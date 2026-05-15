ઈરાન-અમેરિકા સંઘર્ષને ઓછો કરવામાં ભારત ભજવી શકે છે મોટી ભૂમિકા: રશિયન વિદેશ મંત્રી

બ્રિક્સ સમિટમાં ભાગ લેવા માટે ભારત આવેલા રશિયાના વિદેશ મંત્રી સેરગેઈ લવરોવે ઈરાન-અમેરિકા સંઘર્ષમાં ભારતની ભૂમિકા વિશે મોટું નિવેદન આપ્યું છે (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 15, 2026 at 4:25 PM IST

નવી દિલ્હી: રશિયાના વિદેશ મંત્રી સેરગેઈ લવરોવ બ્રિક્સ સમિટમાં ભાગ લેવા માટે ભારતમાં છે. શુક્રવારે મીડિયા સાથે વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું કે, ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે વધતા તણાવને ઘટાડવામાં ભારત મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે.

તેમણે કહ્યું કે, ભારતનો મજબૂત રાજદ્વારી અનુભવ અને મજબૂત વૈશ્વિક છબી લાંબા ગાળાની શાંતિ જાળવવામાં ફાળો આપી શકે છે. લવરોવે ઉમેર્યું હતું કે, પાકિસ્તાન હાલમાં તાત્કાલિક કટોકટીને દૂર કરવા માટે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વાટાઘાટો શરૂ કરવામાં મદદ કરી રહ્યું છે.

ભારત વિશ્વની સૌથી ઝડપથી વિકસતી અર્થવ્યવસ્થાઓમાંની એક

એક પ્રશ્નના જવાબમાં, રશિયન વિદેશ મંત્રીએ કહ્યું કે જો વિશ્વસનીય લાંબા ગાળાના મધ્યસ્થીની જરૂર હોય, તો ભારત આ જવાબદારી નિભાવી શકે છે. લાવરોવે કહ્યું કે ભારત માત્ર એક મોટો દેશ નથી પણ વિશ્વની સૌથી ઝડપથી વિકસતી અર્થવ્યવસ્થાઓમાંનો એક છે. તેમણે ઉમેર્યું કે ભારતને પશ્ચિમ એશિયામાંથી મોટા પ્રમાણમાં તેલની જરૂર છે, તેથી ત્યાં શાંતિ અને સ્થિરતા ભારતના હિતમાં છે.

રશિયાના વિદેશ મંત્રી લવરોવે સૂચન કર્યું કે ભારત, 2026 ના બ્રિક્સ સમિટની અધ્યક્ષતા કરતી વખતે, ઈરાન અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત જેવા દેશોને સંવાદ માટે એક પ્લેટફોર્મ પર લાવી શકે છે.

કેટલાક દેશો ઇરાન અને આરબ દેશો વચ્ચે ઇરાન અને આરબ દેશો વચ્ચે તણાવ વધારવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે: વિદેશ મંત્રી

રશિયન વિદેશ મંત્રીએ આરોપ લગાવ્યો કે કેટલાક દેશો ઇરાન અને આરબ દેશો વચ્ચે ઇરાન અને આરબ દેશો વચ્ચે તણાવ વધારવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે રશિયાના પ્રયાસો વિપરીત છે અને તે વાતચીત અને રાજદ્વારી દ્વારા પરિસ્થિતિને સામાન્ય બનાવવા માંગે છે. સેરગેઈ લાવરોવે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલ પર ઇરાન સામે આક્રમક વલણ અપનાવવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો.

લાવરોવે કહ્યું કે કોઈપણ સંઘર્ષને સમજવા માટે તેના મૂળ કારણો સુધી જવું જરૂરી છે. રશિયા માને છે કે પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ ઘટાડવા માટે બધા દેશોએ સાથે મળીને કામ કરવું જોઈએ અને યુદ્ધને બદલે વાતચીતનો માર્ગ અપનાવવો જોઈએ.

