રશિયા કે વેનેઝુએલા? ભારત કોની પાસેથી 'ઓઇલ' ખરીદશે; સરકારે નીતિ કરી સ્પષ્ટ
ભારતે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે દેશના નિર્ણયો રાષ્ટ્રીય હિત અને વ્યાપારી પરિસ્થિતિઓ પર આધારિત છે.
Published : February 5, 2026 at 5:18 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતે ફરી એકવાર રશિયા અને વેનેઝુએલા પાસેથી ક્રૂડ ઓઇલની ખરીદી અંગે પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું છે. વિદેશ મંત્રાલય (MEA)ના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે દેશની પ્રાથમિકતા તેના 140 કરોડ લોકોની ઊર્જા સુરક્ષા છે. આ દ્રષ્ટિકોણને અનુરૂપ, ભારત સતત વિવિધ દેશોમાંથી ક્રૂડ ઓઇલ અને ગેસ સપ્લાય વિકલ્પોની શોધ કરે છે.
ઊર્જા સુરક્ષા ટોચની પ્રાથમિકતા
રણધીર જયસ્વાલના અનુસાર, ભારતની સમગ્ર ઊર્જા નીતિ એક વસ્તુ પર કેન્દ્રિત છે- દેશવાસીઓને સતત અને વિશ્વસનીય ઊર્જા પૂરી પાડવી. આ અંતર્ગત, ક્રૂડ ઓઇલ અને ગેસની ખરીદી અંગેના નિર્ણયો વ્યાપારી લાભો અને વ્યૂહાત્મક હિતો પર આધારિત છે. મંત્રાલયે સ્પષ્ટ કર્યું કે ભારત કોઈ એક દેશ પર નિર્ભર નહીં રહે અને પોતાની ઊર્જા સુરક્ષા માટે સોર્સને diversify કરવું પ્રાથમિક વ્યૂહરચનાનો એક ભાગ છે.
વેનેઝુએલા સાથે મજબૂત ભાગીદારી
રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે વેનેઝુએલા લાંબા સમયથી ભારતનો ઊર્જા ભાગીદાર રહ્યો છે. ભારત-વેનેઝુએલાના સંબંધો વેપાર અને રોકાણ બંને સ્તરે મજબૂત રહ્યા છે. નાણાકીય વર્ષ 2019-20 સુધી, વેનેઝુએલા ભારતના ક્રૂડ ઓઇલના મુખ્ય સપ્લાયર્સમાંનું એક હતું.
જોકે, તે સમયે લાદવામાં આવેલા આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિબંધોને કારણે વેનેઝુએલાથી ભારતની આયાત અટકી ગઈ હતી. મંત્રાલયે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે ભારતીય સરકારી માલિકીની તેલ કંપનીઓએ 2008થી વેનેઝુએલામાં હાજરી જાળવી રાખી છે અને રાષ્ટ્રીય તેલ કંપની, PDVSA સાથે લાંબા સમયથી ભાગીદારી ધરાવે છે.
વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે ભારત હંમેશા વેનેઝુએલા પાસેથી તેલ પુરવઠાના સંભવિત વિકલ્પોને ખુલ્લા મનથી જુએ છે જેથી દેશની ઉર્જા જરૂરિયાતો સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત રહે.
રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદી અંગે ભારતનું વલણ
રશિયાના કિસ્સામાં પણ ભારતે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે દેશના નિર્ણયો રાષ્ટ્રીય હિત અને વ્યાપારી પરિસ્થિતિઓ પર આધારિત છે, કોઈ બાહ્ય દબાણ હેઠળ નહીં. મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે રશિયા પાસેથી ક્રૂડ ઓઇલની ખરીદી પણ ભારતની વ્યાપક ઉર્જા વ્યૂહરચનાનો એક ભાગ છે.
ભારત આંતરરાષ્ટ્રીય બજારની પરિસ્થિતિઓ અને વૈશ્વિક રાજકીય પરિવર્તનોના આધારે તેના ઉર્જા સ્ત્રોત નક્કી કરે છે. મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે ભારત કોઈપણ એક દેશ અથવા પ્રદેશ પર તેની નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે સતત કામ કરી રહ્યું છે.
વિકલ્પો માટે ખુલ્લો અભિગમ
સરકારનો સ્પષ્ટ સંદેશએ છે કે ઉર્જા સુરક્ષા હંમેશા પ્રાથમિકતા રહેશે. આ હાંસલ કરવા માટે, ભારત દરેક નવા અને સંભવિત ક્રૂડ ઓઇલ સપ્લાય વિકલ્પ પર વિચાર કરે છે, પછી ભલે તે વેનેઝુએલા હોય કે રશિયા. મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે ભારતનું ધ્યાન દેશની લાંબા ગાળાની સુરક્ષિત, સ્થિર અને સસ્તી ઉર્જા પુરવઠાની ખાતરી કરવા પર છે. અમે કોઈ એક દેશ પર નિર્ભર રહીશું નહીં અને ઉર્જા સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમામ વ્યાપારી અને વ્યૂહાત્મક વિકલ્પો પર વિચાર કરીશું.
