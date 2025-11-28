રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિન ડિસેમ્બરમાં ભારતની મુલાકાતે, પ્રધાનમંત્રી મોદીનું આમંત્રણ સ્વીકાર્યું
પુતિનની ભારત મુલાકાત બે દિવસની રહેશે. આ મુલાકાત દરમિયાન બંને દેશો વચ્ચે અનેક કરારો પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવશે.
Published : November 28, 2025 at 3:39 PM IST
નવી દિલ્હી: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના આમંત્રણ પર આવતા મહિને ભારતની મુલાકાતે આવશે. અહેવાલો અનુસાર, પુતિન 23મા ભારત-રશિયા સમિટમાં ભાગ લેવા માટે ભારત આવી રહ્યા છે. રશિયન રાજ્ય સમાચાર એજન્સીઓએ ક્રેમલિનને ટાંકીને આ સમાચારની પુષ્ટિ કરી છે. ભારતના વિદેશ મંત્રાલયે પણ આ સંદર્ભમાં એક નિવેદન જારી કર્યું છે.
અહેવાલો અનુસાર, પુતિનની ભારત મુલાકાત 4 થી 5 ડિસેમ્બર, 2025 દરમિયાન બે દિવસની રહેશે. પુતિન પીએમ મોદી સાથે દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટો પણ કરશે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ રશિયન રાષ્ટ્રપતિ સાથે પણ મુલાકાત કરશે અને તેમના સન્માનમાં રાજ્ય ભોજન સમારંભનું આયોજન કરશે. પુતિનની ભારત મુલાકાત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે કારણ કે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બંને દેશો પર ભારે ટેરિફ લાદી છે.
ભારતના વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે ભારત અને રશિયા વચ્ચે દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં પ્રગતિની સમીક્ષા કરવામાં આવશે. વધુમાં, બંને દેશો પરસ્પર સહયોગના આગામી તબક્કા માટે એક નવો માર્ગ નક્કી કરશે. અધિકારીઓએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે બંને નેતાઓ વચ્ચે પ્રાદેશિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે. બંને દેશોના નેતાઓ તેમના પરસ્પર સંબંધોને મજબૂત બનાવવા માટે અનેક કરારો પર પણ હસ્તાક્ષર કરશે.
રશિયન રાષ્ટ્રપતિની ભારત મુલાકાત એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે ફેબ્રુઆરી 2022 માં યુક્રેન પર મોસ્કોના આક્રમણ પછી પશ્ચિમી દેશો સાથે ભારતના સંબંધો બગડ્યા છે. ભારતે રશિયા પાસેથી ઓછી કિંમતે તેલ ખરીદ્યું છે. ઓગસ્ટમાં, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મોટાભાગની ભારતીય આયાત પર 50% ટેરિફ લાદ્યો હતો, જેમાં ભારત પર રશિયાના યુદ્ધને ભંડોળ પૂરું પાડવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
બંને નેતાઓ ચીનમાં મળ્યા હતા
આ વર્ષની શરૂઆતમાં, પીએમ મોદી અને વ્લાદિમીર પુતિન શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન (SCO) સમિટ માટે ચીનમાં મળ્યા હતા. બંને નેતાઓ એક જ કારમાં મુસાફરી કરી હતી.
