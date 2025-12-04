ભારતમાં આશરે 28 કલાક વિતાવશે "રાષ્ટ્રપતિ પુતિન", વાંચો કાર્યક્રમની AtoZ માહિતી...
રાષ્ટ્રપતિ પુતિન 23મી ભારત-રશિયા સમિટમાં હાજરી આપવા ભારત પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. રશિયન રાષ્ટ્રપતિની આ મુલાકાત ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
નવી દિલ્હી : રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનની ભારતના બે દિવસીય પ્રવાસે છે, જે આજે 4 ડિસેમ્બર, ગુરુવારથી શરૂ થઈ રહ્યો છે. અહેવાલો અનુસાર, રાષ્ટ્રપતિ પુતિન આજે સાંજે નવી દિલ્હી પહોંચશે, જ્યાં તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવશે.
ભારતના પ્રવાસે રાષ્ટ્રપતિ પુતિન : રશિયન રાષ્ટ્રપતિની આ મુલાકાત ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર તેમની સાથે ઘણા મંત્રીઓ પણ ભારત આવશે. આ મુલાકાત દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિ પુતિન પીએમ મોદી સાથે દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટો કરશે. બંને દેશોના નેતાઓ અનેક વેપાર કરારો પર પણ હસ્તાક્ષર કરશે. રાષ્ટ્રપતિ પુતિન 23મી ભારત-રશિયા સમિટમાં હાજરી આપવા આવી રહ્યા છે.
રાષ્ટ્રપતિ પુતિન માટે ખાસ રાત્રિભોજન
રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિન ગુરુવારે સાંજે 4:30 વાગ્યે નવી દિલ્હી પહોંચે તેવી અપેક્ષા છે. થોડા કલાકો પછી, પીએમ મોદી તેમના માટે એક ખાનગી રાત્રિભોજનનું આયોજન કરશે. આ રાત્રિભોજન તેમના દિલ્હી આગમનના થોડા કલાકો પછી જ થશે. આ રાત્રિભોજનનો હેતુ ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના તણાવપૂર્ણ સંબંધો વચ્ચે બંને દેશો વચ્ચે એકંદર વ્યૂહાત્મક અને આર્થિક ભાગીદારીને વધારવાનો રહેશે.
આ પછી શુક્રવારે પીએમ મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ પુતિન વચ્ચે મુલાકાત થશે, જેમાં બંને દેશો વચ્ચે સંરક્ષણ સંબંધ વધારવા, ભારત-રશિયાના વ્યવસાયને બાહ્ય દબાણથી બચાવવા અને નાના મોડ્યુલર રિએક્ટરમાં સહયોગ શોધવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. પશ્ચિમી દેશો પણ આ મુદ્દા પર નજર રાખે તેવી અપેક્ષા છે.
23મી ભારત-રશિયા સમિટ : યુક્રેનમાં યુદ્ધનો અંત લાવવા માટે અમેરિકાના નવેસરથી પ્રયાસો વચ્ચે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિન ભારતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે, તેથી આ મુદ્દાને સમિટમાં ખાસ પ્રકાશિત કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. બીજા દિવસે શુક્રવારે, 23મી ભારત-રશિયા સમિટ પહેલા રાષ્ટ્રપતિ પુતિનનું સત્તાવાર સ્વાગત કરવામાં આવશે. આ પહેલા, તેઓ મહાત્મા ગાંધીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે રાજઘાટ જશે.
ભારત-રશિયા સમિટ પછી પુતિન રશિયાના રાજ્ય પ્રસારણકર્તાની નવી ભારત ચેનલ લોન્ચ કરશે, ત્યારબાદ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ દ્વારા આયોજિત ભોજન સમારંભનું આયોજન કરવામાં આવશે. રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિન શુક્રવારે રાત્રે 9:30 વાગ્યે ભારતથી રવાના થવાની ધારણા છે, જે તેમની લગભગ 28 કલાકની મુલાકાત પૂર્ણ કરશે.
રશિયન ક્રૂડ ઓઇલ અને ટ્રમ્પ ટેરિફ : રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિનની મુલાકાત એવા સમયે આવી રહી છે જ્યારે ભારત-અમેરિકા સંબંધો છેલ્લા બે દાયકામાં કદાચ સૌથી ખરાબ તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારતીય માલ પર 50 ટકાનો ભારે ટેરિફ લાદ્યો છે, જેમાં રશિયન ક્રૂડ ઓઇલની ખરીદી પર 25 ટકા ટેરિફનો પણ સમાવેશ થાય છે.
આ સમિટમાં રશિયા પાસેથી ભારત દ્વારા ક્રૂડ ઓઇલની ખરીદી પર અમેરિકાના પ્રતિબંધની અસર પર ચર્ચા થવાની શક્યતા છે. મંગળવારે અગાઉ, ક્રેમલિનના પ્રવક્તા દિમિત્રી પેસ્કોવે જણાવ્યું હતું કે પશ્ચિમી પ્રતિબંધોને કારણે રશિયા પાસેથી ભારત દ્વારા ક્રૂડ ઓઇલની ખરીદી થોડા સમય માટે ઘટી શકે છે, પરંતુ ઉમેર્યું હતું કે મોસ્કો પુરવઠો વધારવા માટે પગલાં લઈ રહ્યું છે.
ભારત-રશિયા સમિટમાં રાષ્ટ્રપતિ પુતિન વડાપ્રધાન મોદીને યુક્રેન સંઘર્ષને ઉકેલવા માટે અમેરિકાના નવેસરથી પ્રયાસો વિશે માહિતી આપે તેવી અપેક્ષા છે. યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચેના ત્રણ વર્ષ લાંબા યુદ્ધ અંગે ભારતે સતત કહ્યું છે કે વાતચીત અને રાજદ્વારી જ સંઘર્ષનો અંત લાવવાનો એકમાત્ર રસ્તો છે.
અનેક કરારો પર હસ્તાક્ષર થવાની અપેક્ષા
વાટાઘાટો બાદ બંને પક્ષો વચ્ચે અનેક કરારો પર હસ્તાક્ષર થવાની અપેક્ષા છે. જેમાં એક ભારતીય કામદારોને રશિયામાં ખસેડવાની સુવિધા આપવાનો અને બીજો સંરક્ષણ સહયોગના વ્યાપક માળખામાં લોજિસ્ટિક સપોર્ટનો સમાવેશ થાય છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, કૃષિ, ખાદ્ય ઉત્પાદન અને ગ્રાહક માલના ક્ષેત્રોમાં રશિયામાં ભારતીય નિકાસમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની અપેક્ષા છે. રશિયાના પક્ષમાં વધતી જતી વેપાર ખાધ અંગે ભારતની ચિંતા વચ્ચે આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.
રશિયન S-400 મિસાઈલ અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ સંરક્ષણ સિસ્ટમ
શિખર સંમેલન પહેલા બંને દેશોના નેતાઓ ગુરુવારે વાટાઘાટો કરશે, જેમાં રશિયા પાસેથી S-400 મિસાઈલ સિસ્ટમ અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ સંરક્ષણ સાધનો ખરીદવાની ભારતની યોજના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની અપેક્ષા છે. ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન S-400 મિસાઈલ સિસ્ટમ ખૂબ અસરકારક સાબિત થઈ હતી. ટોચના લશ્કરી અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે બંને દેશો વચ્ચે પહેલાથી જ ગાઢ સંરક્ષણ અને સુરક્ષા સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે, ખાસ કરીને રશિયાથી ભારતને સંરક્ષણ સાધનોનો ઝડપી પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે.
ઓક્ટોબર 2018 ની શરૂઆતમાં, ભારતે રશિયા સાથે S-400 વાયુ સંરક્ષણ મિસાઇલ સિસ્ટમના પાંચ યુનિટ ખરીદવા માટે 5 અબજ ડોલરના સોદા પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા, જોકે યુએસએ ચેતવણી આપી હતી કે કરાર સાથે આગળ વધવાથી કાઉન્ટરિંગ અમેરિકાઝ એડવર્સરીઝ થ્રુ સેક્શન્સ એક્ટ (CAATSA) હેઠળ પ્રતિબંધ લાગી શકે છે.
