંસ્કૃતિક વિરાસત અને વિવિધ ભાષાઓની લાંબા સમયથી ચાલી આવતી પરંપરાની પ્રશંસા કરી. તેમણે વડાપ્રધાન મોદીને ભારતની કુલ વસ્તી અને મુખ્ય ભાષાઓ બોલનારા લોકોની સંખ્યા વિશે પૂછપરછ કરી.
ભારતમાં લોકો શાંતિથી સાથે રહે છે
વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું કે ભારતની વસ્તી લગભગ 1.5 અબજ છે, જેમાંથી લગભગ 60 કરોડ લોકો દેશની મુખ્ય ભાષાઓ બોલે છે. આ સાંભળીને પુતિને આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું અને નોંધ્યું કે આટલી વિશાળ વિવિધતા હોવા છતાં, ભારતના લોકો શાંતિથી સાથે રહે છે.
રાષ્ટ્રપતિ પુતિનની આ ટિપ્પણી એવા સમયે આવી છે જ્યારે ભારત અને રશિયા વચ્ચે ઉચ્ચ સ્તરીય સંવાદ અને વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને વધુ મજબૂત કરવા પર સતત ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે.
VIDEO | Moscow: Russian President Vladimir Putin praises Indian civilisation and its linguistic diversity; recalls conversation with PM Modi. (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/WG9ApCRpqp— Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2026
ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો અત્યંત સમૃદ્ધ છે
રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિને જણાવ્યું હતું કે ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો અસાધારણ રીતે સમૃદ્ધ છે. વ્લાદિમીર પુતિનનું આ નિવેદન ભારતીય સંસ્કૃતિ અને તેની વિવિધ ભાષાઓમાં રહેલી વિવિધતા પ્રત્યેના તેમના આદરને દર્શાવે છે. પુતિને નોંધ્યું કે રશિયન સંસ્કૃતિએ ક્યારેય અન્ય લોકો પર વર્ચસ્વ જમાવવાનો કે તેમને દબાવવાનો પ્રયાસ કર્યો નથી; તેના બદલે, રશિયન સંસ્કૃતિની એક મુખ્ય લાક્ષણિકતા એ છે કે તે વિવિધ સમુદાયોને તેમની પોતાની આગવી ઓળખ જાળવી રાખવાની છૂટ આપે છે.
વડાપ્રધાન મોદી દરેક બેઠકમાં યુક્રેન યુદ્ધનો મુદ્દો ઉઠાવે છે
આ અગાઉ, રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને યુક્રેન યુદ્ધનો અંત લાવવાનો માર્ગ શોધવા માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સતત પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી છે. પુતિનના મતે, મોદીએ એવા ઉકેલ માટે યોગ્ય સૂચનો આપ્યા છે જે બંને પક્ષોને સ્વીકાર્ય હોઈ શકે છે.
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, તેમની વચ્ચેના ગાઢ અંગત સંબંધો હોવા છતાં, મોદી સતત આ મુદ્દો ઉઠાવે છે. પુતિને નોંધ્યું કે સંઘર્ષનો અંત લાવવા અંગે મોદીનું વલણ સ્પષ્ટ છે; તેઓ એવા વિશ્વ નેતાઓમાંના એક છે જેઓ દરેક બેઠક દરમિયાન યુક્રેન સંઘર્ષને રોકવાનો મુદ્દો ઉઠાવે છે, જે આ વિષયમાં તેમનો ઊંડો અને સાચો રસ દર્શાવે છે. પુતિનના પોતાના શબ્દોમાં, "પરસ્પર સ્વીકાર્ય ઉકેલ શોધવા માટે મોદી પાસે ઉત્તમ વિચારો છે."
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